Como experto en finanzas personales, este es el peor consejo de ahorro que veo en redes sociales.

Como escritora de finanzas personales, mis redes sociales están inundadas de contenido de influencers de finanzas personales, o “finfluencers”, ofreciendo a los usuarios los mejores consejos para pagar deudas, enriquecerse rápidamente, y más.

Si bien algunos de estos consejos pueden ser útiles, a veces me encuentro con tips que me hacen dudar. Y no de una manera positiva.

Aquí están algunos de los peores consejos financieros que he visto en mis redes, además de algunos consejos para evitar malos consejos financieros en las redes sociales.

Hay una buena probabilidad de que hayas visto anuncios de préstamos rápidos en redes sociales prometiendo dinero rápido sin verificación de crédito. Según el Better Business Bureau (BBB), estos anuncios a menudo apuntan a usuarios más jóvenes que pueden no entender los riesgos involucrados.

A veces llamados adelantos de efectivo, los préstamos rápidos son préstamos a corto plazo, generalmente de alrededor de $500 o menos, que deben ser pagados en unas pocas semanas. Podrías optar por un préstamo rápido si te encuentras atrapado en un ciclo de cheque a cheque y necesitas cubrir un gasto de emergencia.

La desventaja: los proveedores de préstamos rápidos cobran tarifas exorbitantes y tasas de interés altísimas. Según el Center for Responsible Lending, las tarifas de préstamos rápidos pueden equivaler a un APR de hasta un 662% en ciertos estados.

Aunque un préstamo rápido puede parecer una solución rápida a un apuro económico, estos préstamos a corto plazo y altos intereses conducen a un ciclo vicioso de endeudamiento para mantenerse a flote.

Una mejor opción: Pregunta a tus proveedores de servicios si están dispuestos a ofrecer una extensión de pago o un plan de pago más flexible. Las tarjetas de crédito que ofrecen períodos introductorios sin intereses también pueden proporcionar una solución a corto plazo con un poco más de flexibilidad que un préstamo rápido.

Para una solución a largo plazo, prioriza la construcción de un fondo de emergencia para cubrir tus gastos en caso de apuro.

Alquilar es una pérdida de tiempo y dinero.

Ser propietario de una vivienda es a menudo presentado como una de las mejores maneras de construir riqueza a largo plazo, y lo es. Sin embargo, ser propietario de una casa conlleva muchos costos y desafíos, y no es para todos.

Sin embargo, algunos TikTokers afirman que alquilar un lugar para vivir es esencialmente tirar el dinero y animan a los espectadores a subirse a la escalera inmobiliaria lo antes posible.

Si bien esta puede ser una opción viable para algunos, ahorrar lo suficiente para un pago inicial en una casa puede llevar tiempo. A junio de 2024, el pago inicial medio en una casa en los EE. UU. fue de $67,500, según la compañía inmobiliaria Redfin.

Si no estás en posición de comprar una casa, alquilar puede darte el tiempo que necesitas para ahorrar fondos para un pago inicial y costos de mudanza. También puede darte algo de tiempo para pagar deudas y mejorar tu puntuación de crédito para asegurar una tasa de interés más favorable en una vivienda.

Afortunadamente, hay algunas formas en las que puedes ahorrar en los costos de alquiler mientras te preparas para ser propietario, como firmar un contrato de arrendamiento más largo, negociar el alquiler con tu arrendador o dividir tu alquiler mensual con compañeros de piso. Y si no estás interesado en comprar una casa en absoluto, eso también está bien.

Las tarjetas de crédito a menudo tienen mala fama por llevar a deudas inmanejables con altos intereses. Eso definitivamente es cierto para algunas personas, pero no tiene por qué serlo para ti. Las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta útil para construir tu puntaje de crédito, financiar compras más grandes y ganar recompensas valiosas.

La clave es administrar tu tarjeta de crédito de manera responsable y estratégica. Puedes implementar medidas de seguridad para mantener tus gastos con tarjeta de crédito bajo control, como establecer alertas de saldo de cuenta, mantener baja tu utilización de crédito, y solo cargar lo que puedas pagar en su totalidad cada mes.

Por supuesto, si sabes que tienes problemas con el gasto excesivo o ya tienes deudas con altos intereses que estás trabajando para pagar, una tarjeta de crédito puede no ser la mejor elección.

Algunos finfluencers en las redes sociales promueven la bancarrota como una forma de empezar de nuevo si estás luchando con deudas crecientes. Aunque la bancarrota puede ayudarte a comenzar de cero, también tiene serias repercusiones a largo plazo en tu crédito y finanzas.

La bancarrota es un proceso legal que permite a individuos y empresas que no pueden pagar sus deudas buscar alivio de algunas o todas esas deudas. Esto puede sonar como una gran idea, pero no es una decisión que deba tomarse a la ligera. La bancarrota también puede provocar una caída masiva en tu puntaje de crédito, pérdida de activos, costos adicionales en forma de honorarios de abogados, y más.

Si estás en apuros y no puedes controlar tus deudas, verifica si hay formas de reorganizar tu presupuesto para poder hacer pagos adicionales hacia tus saldos y eliminar tus deudas de una vez por todas. Si no, verifica si tu empresa de tarjetas de crédito o proveedor de préstamos está dispuesto a trabajar contigo en un plan de pago alternativo. Opciones como consolidación, refinanciamiento o acuerdos de deuda también podrían ser alternativas viables con consecuencias menos severas.

Por cada sabiduría en nuestras redes sociales, hay una gran cantidad de malos consejos. Antes de tomar consejos financieros de cualquier persona en redes sociales, asegúrate de hacer tu tarea:

Evalúa a los supuestos expertos y sus credenciales: Investiga para determinar si la persona que te ofrece consejos financieros tiene la formación y experiencia necesarias para hacerlo. ¿Son un planificador financiero certificado o un profesional de impuestos? ¿Han trabajado con clientes en situaciones similares antes? ¿Qué los califica para darte consejos financieros?

Busca divulgaciones sospechosas: Si una publicación en redes sociales promueve cierto producto financiero, lee la letra pequeña para determinar si el producto está siendo promocionado porque es realmente bueno o porque es un anuncio pagado.

Sabe cuándo llamar a un profesional: Cuando tengas dudas, hablar con un consejero de deudas profesional o asesor financiero puede ayudarte a obtener la orientación que necesitas para tomar la decisión más informada.