Cómo hablar sobre hacer ejercicio con tus hijos

Cuando se trata de modelar ideas sobre un estado físico saludable para su hijo de dos años, la entrenadora de atletismo y ex corredora profesional de distancia Kaitlin Gregg Goodman es cuidadosa en cómo enmarca su propia pasión por el deporte: que es algo que hace por placer.

“Quiero que realmente piense, y sepa, que es algo que hago por diversión, por salud, algo que hacemos para nosotros mismos. No algo que tengo que hacer”, le dice a Fortune, sino algo que puedo hacer.

Ella, al igual que muchos otros adultos, entiende que las relaciones con el ejercicio pueden ser complejas, y a menudo negativas. Por eso, Gregg Goodman está comenzando temprano con positividad en torno al tema con su hijo, y por eso los expertos aconsejan a otros padres que hagan lo mismo.

“Cuando se trata de imagen corporal y ejercicio, nuestra red social y familiar puede ser tanto un factor protector como un factor de riesgo”, dice Deborah Glasofer, profesora asociada de psicología clínica médica en psiquiatría en el Departamento de Psiquiatría de Columbia.

Esto puede comenzar desde una edad temprana, dice ella.

“Los niños son esponjas”, dice Glasofer a Fortune. “Si escuchas a tu hijo usar un lenguaje despectivo sobre su apariencia o expresar ideas poco saludables sobre el ejercicio, eso debería ser una señal de alarma en tu mente para estar atento a tu posible papel en eso.”

A continuación, los expertos opinan sobre cómo tus palabras y acciones en torno al estado físico pueden impactar a los niños influenciables en tu vida, a cualquier edad, y cómo promover una relación positiva con el ejercicio.

Enfócate en lo que tu cuerpo puede hacer

Nuestros cuerpos hacen mucho por nosotros todos los días, pero eso puede perderse cuando estamos estresados por la apariencia y no nos sentimos en nuestra mejor forma.

La terapeuta familiar licenciada Mary Beth Somich dice que es importante que los padres usen un lenguaje que anime a sus hijos, y a ellos mismos, a enfocarse en lo que su cuerpo puede hacer, versus cómo se ve.

“Los padres pueden ayudar a sus hijos a desarrollar una apreciación saludable por sus cuerpos al discutir las fortalezas y habilidades que posee su hijo”, dice a Fortune.

Muestra a tus hijos que ser activo puede ser divertido

La actividad física no tiene que ser agotadora y desafiante todo el tiempo. Incluso el ejercicio ligero es beneficioso para tu salud mental y física.

Y los padres pueden hacer una variedad de actividades con sus hijos para vincularse y mantenerse en movimiento, muchas de las cuales ni siquiera parecerán ejercicio.

“Aventuras al aire libre como paseos por la naturaleza o tiempo en el parque, deportes, fiestas de baile, yoga, estiramientos, jardinería. Las opciones son infinitas”, dice Somich.

Glasofer está de acuerdo, y dice que “la diversión” está en el ojo del espectador, lo que significa que vale la pena probar diferentes actividades juntos para ver qué funciona y qué disfrutan mejor.

“Inclinarse hacia la diversión puede hacer que sea menos una tarea”, dice, lo que es lo que detiene a muchas personas de querer hacer ejercicio en primer lugar.

Evita enmarcar el ejercicio como una obligación

El ejercicio es genial por razones de salud y longevidad, pero enmarcarlo como una obligación puede llevar a una relación negativa con él.

“Es útil reformular el lenguaje utilizado en torno al ejercicio diciendo, ‘Decido hacer ejercicio hoy’ en lugar de ‘Tengo que hacer ejercicio hoy'”, dice Somich. “Esto crea un sentido de empoderamiento.”

Dar a los niños la opción de hacer una actividad también les da control, que es una parte clave del desarrollo al crecer, según la Extensión de PennState.

Recuerda que la comida no se ‘gana’

El estado físico y la nutrición están entrelazados, y decir cosas como que te ganaste el postre que pediste porque hiciste ejercicio puede hacer que tu hijo crea que no merece comer la comida que disfruta sin tener que trabajar por ello también, dice Glasofer.

“Desafortunadamente, la alimentación y el ejercicio a menudo van de la mano, y no hay una gran razón para esto”, dice. “Independientemente de tus hábitos alimenticios, el ejercicio tiene beneficios psicológicos y físicos.”

Somich también destaca la importancia de no etiquetar los alimentos como “buenos” o “malos” alrededor de los niños, o incluso para ti. En cambio, reconoce que una alimentación saludable incluye una variedad de alimentos con moderación.

Gregg Goodman dice que presta mucha atención a cómo enuncia ideas relacionadas con la comida y el ejercicio alrededor de su hijo.

“Me aseguro de no usar un lenguaje como ‘Esta comida es una recompensa por correr'”, dice. En cambio, ella dice que su comida está reabasteciendo su cuerpo después de un gran esfuerzo.

La neutralidad corporal puede ser tan beneficiosa como la positividad corporal

No siempre es fácil querer lo que vemos en el espejo. Pero Somich dice que no es necesario alabar tu apariencia para tener un impacto positivo en tus hijos.

Los padres pueden usar un lenguaje positivo o neutral, evitando discusiones negativas o vergonzosas centradas en el cuerpo, dice ella.

Modelar perspectivas y comportamientos positivos no tiene que incluir hablar positivamente con lo que no estamos de acuerdo, dice Somich. Se trata más de asegurarse de que el discurso negativo no esté presente.

No es solo lo que dices

Por último, recuerda que los niños captan tus actitudes más de lo que puedas pensar, sugiere Glasofer.

“A veces las acciones valen más que mil palabras”, dice. Y la mayoría de las acciones no pasan desapercibidas ni siquiera por los miembros más jóvenes de una familia, incluyendo cosas como desplazarse por las redes sociales, mirar diferentes rutinas de entrenamiento, consultar tu rastreador de actividad física obsesivamente o elegir hacer una segunda sesión de ejercicios en lugar de una actividad familiar.

“Las preocupaciones sobre la imagen corporal se proyectan fácilmente en los niños inconscientemente”, dice Somich, “por eso es tan importante reflexionar sobre el lenguaje y los comportamientos que estás modelando o los mensajes que estás promocionando a tus hijos.”

