Cómo Hizbulá está utilizando efectivo y grupos de WhatsApp para fortalecer su poder.

Después de que su hijo, un oficial militar de Hizbolá, muriera en un bombardeo aéreo israelí en el sur del Líbano el año pasado, Umm Hassan hizo pines de solapa con su imagen para conmemorarlo. Cuando el dolor era más intenso, se decía a sí misma que él había elegido este camino.

Umm Hassan, de 56 años, también se consolaba con la costosa escuela privada a la que irían sus nietos gracias a la Fundación de Mártires de Hizbolá. Aunque no era miembro del partido, dijo que el grupo “no había dejado a nadie atrás”.

Pero su fe se mezclaba con el desprecio hacia las masivas filas de Hizbolá, con líderes de nivel medio que se mantenían alejados de las líneas del frente y, según ella, incluían colaboradores israelíes: “No habría llegado a ser tan malo si no hubiera habido traidores”.

Hizbolá, durante mucho tiempo la fuerza política y militar más poderosa del Líbano, está tambaleándose ante su peor derrota. En más de un año de conflicto antes de un alto el fuego en noviembre, Israel no solo mató a miles de combatientes y diezmó a su liderazgo senior, sino que causó una enorme destrucción en comunidades de mayoría chiíta de las cuales Hizbolá obtiene apoyo. La caída del aliado Bashar al-Assad en la vecina Siria infligió otro golpe, cortando las cadenas de suministro vitales entre Hizbolá y su patrocinador Irán.

Con el grupo ahora bajo presión, mantener la fe de los constituyentes como Umm Hassan es vital para su futuro. Central en este esfuerzo es la extensa red de organizaciones de bienestar social de Hizbolá, que incluyen escuelas, hospitales y su brazo de construcción Jihad al-Bina, que ha desplegado cientos de ingenieros para inspeccionar viviendas dañadas y comenzar a reparar su corazón.

Las personas han comenzado a regresar a sus hogares en la ciudad del sur del Líbano de Aitaroun © Houssam Shbaro/Anadolu/Getty Images

“Hizbolá se está haciendo preguntas sobre su estructura organizativa, porque su papel ha cambiado y la tarea ha cambiado de regional a doméstica”, dijo Nassib Huteit, un académico cercano al partido.

El Financial Times habló con más de 20 personas sobre cómo Hizbolá está fortaleciendo su base, incluidos funcionarios locales, residentes que se benefician del sistema de bienestar social del grupo y personas con conocimiento del pensamiento del partido.

Después de su última guerra con Israel en 2006, Hizbolá profundizó su apoyo cumpliendo la promesa de su líder de toda la vida Hassan Nasrallah de reconstruir “mejor que antes”. Con fondos de Irán, sus propias empresas comerciales y pagos de compensación estatales, las instituciones vinculadas al partido tomaron un papel prominente en la reconstrucción.

Pero hoy la organización enfrenta una destrucción mucho mayor y está sin Nasrallah, quien fue asesinado por Israel el año pasado. La ofensiva de Israel, que comenzó después de que Hizbolá comenzara a disparar cohetes al otro lado de la frontera tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, culminó con una invasión en octubre de 2024. Más de 4,000 personas en el Líbano y al menos 140 en Israel murieron.

Sin embargo, su sistema de reparación posterior a la guerra está en pleno apogeo. En el sur devastado, cada cuatro o cinco pueblos tiene un comité de alrededor de una docena de ingenieros, según un funcionario local. Estos comités habían inspeccionado más de 270,000 hogares hasta finales de enero, según Jihad al-Bina.

Una vez revisadas las valoraciones por la sede en Beirut de Jihad al-Bina, se les indica a los residentes que recojan sus cheques de compensación y los cobren en su sucursal local de la entidad de microfinanzas de Hizbolá, al-Qard al-Hassan, más de 30 sucursales de las cuales fueron alcanzadas por los ataques israelíes.

En el mercado central de Baalbek, una pancarta de papel ondeaba entre los escombros de lo que antes había sido una de sus oficinas: “¡Nos complace darle la bienvenida en nuestra sucursal al final de la calle!”

El FT revisó mensajes enviados por un funcionario local de Hizbolá a un grupo de WhatsApp de residentes en un pueblo del sur del Líbano: múltiples páginas de hojas de cálculo completas con nombres y números de registro.

“Hola a todos, estos son los nombres de las personas cuyos cheques han llegado”, dijo el oficial en una nota de voz. “Pueden venir a recogerlos mañana por la mañana.”

