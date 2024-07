Cómo Hamas está luchando en Gaza

Se esconden bajo barrios residenciales, almacenando sus armas en kilómetros de túneles y en casas, mezquitas, sofás, e incluso en el dormitorio de un niño, difuminando la frontera entre civiles y combatientes. Emergen de su escondite vestidos de civil, a veces con sandalias o chándales antes de disparar a las tropas israelíes, colocar minas en sus vehículos o lanzar cohetes desde lanzadores en zonas civiles. Llenan casas abandonadas con explosivos y cables de trampas, a veces atrayendo a soldados israelíes a entrar en edificios atrapados por dispersar signos de presencia de Hamás.

A lo largo de ocho meses de combates en Gaza, la ala militar de Hamás, las Brigadas Al-Qassam, ha luchado como una fuerza descentralizada y en gran medida oculta, en contraste con su ataque a Israel el 7 de octubre, que comenzó con una maniobra coordinada a gran escala en la que miles de comandos uniformados se precipitaron por pueblos fronterizos y mataron a unas 1,200 personas.

En lugar de enfrentarse a la invasión israelí en batallas frontales, la mayoría de los combatientes de Hamás se han retirado de sus bases y puestos avanzados, buscando frenar la ventaja tecnológica y numérica de Israel lanzando ataques sorpresa contra pequeños grupos de soldados. Desde el subsuelo, el ejército fantasma de Hamás ha aparecido fugazmente, emergiendo repentinamente de un laberinto de túneles, a menudo armados con lanzagranadas, para abatir a los soldados y luego regresar rápidamente a su fortaleza subterránea. A veces, se esconden entre los pocos civiles que decidieron quedarse en sus barrios a pesar de las órdenes israelíes de evacuación o acompañan a los civiles cuando regresan a áreas que los israelíes habían capturado y luego abandonado.

La decisión de Hamás de seguir luchando ha sido desastrosa para los palestinos de Gaza. Con Hamás negándose a rendirse, Israel ha seguido adelante con una campaña militar que ha matado a casi el 2 por ciento de la población previa a la guerra de Gaza, según las autoridades gazatíes; desplazado aproximadamente al 80 por ciento de sus residentes, según las Naciones Unidas; y dañado la mayoría de los edificios de Gaza, según la ONU. En contraste, menos de 350 soldados israelíes han muerto en Gaza desde el inicio de la invasión, según estadísticas militares, mucho menos de lo que los funcionarios israelíes habían predicho en octubre.

Sin embargo, a pesar de la carnicería en Gaza, la estrategia de Hamás ha ayudado al grupo a cumplir algunos de sus propios objetivos. La guerra ha dañado la reputación de Israel en gran parte del mundo, provocando acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Ha exacerbado divisiones de larga data en la sociedad israelí, provocando desacuerdos entre los israelíes sobre si y cómo Israel debería derrotar a Hamás. Y ha devuelto la cuestión de la autodeterminación palestina al discurso global, llevando a varios países a reconocer a Palestina como estado.

Tan importante como para Hamás, su doctrina de guerra le ha permitido sobrevivir. El líder de Hamás en el territorio, Yahya Sinwar, y la mayoría de sus comandantes militares de alto rango están vivos. Israel afirma haber matado a más de 14,000 de los 25,000 combatientes de Hamás, una cifra no verificable y disputada que, de ser cierta, sugiere que miles siguen activos.

Un análisis de videos de campo difundidos por Hamás y entrevistas con tres miembros de Hamás y decenas de soldados israelíes, la mayoría de los cuales hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente, sugiere que la estrategia de Hamás se basa en: Utilizar cientos de kilómetros de túneles, cuya escala sorprendió a los comandantes israelíes, para moverse por Gaza sin ser vistos por los soldados israelíes; utilizar hogares civiles e infraestructura, como instalaciones médicas, oficinas de la ONU y mezquitas, para ocultar combatientes, entradas de túneles, trampas y depósitos de munición; emboscar a soldados israelíes con pequeños grupos de combatientes vestidos de civiles, así como utilizando civiles, incluidos niños, como vigilantes; dejar señales secretas fuera de casas, como una sábana roja colgando de una ventana o grafitis, para indicar a los compañeros combatientes la cercana presencia de minas, entradas de túneles o escondites de armas en el interior; alargar la guerra tanto como sea posible, incluso a expensas de más muertes y destrucción civil, con el fin de enredar a Israel en una batalla de desgaste que ha amplificado la crítica internacional a Israel.

“El objetivo es desaparecer, evitar confrontaciones directas, mientras se lanzan ataques tácticos contra el ejército de ocupación. Lo importante es la paciencia”, dijo Salah al-Din al-Awawdeh, miembro de Hamás y ex combatiente en su ala militar, quien ahora es analista con sede en Estambul. Antes del 7 de octubre, las Brigadas de Al-Qassam operaban como “un ejército con bases de entrenamiento y almacenes”, según Al-Awawdeh. “Pero durante esta guerra, se están comportando como guerrilleros”.

Al inicio de la guerra, Hamás y sus aliados lanzaron una lluvia de cohetes hacia áreas civiles de Israel, incluyendo aproximadamente 3,000 el 7 de octubre, a menudo utilizando lanzadores escondidos en barrios civiles densamente poblados en Gaza. El Ejército israelí capturó y destruyó decenas de lanzadores, incluidos algunos que, según dijo, encontraron cerca de una mezquita y una guardería, deteniendo casi por completo el fuego de cohetes.

Después de que las tropas terrestres israelíes invadieron a fines de octubre, Hamás fue más lejos en transformar áreas civiles de Gaza en zonas militares, colocando trampas en decenas de vecindarios y creando confusión sobre cómo luce un combatiente vistiendo a sus luchadores como civiles.

Los funcionarios israelíes dicen que las tácticas de Hamás explican por qué Israel se ha visto obligado a atacar tanta infraestructura civil, matar a tantos palestinos y detener a tantos civiles.

Mousa Abu Marzouk, un alto funcionario de Hamás con sede en Qatar, desestimó las críticas al uso de atuendos civiles y al almacenamiento de armas dentro de las casas civiles, diciendo que desviaban la atención de los actos incorrectos de Israel.

“Si alguien toma un arma de debajo de una cama, ¿eso justifica matar a 100,000 personas?”, dijo Abu Marzouk. “Si alguien toma un arma de debajo de una cama, eso justifica matar una escuela entera y destruir un hospital?”

Otros miembros de Hamás reconocen y defienden el uso de ropa y casas civiles, diciendo que el grupo no tenía alternativa.

“Cada insurgencia en cada guerra, desde Vietnam hasta Afganistán, vio a personas luchando desde sus hogares”, dijo Al-Awawdeh. “Si vivo en Zeitoun, por ejemplo, y el ejército viene, los enfrentaré allí, desde mi casa, o la de mi vecino, o desde la mezquita. Los enfrentaré en cualquier lugar que esté”.

Los militantes de Hamás visten ropa civil en un intento legítimo de evitar la detección, dijo Al-Awawdeh. “Es natural para un movimiento de resistencia”, agregó, “y no hay nada inusual en ello”./—

