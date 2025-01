Cómo escalar el Everest en una semana

A principios de mayo, un piloto de aerolínea, dos empresarios y un ministro de gobierno esperarán la llamada para movilizarse. El equipo del grupo británico ya estará en el campamento base del Everest junto a Lukas Furtenbach, un guía de montaña austriaco. Tan pronto como declare que se avecina una ventana de clima favorable, sus clientes se apresurarán al aeropuerto de Heathrow para tomar los siguientes vuelos a Katmandú.

Luego tomarán un taxi directamente a una clínica de salud. Durante 30 minutos, cada aventurero llevará una máscara conectada a un ventilador para administrar xenón, un raro gas noble que se usa más a menudo como anestésico y propelente de cohetes.

Después de inhalar una mezcla de xenón formulada por un médico alemán que primero presentó a Furtenbach la idea radical, los hombres volarán en helicóptero al campamento base. Después de no más de dos horas para prepararse y encontrarse con sus media docena de sherpas, comenzarán su ascenso.

El tratamiento de xenón es la parte clave de un enfoque audaz que Furtenbach cree que podría transformar el alpinismo comercial. Si puede llevar a cabo su plan, que está revelando ahora después de años de preparación secreta, sus clientes esperan regresar al Reino Unido solo una semana después de partir.

“Estoy muy emocionado de ver si podemos salir de casa un lunes por la mañana, estar en la cima del Everest el jueves por la noche y volver a casa para el almuerzo del domingo”, dice Garth Miller, el piloto y líder del grupo, que incluye a Alistair Carns, el ministro de veteranos de Gran Bretaña.

Pero la perspectiva de un paquete de siete días en el Everest, que Furtenbach dice que costará alrededor de €150,000 (£124,000) por persona — el grupo de Miller ha pagado un precio de introducción no revelado — plantea aún más preguntas éticas sobre la atracción del pico más alto del mundo, que tradicionalmente requiere hasta 10 semanas para escalar.

Desde que el Everest entró en la era del turismo comercial en la década de 1990, se ha acusado a los escaladores de explotarlo en busca de derechos de alarde. La demanda de velocidad ha aumentado junto con la de campamentos de lujo equipados con saunas y baños en suite, así como suministros ilimitados de oxígeno embotellado y músculo de sherpa.

Mientras tanto, el crecimiento en el extremo inferior del mercado, donde los paquetes han comenzado por tan solo $35,000 (£28,000) en los últimos años, ha convertido al campamento base en una ciudad contaminante de una milla de largo. Las fotos de conga líneas de gran altitud en días de cumbre se han vuelto tan sinónimas con el pico de hoy como las imágenes de los pioneros alpinistas de antaño.

Furtenbach me dice que el xenón ayudará a hacer las expediciones más seguras. Pero también está preparado para una reacción adversa en una comunidad en la que todos establecen sus propios límites éticos.

En la clínica alemana, un escalador se somete a un tratamiento de pre-aclimatación utilizando xenón

En una era moderna en la que casi 400 clientes de pago llegan a la cima cada primavera (asistidos por los casi 500 guías y sherpas que también llegan a la cima), los escaladores y operadores con cuentas en redes sociales para mejorar buscan nuevos “primeros”. En mayo pasado, Devon Lévesque, un empresario estadounidense, se quitó brevemente la máscara de oxígeno para reclamar el primer salto mortal en la cima del mundo.

Vender expediciones cada vez más rápidas a aventureros ricos y con poco tiempo que no podrían soñar con tomarse meses o incluso semanas lejos de sus vidas ocupadas se ha convertido en otra forma para que los operadores se destaquen. Sin embargo, como mostró el terremoto del martes pasado en el lado chino de la montaña, el Everest no es un patio de recreo.

Furtenbach me dice que el xenón ayudará a hacer las expediciones más seguras al reducir la exposición de sus clientes al peligro. Pero también está preparado para una reacción adversa en una comunidad en la que todos establecen sus propios límites éticos. Después de más de un siglo de intentos en el pico, ¿empaquetar el Everest como un viaje que podría terminar más rápido que las vacaciones promedio en la playa es un paso demasiado lejos?

Furtenbach, que dirige Furtenbach Adventures en Innsbruck, recibió un correo electrónico del médico en 2019. Michael Fries es anestesista en un hospital en Limburg an der Lahn en el oeste de Alemania. Había escuchado acerca del enfoque radical de Furtenbach a las montañas que se elevan en la “zona de la muerte” por encima de los 8,000 metros, donde los niveles de oxígeno son peligrosamente bajos.

Desde 2006, Furtenbach, ahora con 47 años, ha sido parte de una pequeña pero creciente nicho de guías de Everest que emiten a los clientes tiendas de campaña de sueño hipóxicas. Durante hasta ocho semanas antes de un viaje, una máquina extrae oxígeno de dosel sellados sobre sus camas. Más recientemente, sus clientes también han comenzado a respirar aire más delgado mientras hacen ejercicio en el gimnasio, usando máscaras o cámaras selladas.

Furtenbach en la cumbre del Everest

Simular condiciones de gran altitud de antemano, según la teoría, desencadena la respuesta natural del cuerpo a la hipoxia, o bajos niveles de oxígeno, al indicar a los riñones que produzcan más eritropoyetina, o EPO. La hormona, cuya versión sintética está prohibida en el deporte, aumenta la producción de glóbulos rojos, aumentando la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno.

Los montañeros de otra manera tienen que aclimatarse esperando a que sus riñones produzcan EPO en la montaña como una adaptación natural a un déficit de oxígeno. Pero esto lleva tiempo, requiriendo descanso y rotaciones, o descensos temporales y ascensos repetidos. Si se comete un error, la hipoxia puede causar síntomas que van desde dolores de cabeza hasta la muerte. El mal de altura ha matado a alrededor del 15 por ciento de las 335 personas que han muerto en el Everest.

