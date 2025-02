Cómo funcionan las protecciones de la tarjeta de crédito

Si eres disciplinado con el uso de tu tarjeta de crédito, tus tarjetas pueden ser herramientas valiosas. Al utilizar una tarjeta de crédito, puedes evitar la molestia de llevar efectivo e incluso ganar recompensas valiosas para canjear por tarjetas de regalo, créditos en estados de cuenta, millas aéreas o viajes.

Sin embargo, las tarjetas de crédito tienen otros beneficios además de las recompensas; muchas tarjetas vienen con protecciones y beneficios adicionales que pueden brindarte aún más valor. Aprender cómo funcionan las protecciones de las tarjetas de crédito — y qué tarjetas tienen los mejores beneficios — puede ayudarte a utilizar tu tarjeta al máximo.

Las tarjetas de crédito son comunes; la mayoría de los adultos en EE. UU. tienen al menos una tarjeta de crédito. Sin embargo, las personas no siempre comprenden todo lo que sus tarjetas de crédito tienen para ofrecer y pueden estar perdiendo beneficios útiles. Estas son algunas de las protecciones de tarjetas de crédito más comúnmente disponibles:

La protección de compra cubre tus nuevas compras por un período específico, como 120 días a partir de la fecha en que las compraste. Si la compra se daña, es robada o deja de funcionar durante ese período, el emisor de tu tarjeta te reembolsará el precio de compra del artículo.

Normalmente hay un límite por incidente y por cuenta; por ejemplo, el emisor de la tarjeta puede reembolsarte hasta $500 por reclamo y hasta $50,000 por cuenta.

Con la protección de garantía extendida, la garantía del fabricante en artículos elegibles se prolonga. Por lo general, las tarjetas de crédito que ofrecen protección de garantía extendida aumentarán la garantía por un año. Si tu artículo necesita ser reparado o reemplazado, este beneficio puede ayudarte a ahorrar dinero al permitirte utilizar la garantía por más tiempo.

La protección de garantía extendida suele ser un beneficio secundario, lo que significa que entra en vigor solo después de que hayas agotado tus otras garantías o seguros.

Si tu tarjeta de crédito ofrece protección de devolución, este beneficio te permite obtener un reembolso del precio de compra de un artículo si el minorista no acepta la devolución dentro de un cierto período, como 90 días a partir de la fecha de la transacción.

Por ejemplo, aquellos que tienen la tarjeta American Express Blue Cash Preferred pueden calificar para un reembolso del precio de compra completo — menos los costos de envío y manipulación — de hasta $300 por artículo y hasta $1,000 por año calendario.

La protección de responsabilidad cero asegura que no seas responsable de transacciones no autorizadas o fraudulentas realizadas en tu cuenta de tarjeta de crédito. Si tu información es robada, la protección de responsabilidad cero te evita sufrir pérdidas financieras.

La resolución de disputas es un beneficio que te ayuda a resolver problemas con minoristas o comerciantes. Por ejemplo, si recibes un pedido defectuoso o que no coincide con la descripción, puedes disputar el cargo con tu empresa de tarjeta de crédito, y la empresa investigará la disputa. Obtendrás un reembolso completo si la empresa falla a tu favor.

Además de las protecciones básicas de compra, muchas tarjetas de crédito incluyen otros beneficios para viajar o hacer compras. Estos son algunos otros beneficios comunes de las tarjetas:

El seguro por pérdida o demora de equipaje puede disminuir la inconveniencia de no tener tu equipaje en tu viaje. Con este beneficio, el emisor de la tarjeta de crédito te reembolsará hasta cierta cantidad para pagar artículos de aseo, ropa u otros elementos esenciales mientras esperas tus maletas.

Por ejemplo, los titulares de la tarjeta Southwest Rapid Rewards Plus pueden recibir hasta $100 por día durante un máximo de tres días si su equipaje se retrasa por más de seis horas. Y, si su equipaje se pierde o se daña, pueden calificar para un reembolso de hasta $3,000.

Cuando alquilas un auto, es posible que necesites comprar una póliza de seguro de alquiler de auto en el mostrador para protegerte. Sin embargo, algunas tarjetas ofrecen protección por exención de daños por colisión de alquiler de auto, un beneficio que te protege contra daños o robos que ocurran al automóvil alquilado.

