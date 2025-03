¿Cómo funcionan las tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito?

Ya sea que estés comprando en línea o en persona, las tarjetas de crédito son una forma conveniente, segura y a menudo gratificante de hacer compras diarias. Sin embargo, el comerciante incurre en tarifas de procesamiento con cada transacción.

Aquí tienes lo que necesitas saber sobre los diferentes tipos de tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito y cómo pueden afectarte como consumidor.

Este contenido integrado no está disponible en tu región.

Las tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito se cobran a un comerciante cuando acepta tarjetas de crédito como método de pago. Cada vez que pasas o tocas tu tarjeta, el comerciante incurre en varias tarifas diferentes.

También llamadas tarifas de comerciantes o tarifas de transacción, estos costos son evaluados por el procesador de pagos, el emisor de la tarjeta de crédito del cliente y la red de pagos. Aquí tienes un vistazo más profundo a las diferentes tarifas involucradas.

Una tarifa de intercambio se evalúa entre los bancos que manejan la transacción. Cuando realizas una compra con tarjeta de crédito, el banco del negocio paga a tu emisor de tarjeta una tarifa de intercambio para ayudar a compensar el riesgo de aprobar la venta, posibles fraudes y costos relacionados.

Las tarifas de intercambio son establecidas por las redes de pago, como American Express, Discover, Mastercard y Visa, y pueden variar dependiendo del tipo de tarjeta utilizada, el método de transacción, el tipo de negocio, el tamaño de la transacción y otros detalles.

También llamadas tarifas de servicio, estos cargos son evaluados por las redes de pagos por el privilegio de usar sus servicios para procesar transacciones.

Estas tarifas suelen ser bajas y se basan en las ventas mensuales totales en lugar de las transacciones individuales.

La tercera tarifa asociada con las transacciones de tarjetas de crédito es el cargo evaluado por la compañía de procesamiento de pagos con la que trabaja el negocio. Ejemplos incluyen Stripe, Square y PayPal.

Estas empresas generalmente proporcionan el hardware y software para administrar transacciones y ayudan a facilitar la comunicación entre las otras partes involucradas.

Las tarifas que paga un comerciante pueden variar dependiendo de varios factores. En general, las tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito van desde el 1.5% al 3.5% del monto de la compra, y a veces más.

Una de las formas en que las tarifas pueden variar es el modelo de precios que el negocio elige. Aquí están los cuatro principales tipos de modelos de precios:

Precios escalonados: Este modelo basa las tarifas que los comerciantes pagan en el tipo de tarjeta utilizada. Por ejemplo, las transacciones que involucran tarjetas de débito y tarjetas de crédito sin recompensas suelen resultar en tarifas más bajas, mientras que las transacciones con tarjetas de crédito premium y tarjetas corporativas generan cargos más altos.

Precios a una tasa fija: Este es el modelo más simple e incluye un porcentaje específico del monto de la transacción más una pequeña tarifa fija, alrededor de $0.20 o $0.30, por transacción.

Precios más intercambio: Con este modelo, el negocio paga una tarifa de transacción predeterminada más la tarifa de intercambio de su red de pagos. El monto de la tarifa puede variar dependiendo de la red de pagos, el tipo de tarjeta y si la transacción se realizó en persona. Las transacciones en persona suelen resultar en tarifas más bajas.

Precios de membresía: Como sugiere el nombre, este modelo implica una tarifa de membresía en lugar de un porcentaje de tus ventas. Además de una tarifa mensual o anual, la empresa de procesamiento también puede cobrar una tarifa por transacción.

Para los comerciantes, las tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito son un costo de hacer negocios. Sin embargo, en muchos estados, es legal que los comerciantes trasladen esos costos al cliente. Aquí hay algunas formas diferentes en que podrían hacerlo.

Un recargo por tarjeta de crédito es una tarifa adicional cobrada a los clientes que pagan con tarjeta de crédito. Esta estrategia es ilegal en algunos estados, y donde es legal, el estado o la red de pagos pueden establecer límites.

Los comerciantes que normalmente no aceptan tarjetas de crédito pueden compensar las tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito cobrando una tarifa por conveniencia en transacciones con tarjeta de crédito. Por ejemplo, técnicamente puedes pagar tus impuestos con tarjeta de crédito, pero incurrirás en una tarifa por conveniencia.

Los comerciantes también pueden cobrar tarifas por conveniencia en transacciones con tarjeta de crédito a través de canales específicos, como pedidos telefónicos.

En lugar de un recargo para usuarios de tarjetas de crédito, algunos negocios pueden ofrecer un descuento a los clientes que pagan en efectivo en lugar de con tarjeta. Aunque este modelo de precios dual es técnicamente igual que un recargo por tarjeta de crédito, es legal a nivel nacional, aunque con algunas reglas.

Los negocios que comúnmente utilizan el descuento en efectivo incluyen gasolineras, tiendas de conveniencia, restaurantes, pequeños supermercados y tiendas de tabaco.

A veces, los negocios pueden requerir un monto mínimo de transacción para usuarios de tarjetas de crédito. Por ejemplo, si el monto de tu compra es inferior a $10, es posible que se te exija usar efectivo o una tarjeta de débito.

De esta manera, es menos probable que el comerciante pierda dinero en transacciones pequeñas.

Este artículo fue editado por Alicia Hahn.

Divulgación Editorial: La información en este artículo no ha sido revisada ni aprobada por ningún anunciante. Todas las opiniones pertenecen únicamente a Yahoo Finanzas y no son de ninguna otra entidad. Los detalles sobre productos financieros, incluidas tasas y tarifas de tarjetas, son precisos a partir de la fecha de publicación. Todos los productos o servicios se presentan sin garantía. Consulta el sitio web del banco para obtener la información más actualizada. Este sitio no incluye todas las ofertas disponibles actualmente. El puntaje de crédito por sí solo no garantiza ni implica la aprobación de ningún producto financiero.