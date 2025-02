¿Cómo funcionan los impuestos de Roth IRA?

Las cuentas individuales de jubilación, comúnmente conocidas como IRAs, son una forma amigable con los impuestos de construir ahorros para la jubilación. Un Roth IRA tiene beneficios únicos, especialmente en comparación con un IRA tradicional. Comprender los límites de contribución a un IRA, las implicaciones fiscales y las reglas de retiro te ayudará a entender cómo esta herramienta financiera puede apoyarte en la jubilación.

Un Roth IRA es una cuenta de ahorros para la jubilación ofrecida por firmas de corretaje, bancos, cooperativas de crédito y compañías de seguros. Financias la cuenta con ingresos ganados que se invierten en el mercado. Crece y se compone con el tiempo, y luego puedes hacer retiros para proporcionar ingresos de jubilación.

Un beneficio clave de un Roth IRA es el ahorro potencial en impuestos, particularmente en las ganancias de inversión y distribuciones.

Las contribuciones a un Roth IRA no son deducibles de impuestos porque financias la cuenta con dinero que ya ha sido gravado. Por lo tanto, no obtienes el beneficio inicial de reducir tu ingreso imponible como lo haces al hacer contribuciones previas a impuestos a un plan de jubilación patrocinado por el empleador. Con un Roth, los beneficios fiscales llegan más adelante.

Por lo general, puedes abrir un Roth IRA y hacer contribuciones en cualquier momento hasta la fecha límite para presentar tu declaración de impuestos. Por ejemplo, podrías contribuir a tu Roth IRA para el año fiscal 2023 hasta el 15 de abril de 2024. Hay límites para cuánto dinero puedes poner en tu Roth cada año, por lo que es importante estar al tanto de tus contribuciones.

El dinero en un IRA puede permanecer y generar intereses sin estar sujeto a un impuesto sobre ganancias de capital. Esto es diferente de los fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa o fondos del mercado monetario, donde se grava sobre las ganancias de capital incluso si no vendiste las acciones.

El impuesto sobre ganancias de capital a largo plazo suele ser del 15% de las ganancias, pero podría ser más o menos en función de tu ingreso imponible. Este costo puede mermar tus ahorros para la jubilación, especialmente a largo plazo. Maximizar tus contribuciones a un Roth IRA puede reducir tu responsabilidad fiscal debido al crecimiento libre de impuestos.

Cuando retiras dinero de tu Roth IRA, no es deducible. Pero — y esto es clave — no pagarás impuestos sobre él en la jubilación, sujeto a ciertas reglas.

Puedes acceder a tus contribuciones a un Roth IRA en cualquier momento, libres de impuestos. Pero los retiros de ganancias deben ser calificados para evitar impuestos o penalidades. Las distribuciones calificadas se realizan cuando tienes al menos 59 ½ años y has tenido la cuenta Roth durante al menos cinco años.

Todavía puedes calificar para retiros libres de impuestos antes de cumplir 59 ½ años en ciertas situaciones, como si eres una persona con discapacidad o estás utilizando los fondos para la compra de una vivienda por primera vez. De lo contrario, los pagos no calificados de un Roth IRA pueden estar sujetos a un impuesto federal sobre la renta y una penalización por retiro anticipado del 10%.

En resumen, si contribuyes a un Roth IRA durante tus años laborales, cuando te jubiles podrás retirar el dinero como ingresos libres de impuestos.

Para el año 2024, puedes contribuir hasta $7,000 a un IRA — hasta $8,000 si tienes 50 años o más haciendo contribuciones de recuperación. Esto es un aumento desde el límite de $6,500 en 2023 ($7,500 para aquellos de 50 años o más).

Sin embargo, no todos pueden contribuir al máximo debido a los límites de ingresos del Roth IRA. La contribución máxima para tu hogar podría ser menor que el límite anual dependiendo de tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) y estado civil de presentación.

Tanto un IRA tradicional como un Roth IRA permiten que tus ahorros para la jubilación crezcan libres de impuestos, pero hay tres diferencias importantes entre estas cuentas que vale la pena destacar.

Las contribuciones a un Roth IRA no son deducibles de impuestos, pero las distribuciones elegibles son libres de impuestos.

Las contribuciones a un IRA tradicional pueden ser deducibles de impuestos, pero pagarás impuestos sobre la renta ordinarios en las distribuciones.

Los IRA tradicionales tienen distribuciones mínimas requeridas (RMDs), por lo que tendrás que comenzar a retirar fondos de la cuenta a los 73 años.

Un Roth IRA no tiene RMDs — puedes dejar el dinero en la cuenta siempre que estés vivo.

Un IRA tradicional proporciona una ventaja fiscal inmediata al reducir tu ingreso imponible. Con un Roth IRA, tu ventaja fiscal llega más tarde durante los retiros. El tipo de cuenta IRA que elijas depende de tu elegibilidad, objetivos y necesidades fiscales. Puedes optar por ambos para equilibrar el impacto de los impuestos en tu plan de jubilación en general.

No pagas impuestos sobre distribuciones calificadas de un Roth IRA. Por lo general, las distribuciones son calificadas una vez que tienes 59 ½ años y has tenido el IRA abierto durante un mínimo de cinco años. Las distribuciones no calificadas podrían estar sujetas a impuestos sobre la renta y un impuesto adicional del 10% por retiro anticipado.

Sí. Un Roth IRA se financia con dólares después de impuestos, por lo que puedes contribuir con dinero en el que ya has pagado impuestos. Es posible transferir dólares no gravados a un Roth IRA con una conversión de Roth IRA. Pero es probable que tengas que pagar impuestos sobre cualquier tipo de transferencia que implique una cantidad no gravada.

Las distribuciones de un Roth IRA no deberían colocarte en un tramo impositivo más alto si son calificadas, ya que las distribuciones calificadas de un Roth IRA son libres de impuestos y sin penalidades adicionales.

Podrías pagar un impuesto sobre la renta y una penalización adicional del 10% por distribuciones no calificadas. Los retiros no calificados se realizan antes de cumplir 59 ½ años o antes de que tu IRA tenga cinco años.

Sí. El dinero en un Roth IRA crece libre de impuestos. También puedes retirar tus ganancias libres de impuestos y sin penalización siempre que sea una distribución calificada, lo que generalmente significa que tienes al menos 59 ½ años y has tenido un IRA durante un mínimo de cinco años.