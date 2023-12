Cómo importar un número como un campo de texto en Numbers

La función de importación en Numbers para iOS, iPadOS y macOS puede tomar datos en los formatos comunes de valores separados por comas (CSV) y valores separados por tabulaciones (TSV) y analizarlos directamente en los campos de una hoja de cálculo. Sin embargo, es posible que te hayas encontrado con un problema si traes datos que fueron exportados de otro lugar o formateados a mano que no deberían ser interpretados como un número, sino como texto simple.

Por ejemplo, el sistema de códigos postales del Servicio Postal de los Estados Unidos es uno de los usos más comunes de ceros de relleno en números con los que lidias a diario. En un código postal como 04843, el cero inicial es una parte necesaria del código postal, pero si importas un archivo CSV o TSV con 04843 en un campo por sí solo, Numbers (como Excel) automáticamente lo trata como un número. La columna aplica el formato numérico automáticamente y elimina ese cero al convertirlo en un número puro: 4843.

El error también es silencioso. Si no estás prestando atención, la primera vez que sabes que algo está mal es cuando la oficina de correos rechaza una dirección, o te encuentras con problemas de validación similares con números que ocurren menos comúnmente y tienen ceros de relleno u otros formatos que hacen que Numbers interprete el campo como un número.

Hay una forma sencilla de solucionar esto, algo que las personas que usan Excel han utilizado durante años, pero curiosamente no es una opción estándar en ninguna de las herramientas que he usado que exportan archivos CSV o TSV. En el archivo CSV o TSV, en lugar de formatear un número por sí solo como ,04843 o 04843 añade un signo igual y encierra el número entre comillas, así: =”04843″

Numbers (y Excel) lee esto como texto directo. Después de la importación, puedes seleccionar la columna y configurarla explícitamente como texto a través del Inspector de formato > Celda > Formato de datos, donde elijas Texto.

Ahora, ¿qué pasa si no puedes controlar cómo se hace tu archivo CSV o TSV? Añade un paso de procesamiento antes de abrir o importar el archivo en Numbers. En una aplicación como BBEdit (incluida su versión gratuita), utiliza Buscar y reemplazar. Aquí están las instrucciones para BBEdit después de hacer una copia de seguridad de tu archivo:

Abre el archivo CSV o TSV en BBEdit.

Elige Buscar > Buscar o presiona Command-F.

Asegúrate de que las casillas de verificación en el cuadro de diálogo Buscar estén configuradas de la siguiente manera: “Distinguir mayúsculas de minúsculas” y “Palabra entera” no están seleccionadas y “Grep” y “Envolver alrededor” están seleccionadas.

En el campo Buscar para un archivo CSV, ingresa ,(\d+?),; para TSV, \t(\d+?)\t (lo repetiré a continuación para mayor claridad).

En el campo Reemplazar para un archivo CSV, ingresa ,=”\1″,; para TSV, \t=”\1″\t. (Igual)

Haz clic en Reemplazar todo.

Elige Archivo > Guardar o Archivo > Guardar como.

Abre el archivo CSV o TSV en Numbers. ¡Observa los ceros de relleno!

BBEdit (mostrado aquí con un reemplazo TSV) y otros programas de edición de texto te permiten solucionar fácilmente un archivo CSV o TSV para evitar la pérdida de ceros de relleno.

Foundry

Estos patrones anteriores dicen “encontrar cualquier número entre comas (CSV) o tabulaciones (CSV) y reemplazar el número con =”número”. Si bien esto fuerza a que todos los números importados sean tratados como texto, puedes usar el Inspector de formato para cambiar el formato de celda para cualquier columna que desees que Numbers actúe sobre los valores de esas columnas como números.

Para mayor claridad para los pasos 4 y 5, aquí está lo que copias y pegas en cada campo para CSV:

Buscar en CSV: ,(\d+?),

Reemplazar en CSV: ,=”\1″,

Y para TSV:

Buscar en TSV: \t(\d+?)\t

Reemplazar en TSV: \t=”\1″\t

Ten en cuenta que estos son comillas rectas en los patrones de reemplazo para CSV y TSV, no comillas curvas o comillas de tipógrafos.

