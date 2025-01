Cómo escanear un iPhone en busca de malware y eliminar un virus de un iPhone.

“

¿Un virus? ¿En un iPhone? Aunque muchos dirían que no es posible, definitivamente lo es, y si tu iPhone o iPad está actuando de manera extraña, has llegado al lugar correcto.

Así es cómo puedes averiguar si tu iPhone o iPad tiene un virus y la mejor manera de deshacerte de él.

¿Tiene tu iPhone un virus?

Probablemente no tengas un virus en tu iPhone, pero no es cierto decir que los iPhones no pueden tener virus. A lo largo de los años ha habido algunas penetraciones exitosas de virus en iPhones, incluyendo los ataques de espionaje patrocinados por el estado a través de los ataques de spyware Pegasus, y AdThief, que afectó a varios iPhones con jailbreak en 2014.

Si tienes la mala suerte de haber sido objetivo de un ataque de este tipo, según un documento de soporte, Apple te enviará una notificación de amenaza por correo y Mensaje. Apple también se esfuerza por abordar rápidamente cualquier fallo de seguridad que esté siendo explotado por dicho spyware. Así es cómo puedes comprobar si tu iPhone está infectado por el spyware Pegasus de NSO.

Apple también ofrece el Modo de Bloqueo que puedes activar si te están atacando de esta manera. Aquí está cómo utilizar el Modo de Bloqueo para proteger tu iPhone.

A pesar de esto, siendo honestos, hay una probabilidad muy, muy pequeña de que tu iPhone tenga un virus a menos que seas un empleado gubernamental o tengas información que personas malintencionadas quieran obtener.

Pero esas probabilidades están cambiando, particularmente en la UE. Eso se debe a que Apple está implementando el soporte para alternativas a la App Store para cumplir con la Ley de Mercados Digitales (DMA), y hay muchas posibilidades de que algo desagradable se cuele entre las grietas.

Desde su creación, el iPhone (y luego el iPad) ha sido un circuito cerrado, o “Jardín Amurallado”, donde Apple, no el usuario, tiene la última palabra sobre lo que entra o sale. Pero eso ahora es un poco diferente, por lo que es mejor estar más alerta.

Si te preocupa que un ‘actor malo’ se infiltre en tu dispositivo, hay una buena posibilidad de que esté relacionado con algo que has instalado, y podría tratarse de un error honesto en lugar de una amenaza que destruya el sistema.

Repasaremos todas las formas en que puedes averiguar si tienes malware en el iPhone, cómo hacer un escaneo de virus en el iPhone y cómo eliminar un virus de tu iPhone a continuación.

Cómo saber si tu iPhone tiene un virus

Es raro, pero ¿qué pasa si eres uno de los pocos desafortunados?

¿Cuáles son las señales de advertencia de una infección de malware en tu dispositivo? Después de todo, rara vez un virus se presentará por sí mismo. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta:

Drops en la vida de la batería

Una vida de batería que se agota más rápidamente puede ser una señal de que algo más está sucediendo dentro de tu dispositivo por alguna razón.

Puedes ver si alguna aplicación en particular está consumiendo tu batería en segundo plano si vas a Configuración > Batería y deslizas hacia abajo.

Verifica si algo está consumiendo tu batería.

Foundry

También verifica la Salud de la Batería de tu iPhone en Configuración > Batería > Salud de la Batería y Carga. Podría ser simplemente que la celda de tu dispositivo se esté deteriorando con el tiempo, pero vale la pena revisarlo por los 30 segundos que tomará.

También verás detalles de cualquier aplicación que esté consumiendo mucha vida de la batería –

El iPhone se calienta sin razón aparente

Lo mismo se puede decir sobre el calor que genera tu teléfono. Si estás haciendo algo particularmente exigente, como jugar horas de un juego, naturalmente verás un aumento de temperatura.

Si el calor está aumentando sin una razón discernible, cuando el iPhone no está haciendo nada en particular exigent., y has hecho los pasos habituales de apagar y encender de nuevo tu iPhone, probablemente sea una buena idea que lo revisen en una Genius Bar de Apple.

Aplicaciones sospechosas

Aunque no debería ser posible que se instalen aplicaciones en tu iPhone sin tu conocimiento, vale la pena revisar la Biblioteca de Apps en tu iPhone en la sección de aplicaciones recientemente instaladas por si ves alguna aplicación que no reconoces.

Considera revisar tus aplicaciones recién instaladas y eliminar cualquiera que pueda estar relacionada con el problema. Puedes reinstalar fácilmente tus aplicaciones una vez que hayas confirmado que no están causando los problemas.

Aplicaciones que se bloquean con frecuencia

¿Hay alguna aplicación que se bloquee regularmente? Bloquearse no es una señal de malware, pero si la aplicación no funciona bien, podría consumir recursos en otros lugares de tu dispositivo, haciendo que parezca que hay algo mal con tu iPhone.

