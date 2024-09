Cómo instalar macOS en un disco externo

“

Preocupado por actualizar tu Mac a la última versión de macOS? Tal vez no estés seguro acerca de correr macOS Sequoia, o quizás quieras probar la beta pero no quieras arriesgarte a estropear tu sistema. Podrías estar preocupado por el software incompatible o simplemente pensar que podrías odiarlo y no poder volver al macOS con el que estás familiarizado.

Afortunadamente, no tienes que instalar la actualización del sistema operativo en tu Mac en absoluto. Puedes instalarlo en un disco externo en su lugar.

Instalar el sistema operativo Mac en un disco externo es la forma más segura de echar un buen vistazo a un nuevo SO sin cambiar nada en tu Mac. Dejará intacta tu configuración actual y te permitirá jugar con la beta de la próxima versión de macOS.

En este tutorial explicamos cómo ejecutar macOS desde un disco externo en cuatro sencillos pasos:

Preparar el disco externo para la instalación usando Utilidad de Discos.

Obtener los archivos de instalación de macOS. Te mostraremos cómo.

Instalar macOS en el disco externo.

Ejecutar macOS en el disco externo presionando Alt/Opción al iniciar en un Mac con procesador Intel, o presionando y manteniendo presionado el botón de encendido en un Mac de la serie M1 o M2.

Lo que necesitas

Si quieres ejecutar macOS en un disco externo, necesitarás algunas cosas, incluido un disco con una buena cantidad de almacenamiento disponible.

Puedes usar un disco duro externo o SSD–un SSD ofrece tiempos de arranque más rápidos que un disco duro. También vale la pena invertir en un disco USB-C o Thunderbolt, ya que ofrecerá la conexión más rápida.

Puedes hacerte con un USB flash stick bastante barato, como este San Disk USB Type-C de 128 GB por $24/£16.49. Es un poco más difícil encontrar un SSD con Thunderbolt, y desafortunadamente, son mucho más caros. Echa un vistazo a nuestra recopilación de los mejores SSD. Si quieres usar la instalación externa como si la estuvieras ejecutando en tu Mac, te sugerimos que compres el disco USB C/Thunderbolt más grande que puedas permitirte.

Para obtener más consejos de compra, echa un vistazo a nuestra guía de los mejores discos externos para Mac para algunas opciones más económicas, no SSD.

Solución de problemas con Macs de la serie M

Antes de pasar a cómo puedes crear esta instalación externa de macOS, mencionaremos algunos problemas que las personas tuvieron al intentar crear dicha instalación para un Mac de la serie M.

Después del lanzamiento de los primeros Mac M1 en 2020, surgió un problema con la interfaz USB. Como resultado, algunos usuarios encontraron problemas al intentar instalar macOS en y arrancar desde SSD conectados a través de USB. Este problema se solucionó rápidamente en una actualización del sistema operativo, pero si encuentras que te afecta, te sugerimos que hagas lo siguiente:

Prueba con un puerto diferente. Para algunos, funcionó instalar en un disco conectado a través de un conector USB-A, pero no USB-C, mientras que la situación fue al revés para otros.

Otra solución es usar un disco que utilice Thunderbolt en lugar de USB (el puerto parece ser el mismo, pero el estándar es diferente). Debe estar conectado directamente a la computadora, no a través de un dock. Ese disco necesitará una buena cantidad de espacio (cuando comenzamos a ejecutar la beta de Mojave en un stick de 32GB encontramos que no era suficiente una vez que comenzamos a utilizar la opción iCloud Desktop y otras características que hicieron que nuestros datos comenzaran a descargarse).

Otro problema que vale la pena mencionar es que si esperabas usar este disco de arranque para ejecutar versiones anteriores de macOS en Macs M1, lamentablemente no es posible, ya que el Mac M1 solo puede ejecutar la versión ARM de Big Sur.

Paso 1: Preparar el disco para la instalación

Sigue estas instrucciones para preparar tu disco externo – ten en cuenta que puede haber algunos cambios leves en el proceso si deseas instalar macOS Ventura o la última beta de macOS.

Conecta el disco externo a tu Mac.

Inicia Utilidad de Discos (presiona Cmd + barra espaciadora y comienza a escribir Utilidad de Discos).

Antes de este próximo paso: si estás ejecutando High Sierra o una versión posterior, deberás hacer clic en el menú desplegable Ver. Elige Mostrar todos los dispositivos en las opciones. Ahora verás la raíz del disco además del volumen externo debajo.

