Cómo Hezbolá e Israel han evitado una guerra más amplia.

Con una animada banda sonora electrónica de fondo, un reciente video mostró lo que la milicia de Hezbollah dijo que era un dron lanzamisiles, un nuevo arma en su arsenal mientras intensifica sus ataques contra Israel.

Presumir de un nuevo arma es el tipo de demostración de fuerza de la que Hassan Nasrallah, el escurridizo líder de la organización, presume. “Lo que te protege es tu fuerza, tu valentía, tus puños, tus armas, tus misiles y tu presencia en el campo”, dijo en un discurso a principios de este año.

Los ataques de Hezbollah, que comenzaron en octubre en solidaridad con Hamas en la guerra de Gaza, han aumentado gradualmente a medida que el grupo utiliza armas más grandes y sofisticadas para golpear con más frecuencia y más allá de la frontera entre Israel y Líbano. Israel, también, está golpeando blancos más profundos en Líbano.

La última oleada de ataques por parte de Hezbollah se produjo esta semana, con una serie de ataques diarios con drones de la milicia alcanzando algunos objetivos civiles en Israel. Altos funcionarios, empezando por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, intensificaron sus amenazas retóricas contra Hezbollah, sugiriendo que un día de ajuste de cuentas estaba cerca.

Sin embargo, siempre que la lucha se intensifica, tanto Hezbollah como Israel parecen calibrar sus ataques de tit-for-tat para que ningún ataque desencadene un conflicto mayor. Aunque persisten las preocupaciones sobre una guerra más amplia, ambas partes parecen limitadas de diferentes maneras que las obligan a la moderación.

El video, publicado por la oficina de medios militares de Hezbollah en mayo, ilustra cómo, en ciertos aspectos, el grupo nunca ha sido tan fuerte. Su principal patrocinador, Irán, ha suministrado una gama cada vez más poderosa de misiles. Además, Hezbollah ganó una valiosa experiencia en el campo de batalla después de años desplegando lo que se cree que son al menos 2,500 tropas de fuerzas especiales en Siria para ayudar a apuntalar el gobierno del presidente Bashar al-Assad.

Pero Hezbollah no es solo una fuerza combativa; se ha convertido en un movimiento político libanés más amplio que debe sopesar el arrastrar al país entero a otra guerra mientras la población, exhausta por el conflicto, continúa luchando contra una larga crisis económica.

La violencia en la frontera ya ha costado miles de millones de dólares en ingresos turísticos y agrícolas, según funcionarios libaneses. La última guerra, en 2006, dejó un rastro de devastación en todo el país, desplazando al menos a un millón de personas. Los estados árabes e Irán ayudaron a financiar la reconstrucción. No está claro si lo harían de nuevo, y un sinnúmero de libaneses han caído en la pobreza desde entonces, ya que el valor de la libra ha caído de 1,500 por dólar a 89,000.

Cientos de miles desplazados

Desde octubre, unos 100,000 civiles libaneses han sido desplazados a lo largo de la frontera sur. Muchos son agricultores, que, con las cosechas abortadas, sobreviven con una subvención mensual de $200 de Hezbollah. La pregunta de por qué la guerra de Gaza debería involucrar a Líbano es generalizada.

Khodor Sirhal, de 60 años, un granjero del pueblo fronterizo de Kafr Kila, vende jabón de aceite de oliva en Souk El Tayeb, el mercado al que los hipsters de Beirut acuden todos los sábados en busca de productos orgánicos. Describió cómo el pasado octubre, él y su esposa estaban cosechando aceitunas cuando explosiones intensas cerca los obligaron a huir a Beirut, donde permanecen.

“Si me preguntan por qué sucedió esta guerra, no tengo una respuesta”, lamentó. No estaba seguro de si su casa o el café que había abierto en el pueblo una semana antes del estallido de la lucha seguían intactos.

Un pequeño empresario obligado a abandonar unas 100 jarras de aceite de oliva, entre otros bienes, dijo que los funcionarios de Hezbollah a los que había interrogado no pueden explicar por qué Líbano debería estar involucrado. “Hablan en poesía o en predicciones”, dijo, negándose a dar su nombre por temor a represalias. “Ellos mismos no tienen una respuesta.”

Desde octubre, más de 300 combatientes de Hezbollah y alrededor de 80 civiles libaneses han muerto, mientras que al menos 19 soldados israelíes y ocho civiles han sido asesinados.

La habitual bullicio de la capital costera de Tiro ha desaparecido, con explosiones amortiguadas resonando a lo lejos. Tres escuelas locales albergan familias desplazadas.

Salwa, de 49 años, dijo que había abandonado su casa por una pequeña habitación en una escuela, donde 25 familias comparten tres baños y una ducha. Los residentes a menudo realizan visitas relámpago al sur para inspeccionar la destrucción, que va desde casas aplastadas hasta muebles destrozados por ratas. Un alcalde local estimó que 6,000 unidades de vivienda en todo el sur habían sido totalmente o parcialmente destruidas.

En su último viaje a casa, Salwa, que se negó a dar su nombre completo por temor a represalias, descubrió que solo un gato seguía sobreviviendo entre sus 10 gatos y 15 perros. “Me pregunté por qué estamos en esta guerra”, dijo. “Dicen que es por Palestina, pero Palestina tardará mucho en ser liberada. Dios ayude a los palestinos.”