Cómo hablar con los niños sobre tiroteos escolares

“

Los tiroteos masivos tienen efectos en las comunidades que se sienten mucho tiempo después de la tragedia del día. Los tiroteos en las escuelas en particular pueden tener efectos físicos, emocionales y de comportamiento en los niños.

Muchos expertos en salud, incluidos psicólogos y consejeros de duelo, recuerdan a las personas que hay recursos para apoyar la salud mental y emocional de los estudiantes mientras sufren y procesan.

Así es como dicen que las familias deben abordar las experiencias traumáticas con sus hijos.

No evites la conversación

Lleva tiempo procesar las emociones, independientemente de la edad, por lo que los adultos deben comenzar por cuidarse a sí mismos. Dicho esto, los expertos animan a los padres a tener conversaciones con sus hijos y no evitar el tema, si los niños indican disposición para hablar al respecto.

“Si no lo están escuchando de ti como su padre, lo escucharán de sus amigos en la escuela”, dice Emilie Ney, directora de desarrollo profesional en la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares.

Está bien que los cuidadores digan que no tienen todas las respuestas y no obliguen la conversación, según la orientación de la Red Nacional de Estrés Traumático Infantil. Estar disponible y ser paciente es clave.

Esto no es solo tarea de padres y tutores. Todos los adultos deben recordar estar disponibles para los niños en su vida. Después de todo, no todos los niños tienen adultos de confianza con quienes puedan hablar, dijo Crystal Garrant, directora de programas de Sandy Hook Promise, un grupo sin fines de lucro que trabaja para prevenir suicidios y tiroteos masivos.

Por ejemplo, dijo, los adultos que trabajan en programas antes o después de la escuela deben hacer preguntas abiertas a los niños a su cuidado, realizar actividades de construcción de comunidad o proporcionar a los niños otras oportunidades para expresarse abiertamente. De lo contrario, es posible que no tengan la oportunidad de hacerlo.

Adapta la conversación a la edad del niño

La comprensión que los niños pueden tener de una situación dependerá de su edad y desarrollo, dijo Ney.

“No hay una edad específica para estas conversaciones”, dijo Garrant, quien tiene una hija de 9 años. “Pero asegúrese de que los niños más pequeños entiendan la palabra que está usando. Cuando decimos seguridad, ¿qué significa sentirse seguro? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? ¿Cómo suena cuando no estás seguro?”

Algunos niños pueden tener respuestas emocionales y de comportamiento a eventos traumáticos, como ansiedad, pesadillas o dificultad para concentrarse.

Los niños más pequeños necesitan información simple y garantías de que sus escuelas y hogares son seguros, señala la guía de la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares. Los niños mayores tienen una capacidad más profunda para comprender y podrían beneficiarse de escuchar sobre qué agencia podrían tener para mantenerse seguros.

Valida las emociones fuertes sobre tiroteos en las escuelas

Reconocer, afirmar y validar las emociones de los niños son clave, dijo Beverly Warnock, directora ejecutiva de la Organización Nacional de Padres de Niños Asesinados con sede en Cincinnati.

“Necesitas sacar esos sentimientos y ser honesto”, dijo. “No intentes sofocar los sentimientos o no hablar al respecto. Es algo que estará contigo por el resto de tu vida.”

El proceso de navegar por las emociones después de un tiroteo puede ser confuso y frustrante para las personas, dijo Ney.

“Las etapas del duelo no son necesariamente secuenciales. Las personas pueden pasar de una fase a otra, y puede ser que realmente no afecte a alguien hasta una semana después”, dijo Ney.

Los psicólogos esperan tranquilizar a las personas de que sus sentimientos son normales y no tienen que fingir que no han sido afectados.

“Incluso si no conocías a nadie involucrado, incluso si estaban muy lejos de ti, está bien sentir tristeza”, dijo Ney. “Muestra que te preocupas por los demás.”

Después de reconocer la respuesta emocional, dijo Warnock, hay consuelo al saber que la vida continúa.

“Encontrarás una habilidad de afrontamiento, y podrás disfrutar de la vida nuevamente”, dijo. “Puede que no te sientas así ahora, pero sucede. Solo tomará algo de tiempo.”

Si necesitas más ayuda

Si tú o alguien que conoces está experimentando angustia debido a un tiroteo masivo, puedes llamar a la Línea Directa Nacional de Angustia por Desastres las 24 horas, los 7 días de la semana. El número es 1-800-985-5990, y los hablantes de español pueden presionar “2” para recibir apoyo bilingüe. Para comunicarte directamente con un consejero en lengua de señas estadounidense, llama al 1-800-985-5990 desde tu videoteléfono.

Ver la nueva lista de Fortune 50 Mejores Lugares para Vivir en Familia. Descubre los destinos principales de 2024 en los EE. UU. para que las familias multigeneracionales vivan, prosperen y encuentren comunidad. Explora la lista.”