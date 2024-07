Cómo evitar que tus publicaciones de X entrenen a su IA Grok – aquí te decimos cómo salir

Si estás utilizando X (anteriormente Twitter), es posible que la inteligencia artificial Grok de la empresa esté entrenada en tu contenido.

Esto se debe a un ajuste activado recientemente que automáticamente opta a los usuarios para permitir que sus datos sean utilizados para entrenar al chatbot de IA.

La redacción de la advertencia es la siguiente:

“Para mejorar continuamente tu experiencia, podemos utilizar tus publicaciones de X, así como tus interacciones de usuario, entradas y resultados con Grok con fines de entrenamiento y ajuste fino. Esto también significa que tus interacciones, entradas y resultados también pueden ser compartidos con nuestro proveedor de servicios xAI para estos fines.”

Quizás sea un poco más profundo en la configuración de lo que la mayoría probablemente se aventurará, lo que ha causado cierta consternación en línea.

Cómo optar por no participar en el entrenamiento de Grok de X

Si deseas optar por no permitir que se use tus datos para entrenar a Grok, encontrarás ese ajuste en la versión web de X, pero aún no lo encontrarás en la aplicación, lo que ha causado molestia a muchos usuarios en la plataforma.

Así es cómo evitar que tus publicaciones se utilicen para alimentar de información a Grok.

(Crédito de la imagen: Future/X)Abre X en tu computadoraHaz clic en ‘Más’ (los tres puntos en la barra lateral)Haz clic en ‘Configuración y privacidad’, luego en ‘Privacidad y seguridad’Selecciona Grok, y desmarca la casilla que dice “Permitir que tus publicaciones, así como tus interacciones, entradas y resultados con Grok se utilicen para entrenamiento y ajuste fino”

Aparte de Grok, recientemente Apple se comprometió a ayudar a hacer cumplir las pautas de seguridad de IA voluntarias junto con empresas como OpenAI, Meta y Amazon.

Se espera que las propias características de IA de Apple, denominadas Apple Intelligence, comiencen a aparecer en dispositivos más adelante este año.