Intenta actualizar las aplicaciones a través de la App Store para ver si esto ayuda.

Aumentos repentinos en el uso de datos o llamadas

El malware podría intentar piratear tu iPhone y hacer llamadas a números premium, enviar datos o incluso participar en la minería de criptomonedas, todo lo cual consumirá tus datos o te dará una sorpresa desagradable cuando llegue la factura del teléfono. Si notas esto, hay una muy buena posibilidad de que tu dispositivo esté infectado.

Mensajes emergentes aleatorios

Recibir cuadros emergentes de la nada también puede ser una señal de que las cosas no van bien con tu iPhone. Estos pueden ser una forma de engañarte para que des permiso para cosas, ya que el texto que estás leyendo no necesariamente es a lo que estás consintiendo. Si estás preocupado de que algo pueda estar mal, apaga y enciende de nuevo tu iPhone para ver si se elimina el mensaje emergente.

Cómo arreglar la causa del problema

Ya sea malware, una aplicación defectuosa, un teléfono defectuoso o algo más, podrías arreglar el problema si sigues los pasos a continuación.

No hagas jailbreak a tu dispositivo

Si has hecho jailbreak a tu iPhone e instalaste una aplicación de una fuente no oficial cuya autenticidad es cuestionable, es posible que tengas un software malicioso en tu dispositivo y deberías intentar aislar y desinstalar al culpable.

Verifica si ocurre lo inesperado cuando usas ciertas aplicaciones

Si este es el caso y especialmente si es solo una aplicación, entonces probablemente estés viendo un problema específico de la aplicación, y lo abordaremos en su momento. Como regla general, el comportamiento común exhibido por aplicaciones que han sido secuestradas incluyen redirigirte a una página web no familiar en Safari, y abrir la App Store sin permiso.

Verifica si el comportamiento inesperado ocurre al usar cualquier aplicación

Si el problema continúa ocurriendo sin importar qué aplicaciones estén abiertas, es probable que tu dispositivo se esté comportando mal debido a un problema de hardware, un cambio en iOS con el que aún no estás familiarizado, o porque tú u otro usuario del dispositivo han cambiado una configuración, quizás inadvertidamente. Es extremadamente improbable que el malware haya penetrado al corazón del sistema operativo; esto sería prácticamente sin precedentes. En cualquiera de estos casos, llevaríamos el dispositivo a una Apple Genius Bar.

Descubre si una aplicación comprometida está causando el problema

Más que un virus que afecte a iOS en sí mismo, es posible que simplemente tengas una aplicación problemática.

Esto no necesariamente significa que la aplicación sea mala o que los desarrolladores tengan la culpa; por el contrario, el hecho de que una aplicación sea legítima o haya sido creada por una empresa de renombre no significa que no pueda ser secuestrada por malware o hackers. Debido a que los hackers no pueden infiltrarse en iOS en sí mismo, una de sus estrategias más comunes es crackear un kit de desarrollo, que a su vez puede ser utilizado por desarrolladores de aplicaciones sin saberlo. Los delincuentes obtienen así la capacidad de redirigirte a un sitio web dudoso cuando utilizas la aplicación que fue construida utilizando la herramienta comprometida.

Por lo general es obvio cuando una aplicación en particular es la culpable, porque solo tienes problemas al usarla. La señal reveladora es que, cuando tienes esa aplicación abierta, periodicamente serás redirigido a una página web, o a la App Store, sin tu permiso.

Si crees que una aplicación es el problema, primero mira si hay una versión actualizada de la aplicación disponible, ya que es posible que el problema haya sido notado y corregido. También verifica el sitio web de la aplicación (si lo tiene) y/o el feed de Twitter de los desarrolladores (si lo tienen) para ver si el problema ha sido reportado o discutido en esos lugares. Si los desarrolladores son contactables, deberías informarles del problema. Pueden ofrecer una solución de inmediato, pero incluso si no pueden, es más probable que encuentren una solución si saben de él.

Suponiendo que actualizar la aplicación no resuelve el problema, desinstálala y trata de prescindir de ella por un tiempo. Si el problema desaparece, entonces has encontrado a tu culpable, y es hora de decidir si puedes prescindir de la aplicación a largo plazo. Incluso si decides eliminar permanentemente la aplicación, recuerda que puedes ponerte en contacto con los desarrolladores de vez en cuando y ver si ha aparecido una actualización satisfactoria.

Borra tu historial y datos del sitio web

Aquí tienes un consejo rápido que puede resolver problemas de redirección de páginas web. Ve a Configuración > Safari > Borrar Datos del Historial y del Sitio Web, luego pulsa en Borrar Historial y Datos para confirmar.

Apaga y reinicia tu iPhone

Otro método simple para eliminar un problema de software es apagar tu dispositivo y luego reiniciarlo. Esto no necesariamente eliminará un virus, pero puede ayudar si una aplicación no funciona correctamente.

