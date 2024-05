Cómo evitar la expulsión forzada de volúmenes montados en macOS

“

Cuando usas macOS, seguramente sabes si has abierto un archivo de Pages o estás editando un correo electrónico. Pero, debajo de la superficie están los archivos que macOS utiliza y que no ves: toda la actividad requerida para los procesos en segundo plano, las copias de seguridad de Time Machine, la indexación de Spotlight y otras necesidades del sistema. Cuando quieres expulsar un volumen montado, como un volumen en un SSD externo o disco duro, puedes encontrarte con las necesidades ocultas de macOS.

Puedes intentar expulsar un volumen de forma normal de las siguientes maneras:

– Seleccionándolo en el Finder y presionando Command-E.

– Seleccionándolo en el Finder y eligiendo Archivo > Expulsar.

– Haciendo clic derecho en el volumen en el Finder y eligiendo Expulsar “nombre del volumen”.

(Si no ves el volumen en el Finder, elige Ir > Computador o presiona Command-Shift-C, o elige Finder > Preferencias > General y marca todos los elementos bajo “Mostrar estos elementos en el escritorio”.)

Si tienes suerte, al intentar expulsar un volumen, verás un mensaje con detalles específicos, como este que apareció cuando probé expulsar el disco externo que contiene mi biblioteca principal de Fotos:

Si tienes suerte, macOS te dice exactamente qué aplicaciones cerrar.

Si hay algo sucediendo a nivel del sistema, sin embargo, verás un mensaje redactado así: “El disco [nombre] no se pudo expulsar porque uno o más programas pueden estar usándolo. Puedes intentar expulsar el disco de nuevo o hacer clic en Expulsión Forzada para expulsarlo inmediatamente”. Hay botones de Cancelar y Expulsión Forzada en el diálogo, y aparece un indicador de progreso junto a la frase “Intentando expulsar”.

Eso no ayuda a resolver la situación. Aquí tienes lo que puedes hacer para identificar el problema. (Y ten en cuenta que Apple usa el término “disco” a pesar de que, en el Finder, siempre estás expulsando un volumen, ya que algunos discos pueden tener varios volúmenes montables en ellos.)

Cerrar ventanas del Finder

Por extraño que parezca, a veces simplemente tener una ventana abierta en el Finder que muestre el contenido del volumen o una carpeta en él puede hacer que el Finder crea que un “programa” está usando ese elemento montado. Cierra la ventana del Finder e inténtalo de nuevo.

Quitar el volumen de Spotlight

He descubierto que Spotlight a veces toma posesión de un volumen y lo marca como no expulsable incluso cuando la indexación no está activa en ese momento en ese volumen.

Puedes verificar si ese es el problema yendo a  > Preferencias del Sistema > Siri y Spotlight, desplazándote hasta la parte inferior de la vista y haciendo clic en Privacidad de Spotlight. Arrastra el volumen a la ventana (o haz clic en + y navega hasta él, luego añádelo) y haz clic en Hecho. Esto elimina inmediatamente el volumen de la indexación.

Intenta expulsar ahora. Si funciona, ese era el problema. Sin embargo, si deseas buscar elementos en ese volumen, deberás quitarlo de la Privacidad de Spotlight más tarde.

Comprobar si Time Machine está haciendo copia de seguridad

Si Time Machine está haciendo una copia de seguridad activamente del volumen, es posible que no puedas expulsarlo. Verifica el estado de Time Machine ya sea a través de su menú del sistema o yendo a  > Preferencias del Sistema > General > Time Machine. Si está en marcha, puedes elegir Omitir esta Copia de Seguridad desde el menú del sistema de Time Machine o hacer clic en la “x” al lado de la sesión activa en la vista de Preferencias del Sistema y esperar a que Time Machine termine.

Puedes excluir el volumen de Time Machine utilizando la vista de configuración: haz clic en Opciones, haz clic en el signo + (más) en la parte inferior de Excluir de Copias de Seguridad y añade el volumen cuando esté montado. Haz clic en Hecho.

Dirigirse al Terminal

Hay una manera un poco difícil de profundizar más usando el Terminal. En Terminal, copia y pega el siguiente comando después de reemplazar “Nombre del volumen” con el nombre exacto de tu volumen, incluyendo espacios, y presiona Retorno:

lsof | grep ‘/Volumes/Nombre del volumen’

Asegúrate de que hay comillas simples rectas antes de la / al frente de /Volumes y al final de la línea después de tu nombre de volumen.

El comando lsof muestra todos los archivos utilizados por aplicaciones y procesos del sistema; grep es una opción de filtro que, con ‘Volumes’, te permite ver solo los archivos utilizados por una unidad montada.

La salida resultante está llena de detalles técnicos, pero leyéndola, puedes identificar qué programas son el problema, o qué procesos del sistema se han apoderado.

Por ejemplo, para mi volumen externo de la biblioteca de Fotos, vi docenas de entradas, que incluyen estas dos líneas:

Desde esto, podría haber deducido que Fotos y Adobe Photoshop estaban activos, incluso si el Finder no me lo hubiera dicho. Puedes descubrir en la lista qué aplicación o aplicaciones cerrar, o incluso que no sabes por qué un proceso está usando el volumen. En cuyo caso…

Expulsión Forzada

Si tienes un botón de Expulsión Forzada disponible en el diálogo mencionado al principio de este artículo, podrías hacer clic en él ahora. Sin embargo, no soy fan de eso: usar la Expulsión Forzada puede causar un problema cuando el archivo abierto en el volumen que se va a expulsar no se actualiza ni se cierra adecuadamente. Eso podría corromper un archivo que necesitas sin saberlo. Yo prefiero reservar la Expulsión Forzada para cuando sé que macOS está siendo ridículo y no hay ningún problema, o es una situación en la que no tengo tiempo de elegir el curso más prudente, como se indica a continuación: apagar o reiniciar.

Apagar

Si ninguna de las acciones anteriores ayuda, entonces:

– Para un volumen externo conectado físicamente, elige  > Apagar. Cuando tu Mac esté completamente apagado, desconecta el SSD o el disco duro. Presiona el botón de encendido de tu Mac para iniciar.

– Para un volumen montado “lógicamente”, como una imagen de disco o un volumen en red, elige  > Reiniciar. Al reiniciar, el volumen debería desmontarse por defecto. Si no, selecciónalo inmediatamente y utiliza una opción de expulsión mencionada anteriormente, que debería funcionar ahora.

Este artículo de Mac 911 es en respuesta a una pregunta enviada por el lector de Macworld Cliff.

Pregunta a Mac 911

Hemos compilado una lista de las preguntas que recibimos con más frecuencia, junto con respuestas y enlaces a columnas: lee nuestras súper FAQ para ver si tu pregunta está cubierta. ¡Si no, siempre estamos buscando nuevos problemas por resolver! Envía la tuya a [email protected], incluyendo capturas de pantalla según corresponda y si deseas que se use tu nombre completo. No todas las preguntas serán respondidas, no respondemos correos electrónicos, y no podemos proporcionar asesoramiento directo para solución de problemas.

“