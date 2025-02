Cómo escribir el símbolo del euro, la libra esterlina, €, Æ, #, @ en un teclado de Mac

Ya sea que acabas de cambiar de una PC a una Mac y has descubierto que las teclas ” y @ no están donde esperabas, no puedes encontrar el signo de euro, la libra esterlina o la tecla de hash en tu teclado de Mac o necesitas escribir algunos caracteres o acentos inusuales y no sabes cómo, estamos aquí para ayudarte.

El primer problema es que la ubicación de los caracteres especiales puede depender de donde te encuentres en el mundo: el diseño del teclado difiere según el país, con ciertos caracteres teniendo más prominencia en los teclados de las personas que los utilizan más. Encontrarás teclados QWERTY para los hablantes de inglés, mientras que los hablantes de francés obtienen un teclado AZERTY y los alemanes obtienen QWERTZ, por ejemplo. Los teclados tienen distribuciones de teclas completamente diferentes dependiendo del país, por lo que hemos incluido la ubicación de estas teclas especiales para una variedad de teclados.

Incluso los teclados de EE.UU. y Reino Unido tienen algunas diferencias sorprendentes en términos de ubicación de teclas. Los australianos tienden a usar el diseño de teclado estadounidense.

Otra fuente de confusión es el hecho de que algunos teclados de Mac etiquetan la tecla Alt como Opción, mientras que otros llaman a la tecla Opción Alt (dependiendo del punto de vista del usuario). En un teclado de Mac, la tecla tiene un símbolo que se ve así: ⌥

Esto significa que algunas guías que leerás hablarán de una tecla Option o Alt que no puedes ver en tu Mac. La tecla es una y la misma. Ver: ¿Dónde está la tecla Opción?

Y si estás usando un teclado de PC con tu Mac, la tecla Alt hará el trabajo de la tecla Opción, mientras que la tecla de Windows hará el trabajo de Command, y sin duda estarás muy confundido.

Cómo escribir °$€@®©# £€¢™ y Æ

Eso no es una palabra obscena! Esos son todos símbolos que es posible que necesites escribir una y otra vez, y, sin embargo, están ocultos en tu teclado de Mac. No te preocupes, te diremos qué debes hacer para escribirlos.

Antes de comenzar, esta es una útil descripción general de los caracteres ocultos que puedes escribir usando Alt. El primer ejemplo es el teclado de EE.UU., el segundo es de teclado del Reino Unido. Si deseas ver una descripción general de un teclado diferente en tu pantalla, incluiremos los pasos para verlo a continuación.

Las teclas ‘ocultas’ en un teclado Apple de EE.UU.

Las teclas ‘ocultas’ en un teclado Apple del Reino Unido

Cómo escribir el símbolo de euro en un teclado de Mac – €

En un teclado de EE.UU., para escribir el euro debes presionar: Alt/Option-Shift-2 = €

En un teclado del Reino Unido, para escribir el euro debes presionar: Alt/Option-2 = €

Los teclados europeos dan más prominencia al signo del euro, pero la ubicación de la tecla euro y la combinación de teclas requeridas, dependen del país.

En los teclados Apple Magic franceses encontrarás el signo del euro (y el signo del dólar) junto a la tecla de retorno.

En los teclados alemanes, italianos, suizos y españoles, el signo del euro se escribe presionando Alt y la tecla E.

Los teclados portugueses tienen el signo del euro en el número 3: presiona Option/Alt y esa tecla.

Para los noruegos y daneses, el euro se escribe presionando Option/Alt y el número 4.

Y los teclados holandeses tienen el euro en el número 2.

Cómo escribir el signo de libra en un teclado de Mac

No solo escribir el signo de libra es complicado porque la ubicación de la tecla varía según el teclado, sino que también la palabra en sí tiene un significado diferente dependiendo de dónde te encuentres.

Para los residentes del Reino Unido, la palabra libra representa la moneda: £. Sin embargo, algunos países llaman al signo de almohadilla o hash libra.

Si estás en el Reino Unido, el signo de almohadilla comparte la tecla 3 con el signo de libra (£) pero en los teclados de otros países el signo de libra del Reino Unido se encuentra en otro lugar (llegaremos a eso más adelante).

Cómo escribir un # (hash)

En un teclado de EE.UU., para escribir # solo necesitas presionar Shift-3 = #

En un teclado del Reino Unido, para escribir # debes presionar Alt/Option-3 = #

El signo de hash en los teclados franceses se encuentra a la izquierda del número 1.

Los teclados alemanes tienen la tecla de hash al lado de la tecla de retorno.

Los teclados noruegos, españoles, suecos y portugueses tienen el hash en el número 3.

Los teclados italianos tienen el hash (cancelletto) justo encima de la tecla de cambio inferior derecha.

Cómo escribir un £ (signo de libra)

Mencionaremos el signo de la libra del Reino Unido aquí para todos aquellos que estén usando un teclado que no es del Reino Unido, ya que la ubicación en un teclado del Reino Unido no es ningún misterio (ok, si aún lo estás buscando, está en la tecla 3).

En un teclado de EE.UU., para escribir £ debes presionar Alt/Option-3 = £

La tecla de libra puede que ni siquiera esté ilustrada en el teclado de EE.UU.!

En los teclados franceses y suizos, la libra se encuentra sobre la tecla de cambio derecha, junto a la tecla de enter/retorno.

Los teclados italianos tienen la libra en el número 3, al igual que los teclados del Reino Unido.

Cómo escribir ‘arroba’ – @

Esta tecla @ es un punto de confusión para los usuarios de PC que pasan a los teclados de Mac porque las teclas de ” y @ intercambian lugares.

En un teclado de EE.UU. o del Reino Unido encontrarás la tecla @ en la tecla 2. Solo necesitas presionar Shift-2 = @.

Los teclados españoles y suecos también tienen el @ en la tecla 2.

En los teclados daneses, noruegos, portugueses y suizos, la tecla @ está al lado de la tecla de retorno, encima de la tecla de cambio derecha.

Los teclados franceses tienen el signo @ a la izquierda del 1.

Los teclados alemanes tienen el @ en la tecla L.

Los teclados italianos también tienen el @ al lado de la L.

Dónde está la tecla ‘comilla’?

En un teclado de EE.UU. o del Reino Unido, encontrarás la tecla “ abajo a la derecha donde se encuentra la tecla ‘.

En los teclados alemanes, daneses, noruegos, portugueses, españoles, suizos, suecos e italianos, la tecla ” está en el 2.

Los teclados franceses tienen las comillas en el 3.

© ® y ™

Los varios signos de copyright y de marca registrada son comúnmente utilizados en ciertos campos de trabajo. Afortunadamente, hay una manera fácil de escribirlos en un teclado de Mac.

Podrías pensar lógicamente que el signo de Copyright estaría oculto en la tecla C, pero estarías equivocado. La tecla C alberga varios Cs acentuados. Si deseas escribir © solo debes presionar Alt/Option y G.

Si deseas escribir el símbolo de Marca Registrada, simplemente presiona menos Option/Alt y R.

En cuanto al ™ cómo lo escribas depende del teclado:

En un teclado de EE.UU., para escribir ™ debes presionar Alt/Option-2 = ™

En un teclado del Reino Unido, para escribir ™ debes presionar Shift-Alt/Option-2 = ™

¿Quieres escribir el símbolo Pi (π)? Tenemos un tutorial que explica cómo hacerlo aquí: Cómo escribir el símbolo Pi (π) en un Mac o iPhone.

Æ

Este personaje se popularizó por Elon Musk y Grimes cuando nombraron a su hijo Æ A-12 Musk.

Si deseas escribir Æ simplemente presiona y mantén presionada la tecla A. Verás una variedad de opciones que aparecerán en un recuadro. Solo selecciona la que desees o presiona 5.

Grados

Si hace calor donde estás, es posible que desees avisar a alguien. En ese caso, un símbolo de grados podría ser útil. Así es cómo escribir °

Shift-Alt/Option–8 = °



Puede que te preguntes en qué circunstancias necesitarías escribir un logo de Apple, pero con Apple nombrando algunos productos con el símbolo de Apple, es posible que necesites escribir TV o Watch. Si es así, la combinación de teclas es la siguiente:

Lee: Cómo escribir  en un iPhone.

Una marca de verificación o tic

Esta es una útil característica: la V casi parece una marca de verificación o un tic, añade una Opción/Alt y eso es lo que obtendrás.

Otras teclas

Hay algunas teclas que están ocultas a simple vista. Las mencionaremos aquí por si tienes dificultades para encontrarlas:

~ (conocido como el signo de tilde) – Está a la izquierda de la tecla Shift

/ – a la derecha de la tecla Shift

– a la derecha por encima de la tecla Shift

| – presiona shift y \ (junto a enter/retorno)

Cómo escribir acentos en un teclado de Mac

Si estás tratando de escribir acentos en un teclado en inglés, puede ser un poco complicado, si estás usando un teclado diseñado para ese idioma, será considerablemente más fácil escribir acentos, por razones obvias. Para escribir una letra acentuada, todo lo que necesitas hacer es presionar y mantener presionada la tecla relevante. Cuando lo hagas, aparecerá un menú con los diferentes caracteres acentuados para elegir.

Por ejemplo, si presionas y mantienes presionada la tecla E, eventualmente verás aparecer este menú. Puedes elegir la versión con tu puntero o presionando el número correspondiente.

Encontrarás acentos asociados con las siguientes teclas: e, y, u, i, o, a, s, l, z, c, n.

Cómo escribir emoji en un Mac

Podrías pensar que los emoji están restringidos a iPhones e iPads, pero no es así. Es posible acceder a los emoji en tu Mac. Cuando estés usando un procesador de texto u programa similar, puedes presionar Control-Command-Espacio para abrir el panel de Emoji.

Lee nuestra guía sobre cómo usar Emoji en Mac aquí.

Cómo escribir otros caracteres en una Mac

Puede que recuerdes el Visor de Caracteres: una herramienta con la que podías encontrar varios caracteres para añadir a documentos de texto. Antes de la llegada de los Emoji, parece que se mantuvo oculto, pero todavía está ahí.

Como se mencionó anteriormente, presiona Control-Command-Espacio para abrir el panel de Emoji y haz clic en el icono en la parte superior derecha de la caja de Emoji para abrir el Visor de Caracteres. Aquí encontrarás más que emojis: también hay Flechas, otros símbolos de moneda, Símbolos matemáticos y más.

Aquí es donde encontrarás símbolos de moneda como ¥ ¢ ₽ ₩ ₱ ₹ ﷼

Símbolos matemáticos como xxx ∄ ℇ ℏ ≥ ≯ ∑ √ ∱≉

También hay algunos pictogramas que preceden a los emojis, incluyendo todos estos

Cómo ver la descripción general del teclado en tu pantalla

Para ver la descripción general del teclado de cualquier idioma, sigue estos pasos:

Si tienes un símbolo que indica EE.UU./Reino Unido u otro idioma en el menú en la parte superior de tu pantalla (junto al icono de spotlight), haz clic en eso.

Verás las opciones Mostrar Emoji & Símbolos y Mostrar Visor de Teclado. Haz clic en Mostrar Visor de Teclado.

Puedes hacer clic en la tecla Opción (la tecla ⌥ junto a la tecla de Comando) en ese teclado superpuesto para ver qué caracteres aparecerán cuando presiones eso junto con otra tecla.

Si presionas las teclas shift y opción, verás otras opciones disponibles para ti.

Si no ves el símbolo en tu menú, ve a Preferencias del Sistema > Teclados y asegúrate de que Mostrar el menú de entrada en la barra de menús esté seleccionado.

Un bono adicional es el hecho de que cuando escribes con este visor de teclado en la vista, verás varias palabras sugeridas para autocompletar que podrías querer usar.

Si te encuentras usando diferentes caracteres a menudo, podrías probar una aplicación como PopChar X de Ergonis. La aplicación hace que sea muy fácil acceder a los varios caracteres disponibles en las diferentes fuentes de tu Mac. Puedes adquirirla aquí por $29.99/£30.85.

¿Te preguntas cómo copiar y pegar en una Mac? También podrían serte útiles nuestros consejos de escritura en el teclado del iPhone.