Para hacer esto, mantén presionado el botón lateral y el botón de volumen arriba hasta que la pantalla cambie y aparezca el deslizador ‘Deslizar para apagar’. En un iPhone con Touch ID, solo necesitas mantener presionado el botón de encendido hasta que veas el deslizador. En ambos casos, esto debería tomar alrededor de cuatro a cinco segundos. Finalmente, usa el deslizador para apagar el dispositivo.

Para reiniciar el teléfono, vuelve a presionar el botón de encendido o el botón lateral. Esta vez debería tomar alrededor de 10 segundos. Aparecerá el logotipo de Apple; en este punto puedes soltar el botón. Espera a que aparezca la pantalla de entrada de código de acceso (necesitas ingresar un código de acceso en lugar de usar Touch ID/Face ID la primera vez que desbloqueas un teléfono después de encenderlo) y luego desbloquea el dispositivo.

¿Esto ha solucionado el problema? Si no, es posible que necesites tomar medidas más drásticas.

Restaura tu iPhone desde una copia de seguridad

Confiamos en que hagas copias de seguridad de tu iPhone regularmente. Si es así, será fácil restaurar tu iPhone desde la copia de seguridad más reciente y ver si se elimina el problema.

Si esto no funciona, es posible que hayas incluido el malware u otro problema cuando respaldaste el contenido de tu iPhone, así que intenta restaurar desde la segunda copia de seguridad más reciente, luego la anterior a esa, y así sucesivamente. Con suerte encontrarás una copia de seguridad anterior al problema y podrás proceder desde allí.

Para obtener una visión más detallada de cómo hacer esto, lee cómo restaurar un iPhone desde una copia de seguridad.

Restaurar tu iPhone como un dispositivo nuevo

Si ninguna de tus copias de seguridad está libre de malware, o las únicas copias de seguridad que están libres de malware no son utilizables por alguna otra razón, quizás sea mejor empezar desde cero.

Borra tu iPhone yendo a Configuración > General > Transferir o Restablecer iPhone > Borrar Todo el Contenido y Ajustes, luego ingresa tu código de acceso y confirma el proceso. Espera a que se complete el borrado y luego configura el iPhone como un dispositivo nuevo.

Este es un paso drástico. Asegúrate de haber agotado todas las demás soluciones.

Describimos este proceso con más detalle en artículos separados: Cómo restablecer un iPhone y Cómo configurar un nuevo iPhone.

Una vez completada la configuración, necesitarás reinstalar las aplicaciones que deseas usar (aunque recuerda que si una aplicación parecía estar causando el problema, deberías intentar vivir sin ella durante un tiempo y ver si las cosas van mejor), recargar canciones, fotos y videos y ajustar las configuraciones a tu gusto. Es una molestia, pero con suerte solo necesitarás hacerlo una vez.

Cómo proteger tu iPhone del malware

Lo más importante es actualizar iOS o iPadOS regularmente. Cuando hay una falla de seguridad, Apple es (por lo general) rápida para abordarla. Si mantienes el software actualizado en tu dispositivo deberías estar bien.

Otra cosa importante es solo instalar aplicaciones desde la App Store – no es posible obtener aplicaciones para el iPhone o iPad de otra manera (por ahora al menos).

La única forma en que podrías instalar aplicaciones desde fuera de la App Store sería si haces jailbreak a tu iPhone. No recomendamos hacer jailbreak a tu iPhone porque es una forma muy fácil de terminar con malware en tu dispositivo. Si haces jailbreak a tu iPhone, debes tener un cuidado especial con el software que instalas y las fuentes de donde lo descargas.

Ten cuidado con los ataques de ‘ingeniería social’: no abras enlaces si no estás seguro de dónde provienen. La parte más débil de cualquier sistema, sin embargo, suele ser la persona que usa el dispositivo. Los hackers hoy en día a menudo intentan engañar a las personas para que entreguen información o inicien sesión en sitios falsos para poder recopilar tus datos.

Mantente siempre vigilante al usar tu iPhone si quieres mantenerlo seguro. Para obtener consejos más generales sobre cómo protegerte de hackers, escritores de malware y otros malhechores, lee nuestros consejos de seguridad para el iPhone.

¿Debo usar software antivirus en mi iPhone o iPad?

La naturaleza aislada de iOS significa que las aplicaciones de terceros no tienen el tipo de acceso a nivel de sistema necesario para asegurar completamente un dispositivo. Apple argumentaría por supuesto que esta es la razón por la que iOS es tan seguro.

Debido a esto, no hay mucho en términos de software antivirus dedicado para iPhone y iPad. Hay algunos paquetes disponibles que incluyen controles de privacidad, monitoreo del uso de datos y advertencias sobre sitios web potencialmente sospechosos.

Recomendamos una serie de soluciones antivirus que hemos probado, muchas de las cuales también cubrirán a iPhone y iPad. Echa un vistazo a: Mejor Antivirus para Mac.

Nuestros antivirus recomendados para iPhone y iPad incluyen: