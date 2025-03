Cómo fue estar en la habitación durante una discusión acalorada

El día comenzó con la misma rutina cordial que la Casa Blanca reserva para los dignatarios extranjeros.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue recibido por el presidente estadounidense Donald Trump en la puerta del Ala Oeste con una guardia de honor, y los líderes se estrecharon la mano educadamente.

Estábamos en la Oficina Oval como parte del grupo de medios de comunicación ucraniano, presenciando las formalidades bien ensayadas y alrededor de media hora de conversación educada.

Zelensky presentó a Trump el cinturón de campeón del boxeador ucraniano Oleksandr Usyk.

Trump elogió la vestimenta de Zelensky.

Hasta ahí, todo diplomático.

Pero minutos después, lo que estalló fue sin precedentes, por decir lo menos. El tono amigable se convirtió en acrimonia y caos. Se levantaron las voces, se rodaron los ojos, se lanzaron insinuaciones, ¡y todo frente a las cámaras de televisión del mundo!

El presidente y el vicepresidente de EE. UU. reprendieron al líder visitante, acusando a Zelensky de no ser lo suficientemente agradecido por el apoyo de EE. UU. que ha mantenido el esfuerzo de guerra de Ucrania.

Las tensiones aumentaron cuando el vicepresidente JD Vance le dijo a Zelensky que la guerra debía ser terminada a través de la diplomacia.

¿Qué tipo de diplomacia, respondió Zelensky.

Hablando por encima del presidente ucraniano, Vance le dijo al líder visitante que era “irrespetuoso” que viniera a la Oficina Oval y expusiera su caso frente a los medios estadounidenses y exigió que agradeciera a Trump por su liderazgo.

Los periodistas en la habitación veían con la boca abierta mientras se desarrollaba un intercambio extraordinario.

“Ya has hablado bastante. No estás ganando esto”, le dijo Trump en un momento. “Tienes que estar agradecido. No tienes las cartas”.

“No estoy jugando cartas”, respondió Zelensky. “Soy muy serio, Sr. Presidente. Soy el presidente en una guerra”.

“Estás jugando a la Ruleta Mundial Tres”, respondió Trump. “Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso para el país, este país, que te apoyó mucho más de lo que muchas personas dijeron que debería haberlo hecho”.

Vance ripostó: “¿Has dicho ‘gracias’ una vez en toda esta reunión? No”.

La embajadora de Ucrania en EE. UU. miraba con la cabeza entre las manos.

El ambiente había cambiado por completo, ¡y todo a la vista de todos!

Nuestros colegas estadounidenses comentaron que nunca habían visto algo así. “Una escena como esta era simplemente inimaginable en la Casa Blanca”, me dijo uno.

Mientras los reporteros salían de la Oficina Oval, muchos se quedaron inmóviles en estado de shock. En la sala de prensa de la Casa Blanca, donde el intercambio se reprodujo poco después, el resto de los medios de comunicación que no habían estado en la habitación miraban incrédulos.

La confusión reinaba. Hubo preguntas inmediatas sobre si la rueda de prensa planeada seguiría adelante, o si el tan esperado acuerdo entre EE. UU. y Ucrania sobre los recursos minerales se firmaría siquiera.

Minutos más tarde, Trump escribió en Truth Social que Zelensky podía “volver cuando esté listo para la paz”.

La conferencia de prensa y la ceremonia de firma del acuerdo, programadas para tener lugar en la Sala Este de la Casa Blanca, fueron oficialmente canceladas.

Poco después, Zelensky salió a paso firme y se subió a una SUV esperando, mientras su embajadora lo seguía.

Se alejaron mientras el mundo apenas empezaba a digerir un momento extraordinario.

A pesar de la fuerte discusión, todavía podría haber un acuerdo de minerales más temprano que tarde.

Pero una cosa está clara: esta visita de Zelensky será recordada por razones totalmente diferentes.

El mundo vio en primera fila cómo se desarrollan las negociaciones entre EE. UU. y Ucrania: son difíciles, emocionales y tensas.

Estaba claro que esta era una negociación difícil para ambas partes.

El regalo del cinturón del boxeador ucraniano Oleksandr Usyk ciertamente no salvó la situación. Y después de este combate en la Casa Blanca, la verdadera pregunta ahora es qué significa esto para la guerra en Ucrania, ¡y para el futuro de Zelensky.