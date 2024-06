Cómo ganar dinero en la bolsa de valores puede ser fácil, incluso si no eres bueno eligiendo acciones.

Invertir en el mercado de valores es una manera probada de generar riqueza con el tiempo. Sin embargo, muchas veces los inversionistas quedan desilusionados porque sus retornos son decepcionantes o han perdido dinero en acciones e inversiones que pensaban que deberían haber sido buenas compras.

Incluso cuando los inversionistas optan por inversiones aparentemente seguras, pueden salir perjudicados. “3M” es una acción que viene a la mente. Ha sido una marca y negocio sólidos durante décadas, pero ahora, debido a problemas legales, ha dividido sus operaciones y reducido su dividendo, que durante años parecía ser increíblemente seguro. “Walgreens Boots Alliance” es otra acción que solía ser segura y tuvo que recortar su dividendo a principios de este año.

Los inversores que recientemente compraron acciones de esas empresas probablemente estén decepcionados ahora, después de su corta estadía en el mercado. Especialmente si cometieron el error de cargar en solo unas pocas acciones en lugar de diversificar sus inversiones.

Elegir acciones puede ser arriesgado y consumir tiempo

Los inversores quemados por una o dos selecciones de acciones podrían haber aprendido que elegir acciones individuales puede ser arriesgado. Sin embargo, es la atracción de buscar grandes ganancias y tratar de vencer al mercado lo que atrae a muchos inversores.

Es esta ludificación en acciones la que llevó al hombre de confianza de Warren Buffett, el fallecido Charlie Munger, en 2021 a comparar de forma despectiva los comportamientos erráticos en el mercado de valores con lo que alguien podría observar en un casino. Y apostar en acciones de alto riesgo puede ser una estrategia peligrosa. El riesgo es real en el mercado de valores.

Incluso las acciones blue chip a veces pueden proporcionar a los inversores retornos decepcionantes. Y si bien muchos inversionistas pueden superar a los mercados al diversificar y mantener muchas acciones, no es una estrategia fácil de hacer por su cuenta, especialmente si no tiene tiempo para hacer un seguimiento de todas esas inversiones o si realmente no está interesado en hacerlo.

Muchos inversores estarían mejor si se quedaran con un fondo de intercambio diversificado

Para muchos inversores, una estrategia más adecuada puede ser comprar fondos de intercambio (ETF) que sigan diferentes segmentos del mercado. A través de un ETF, puedes obtener exposición no solo a decenas, sino a cientos de acciones a través de una sola inversión.

Por ejemplo, el Fondo Fiduciario del S&P 500 SPDR (NYSEMKT: SPY) sigue el S&P 500 y te permite beneficiarte del rendimiento general del mercado. Dado que cada acción ocupa una pequeña parte del fondo, no estás asumiendo ningún riesgo excesivo con una sola inversión.

Y con una tasa de gastos de solo 0.09%, el costo no es alto. Con el tiempo, la composición del fondo podría cambiar a medida que surjan nuevas acciones de crecimiento y otras acciones luchen. Mantener acciones del fondo es una forma más fácil de mantenerse al día con los cambios del mercado que tratar de estar al tanto de noticias y desarrollos empresariales.

Aunque inevitablemente habrá caídas y años malos, hacer un seguimiento del S&P 500 es una forma sólida de hacer crecer tu riqueza con el tiempo. Desde el año 2000, el Fondo Fiduciario del S&P 500 SPDR ha aumentado un 264%. Y al tener en cuenta sus pagos de dividendos, los rendimientos totales son alrededor del 466%.

Lo negativo, por supuesto, es que al invertir en un fondo que refleja al S&P 500, no puedes superarlo. Si tienes confianza en tus habilidades para elegir acciones, crear tu propia cartera personalizada aún puede ser lo que prefieres hacer. Pero definitivamente no es la única forma de ganar dinero en el mercado de valores.

Invertir en acciones no necesita ser complicado

En última instancia, tu estrategia de inversión puede ser tan simple o compleja como desees. ¿Quieres invertir en decenas o quizás cientos de acciones y no preocuparte de hacer un seguimiento de todas esas empresas? Opta por el camino de los ETF. ¿Sigues el mercado de valores a diario y estás al tanto de las últimas tendencias y desarrollos en el mercado? ¿Tienes el control de lo que hace que una acción esté infravalorada o sobrevalorada? Entonces elegir acciones individuales puede ser la mejor opción para ti.

No hay una estrategia única que sea adecuada para todos. Y si tu objetivo es simplemente obtener un buen retorno sin tener que superar al mercado, entonces optar por un ETF que refleje al S&P 500 puede ser la estrategia óptima para ti.

¿Deberías invertir $1,000 en el Fondo Fiduciario del S&P 500 SPDR ahora mismo?

Antes de comprar acciones del Fondo Fiduciario del S&P 500 SPDR, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y el Fondo Fiduciario del S&P 500 SPDR no estaba entre ellas. Las 10 acciones que calificaron podrían producir retornos enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $740,688!*

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio de Stock Advisor ha cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.

Vea las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 3 de junio de 2024

David Jagielski no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool recomienda a 3M. Motley Fool tiene una política de divulgación.

Ganar dinero en el mercado de valores puede ser fácil, incluso si no eres bueno eligiendo acciones fue publicado originalmente por The Motley Fool