“Y para que nadie se queje, ‘Oh, mi cheque no llegó’, estos son solo los cheques que han llegado hasta ahora”, continuó con voz cansada. “Además, los nombres que están tachados son personas que no son de [el pueblo]… No piensen que eliminé a una persona específica.”

Según el diario pro-Hizbolá al-Akhbar, el partido ha distribuido pagos de compensación por valor de $400 millones a casi 140,000 personas. Las personas que perdieron sus hogares enteros reciben entre $12,000 y $14,000, destinados a cubrir un año de alquiler en otro lugar y muebles destruidos.

Sin embargo, la actitud defensiva del funcionario llegó cuando algunos en el Líbano se sintieron agraviados por el proceso. En los corazones de Hizbolá en el valle de la Bekaa, el sur del Líbano y los suburbios del sur de Beirut, tanto partidarios como no partidarios describieron lo que vieron como prácticas tacañas o lentas en la evaluación de daños y la compensación.

El apartamento de Ahmed en Baalbek, por ejemplo, quedó destrozado cuando un misil israelí apuntó a los pisos de abajo, que según él, el propietario había alquilado a miembros del ala militar de Hizbolá.

Estaba seguro de que los daños valían al menos $10,000, pero el cheque que llegó era por $2,500. Ahmed estaba indignado. “Estamos viviendo en la casa, tratando de arreglar lo que podemos nosotros mismos, pero es difícil — ni siquiera tenemos agua corriente”, dijo. “No tenemos confianza en el estado y odiamos a los partidos, pero los partidos nos hicieron odiar al estado.”

Edificios muy dañados en Dahiyeh, en el sur de Beirut © Houssam Shbaro/Anadolu/Getty Images

Muchos relacionaron lo que vieron como pagos cicateros de Hizbolá con su nueva realidad geopolítica, con sus arcas secándose tras la ofensiva israelí y la caída de Assad que cortó las rutas de suministro sirias que lo conectaban con el llamado Eje de la Resistencia de Irán, del cual Hizbolá fue alguna vez la estrella.

Otros describieron cómo Hizbolá había presentado obstáculos burocráticos, como exigir recibos o registros de vehículos, que los residentes pensaban que estaban diseñados para ser tan consumidores de tiempo que se dieran por vencidos. Un hombre dijo que rechazó un cheque de $905, para él, una estimación infraestimada insultantemente precisa.

Hizbolá dijo al FT que “sus equipos están trabajando día y noche”. “Cuando la gente encuentra que hay un problema con la cantidad de compensación, ellos objetan y su objeción se considera si es justificada”, dijo el grupo. “Todos obtendrán lo que se merecen.”

La burocracia de Hizbolá fue, no obstante, más atenta que la del estado, dijeron los residentes del sur. Citaron la atención médica gratuita de las organizaciones de salud de Hizbolá y los pagos de ayuda distribuidos a los desplazados durante toda la guerra.

Muchos dicen, sin embargo, que Hizbolá y su patrocinador Irán carecen de medios para liderar la reconstrucción esta vez, dada la magnitud de la tarea. La guerra causó al menos $3.4 mil millones en daños físicos, según el Banco Mundial. Incluso el líder de Hizbolá, Naim Qassem, subrayó la responsabilidad del estado, diciendo en diciembre: “Fundamentalmente, la restauración y la reconstrucción serán responsabilidad del gobierno y estaremos a su lado.”

Hizbolá también sufrió un golpe político el mes pasado con la elección de un presidente y primer ministro vistos como comprometidos con reducir su influencia en el Líbano. Sus candidaturas, que fueron impulsadas por Occidente y las naciones árabes del Golfo, podrían ayudar a facilitar la financiación internacional para la reconstrucción que se espera que se desvíe de Hizbolá.

Hizbolá y el partido aliado Amal tampoco lograron negociar una minoría de bloqueo en el gabinete nombrado por esos líderes el sábado, reduciendo su margen de maniobra sobre las decisiones del gobierno.

Pero Hizbolá puede no ser marginado tan fácilmente. Hussein Kamaleddine, un funcionario local en el pueblo sureño de Srifa, dijo que las redes locales del grupo eran ágiles. El partido se había esforzado en apaciguar a sus beneficiarios y resolver desacuerdos porque sabía lo que estaba en juego, dijo.

“Militarmente, han sido diezmados”, dijo. “Necesitan tiempo. Pero tienen instituciones.”

Visualización de datos por Aditi Bhandari