Para aprovechar esta ventaja, debes rechazar la oferta de seguro de alquiler de automóvil de la compañía de alquiler y utilizar tu tarjeta para pagar el costo total. La cobertura proporcionada por la tarjeta de crédito es generalmente secundaria, lo que significa que debes usar tu seguro primario o de auto primero antes de que la tarjeta de crédito cubra el reclamo.

También debes verificar cualquier exclusión que pueda aplicarse; las compañías de tarjetas de crédito suelen excluir ciertos tipos de vehículos, como autos de lujo o vehículos comerciales.

Puedes ser elegible para un seguro de teléfono celular si pagas tu factura de teléfono con tu tarjeta de crédito. Este seguro te protege contra daños o robos hasta cierta cantidad por año.

Por ejemplo, aquellos con una tarjeta American Express Platinum pueden ser reembolsados hasta $800 por reclamo por costos de reparación o reemplazo, hasta un máximo de dos reclamos aprobados por período de 12 meses. La cobertura implica un deducible; con la tarjeta Amex Platinum, el deducible es de $50. (La elegibilidad y el nivel de beneficios varían según la tarjeta. Se aplican términos, condiciones y limitaciones. Visita americanexpress.com/benefitsguide para más detalles. Asegurado por Amex Assurance Company.)

Interrupción y cancelación de viajes

Si reservas tu viaje con tu tarjeta de crédito, algunas tarjetas aplicarán automáticamente un seguro de viaje a tu plan. Si tu viaje se interrumpe o cancela debido a un motivo elegible, como condiciones climáticas extremas o una muerte en la familia, tu tarjeta de crédito te reembolsará por tus gastos no reembolsables.

Ahora que sabes qué beneficios y protecciones comunes están disponibles, estás preparado para maximizar la utilidad de tu tarjeta (o buscar una nueva tarjeta con más ventajas). Para aprovechar las protecciones de tu tarjeta de crédito, sigue estos pasos:

Elige una tarjeta cuidadosamente: Las tarjetas de crédito pueden no ofrecer todas las protecciones y beneficios descritos anteriormente; las ventajas de las tarjetas varían según el emisor y la tarjeta. Si buscas un beneficio específico en una nueva tarjeta de crédito, lee los términos y condiciones de la tarjeta para averiguar si está disponible.

Revisa el acuerdo de la tarjeta: Asegúrate de entender la letra pequeña de tu tarjeta. Puedes ver tu acuerdo con el titular de la tarjeta y los detalles de cualquier beneficio a través del portal en línea de tu tarjeta o buscando las divulgaciones de tu tarjeta en consumerfinance.gov.

Contacta al administrador de beneficios: Para obtener reembolso bajo protecciones como protección de devolución o protección de compra, contacta al administrador de beneficios de tu tarjeta; puedes ver su información de contacto en tu acuerdo con el titular de la tarjeta. Cuando llames, el administrador te hará algunas preguntas y, según la información que proporciones, te enviará los formularios de reclamo necesarios.

Completa un formulario de reclamo: A continuación, completa el formulario de reclamo. Deberás proporcionar detalles sobre el tipo de compra, lo que sucedió y la fecha en que ocurrieron los problemas.

Envía documentación de respaldo: Es posible que debas enviar documentos de respaldo, como tu recibo original, una copia de un presupuesto de reparación o un informe policial.

Una vez que se envía el reclamo, la compañía de tarjetas de crédito lo revisará y tomará una decisión. El administrador de beneficios puede darte una idea del tiempo y cuándo esperar una decisión y un reembolso.

Este artículo fue editado por Rebecca McCracken

Divulgación editorial: La información en este artículo no ha sido revisada ni aprobada por ningún anunciante. Todas las opiniones pertenecen únicamente a Yahoo Finance y no son de ninguna otra entidad. Los detalles sobre productos financieros, incluidas las tasas y tarifas de las tarjetas, son precisos en la fecha de publicación. Todos los productos o servicios se presentan sin garantía. Consulta el sitio web del banco para obtener la información más actualizada. Este sitio no incluye todas las ofertas actualmente disponibles. La puntuación crediticia por sí sola no garantiza ni implica la aprobación de ningún producto financiero.