Selecciona el disco externo en la barra lateral (el siguiente paso no funcionará si solo seleccionas el volumen–por ejemplo, en la captura de pantalla anterior debes seleccionar el Almacenamiento específico, no Sin título).

Haz clic en Borrar (necesitas borrar el disco para poder formatearlo correctamente).

Asigna un nombre a tu disco como “macOS Sequoia” o “USB”.

Elige APFS como formato.

Haz clic en Borrar.

Espera mientras Utilidad de Discos crea la partición y configura el disco (esto puede tardar unos minutos).

Luego haz clic en Listo.

Ahora verás que tu almacenamiento externo ha sido renombrado con el nombre que elegiste y estará listo para que instales el macOS en él–pero hay algo más que necesitas hacer primero.

Paso 2: Obtener los archivos de instalación de macOS

Este paso dependerá de si deseas ejecutar una beta de macOS, una versión completa de macOS o incluso una versión más antigua de Mac OS X.

Ya sea que desees obtener el instalador de macOS Sequoia o la última beta, el proceso es similar al detallado a continuación. Cuando la versión 2024 de macOS esté disponible para descargar, deberías poder obtener los archivos de instalación a través de Actualización de Software o la Mac App Store.

Así es como obtener el instalador de macOS Sequoia:

Para descargar el instalador de macOS, haz clic aquí para ir a la página de Ventura en la Mac App Store.

Haz clic en Obtener para descargar el instalador.

La Actualización de Software buscará y luego, si ya estás ejecutando Ventura, te pedirá que confirmes que deseas descargar macOS Ventura.

Haz clic en Descargar.

Recuerda que solo deseas descargar el software, no instalarlo, en esta etapa.

Si buscas una versión completa de una versión más antigua de macOS, te explicamos cómo obtener los archivos de instalación de macOS aquí.

Si estás buscando una beta de macOS, tendrás que registrarte para la beta en tu Mac y descargar los archivos beta. Una vez que tengas los archivos, querrás instalarlos en el disco externo en lugar de en tu Mac, así que ten cuidado. Tenemos una guía completa para obtener la beta de macOS aquí. Los archivos de la beta son aproximadamente 12GB.

Paso 3: Instalar macOS en el disco externo

Ahora para instalar la beta o versión alternativa del sistema operativo Mac en tu disco externo.

Abre una ventana del Finder, ve a Aplicaciones y encuentra el instalador de Sequoia (o cualquier versión de macOS que desees ejecutar). También puedes encontrarlo usando Spotlight (presiona Comando+barra espaciadora y comienza a escribir el nombre del SO).

Haz clic en el instalador.

Debería abrirse una ventana (verifica en el Dock si no lo hace). Te invitará a configurar la instalación de macOS Sequoia (o lo que sea) y haz clic en Continuar.

Acepta el acuerdo de licencia del software.

A continuación–esto es importante–haz clic en Mostrar todos los discos. No hagas clic en Inicio ya que no deseas instalar en tu disco principal.

Haz clic en el disco externo.

Haz clic en Instalar.

Espera mientras se instala la versión de macOS en el disco. Este proceso puede tardar un tiempo–siempre lleva más tiempo del estimado.

Nota: Esto no funcionará si no configuraste correctamente tu disco externo como una Partición GUID según los pasos anteriores.

Paso 4: Ejecutar macOS en el disco externo

Hay dos formas de ejecutar la versión de macOS desde tu disco externo

Ya sea:

Abre Preferencias del Sistema > Disco de arranque o Configuración del Sistema > General > Disco de inicio.

Selecciona el disco externo que deseas usar para iniciar la Mac y haz clic en Reiniciar.

O:

Mantén presionada la tecla Opción/Alt durante el arranque en un Mac con procesador Intel, o presiona y mantén presionado el botón de encendido en un Mac de la serie M hasta que veas las opciones de inicio.

Selecciona el disco que deseas usar para iniciar la Mac.

Una vez que hayas instalado el macOS que deseas en el disco, debería ser fácil instalar actualizaciones posteriores a través de Preferencias del Sistema.

Para obtener más consejos sobre cómo instalar macOS o Mac OS X, lee Cómo actualizar el sistema operativo Mac y Cómo instalar versiones antiguas de OS X en un Mac.

“