Al “pre-aclimatarse” y al optimizar la logística y utilizar pronósticos meteorológicos avanzados, Furtenbach ha reducido el tiempo necesario para descansar y rotar. Ya vende viajes de “flash” de tres semanas a 103,900 € al Everest. Mientras tanto, Alpenglow Expeditions, un operador estadounidense, utilizó la estrategia para permitir que Roxanne Vogel realizara un viaje de 14 días al Everest en 2019.

Fries le dijo a Furtenbach que el xenón podría desbloquear ascensos aún más rápidos. El médico sabe todo sobre el gas como anestésico. Pero dice que tiene un efecto separado en dosis más bajas: aumenta la producción de EPO. “Estaba sugiriendo que una inhalación única de xenón podría ser más efectiva que las tiendas hipóxicas y no tan engorrosa”, dice. Furtenbach comenzó a planificar una prueba piloto.

Un mercado para la velocidad está creciendo más allá de las cimas más altas del mundo. Un portavoz del operador antártico White Desert me dice que sus viajes “The Greatest Day”, que introdujo en 2020, se agotan más rápido que nunca. Por un poco menos de $16,000, los huéspedes toman un vuelo de 10 horas desde Ciudad del Cabo para pasar tres horas en el hielo, regresando después de un picnic con champán. Un viaje de siete días a $105,000 incluye vuelos adicionales al mismo Polo Sur.

Jimmy Carroll, de la operadora turística Pelorus, ve una creciente demanda de safaris más cortos, viajes de esquí y tours de volcanes. Los clientes que quieren ver las auroras boreales ahora vuelan a Noruega por una noche en jet privado cuando las condiciones parecen buenas. “La otra gran parte de esta tendencia es dejar las cosas para último momento”, agrega Carroll. “Los clientes cierran un trato y dicen: ‘Bien, vamos’, porque pueden”.

La escaladora estadounidense Roxanne Vogel en su viaje de 14 días al Everest en 2019

Furtenbach, que tuvo 40 clientes de Everest el año pasado, dice que muchas personas que lo contactan se horrorizan ante la idea de dedicar incluso tres semanas a la montaña. El xenón parecía ser una herramienta nueva y potencialmente poderosa. Y aunque Fries acepta que la ciencia sobre su uso en alpinismo es escasa, dice que no tiene preocupaciones de seguridad, dada la abundancia de estudios sobre su uso como anestésico y las dosis relativamente bajas que tomará el grupo de Miller. (Otro anestesista al que consulto hace eco de esto, al tiempo que señala que “el daño no anticipado” siempre es posible con enfoques nuevos en entornos extremos).

Designándose a sí mismo como conejillo de indias, Furtenbach voló a Frankfurt para el tratamiento de xenón antes de una expedición a Aconcagua (casi 7,000 metros) en Argentina en enero de 2020. “Subí una ruta difícil ocho días después de salir de Innsbruck y no tuve problemas en la cima”, dice. Un sencillo dispositivo en la punta de un dedo mostró que sus niveles de oxígeno en la sangre eran más altos que los de guías locales completamente aclimatados. “Estaba ahí de pie, pensando, ‘OK, esto realmente funciona.’ Estaba totalmente convencido.”

Furtenbach dice que tuvo éxitos similares con xenón en las temporadas siguientes, incluido en el Everest. También trabajó para mejorar la logística ajustada que se requeriría. Covid retrasó sus planes. Luego el xenón se volvió enormemente costoso y casi imposible de obtener después de la invasión rusa de Ucrania, que es el mayor proveedor mundial de gases nobles. Fries me dice que el xenón para un escalador ahora cuesta hasta $5,000.

Chris Bonington recuerda que en 1985 le llevó 10 días solo llegar al campamento base en una expedición. “Y en 1961, cuando escalé Nuptse, estuve fuera por alrededor de 10 meses”, recuerda.

Las estrellas entonces se alinearon para 2025, y Furtenbach comenzó a buscar a sus primeros clientes de siete días. Miller, que tiene 51 años, no es ajeno a las altas montañas o a las tiendas hipóxicas, que su grupo usará además del xenón. Escaló por primera vez en el Himalaya hace más de 20 años después de unirse a los Gurkhas como oficial joven del Ejército Británico. En 2022, contrajo la fiebre de la velocidad después de un viaje de 21 días que incluyó ascensiones al Everest y al cercano Lhotse (8,516 metros).

Se puso en contacto con Furtenbach y quedó “asombrado” por sus planes de xenón. Furtenbach vio a Miller como un buen candidato. El piloto reunió a un grupo de veteranos que también incluye a Kevin Godlington, de 49 años, y Anthony Stazicker, de 41. Al igual que Carns, que tiene 44 años, los empresarios son escaladores en forma y experimentados. Los hombres, que están recaudando fondos para Scotty’s Little Soldiers, una organización benéfica para niños militares en duelo, también tienen hijos y trabajos ocupados. “Es la velocidad lo que nos permite realizar este sueño”, dice Miller.

Aunque siempre será un desafío, el Everest se considera una de las cimas de gran altitud más fáciles. Las rutas principales están bordeadas de cuerdas fijas. En ausencia de regulaciones significativas en un mercado rentable, los operadores y sus clientes se dejan guiar por su propio compás moral.

Cada vez más se utilizan helicópteros para llevar a los escaladores desde los campamentos altos, acortando sus descensos. También son utilizados por turistas aéreos y como transporte por montañeros que persiguen récords de velocidad mientras ascienden a las 14 cumbres que se elevan por encima de los 8,000 metros. En diciembre, la Autoridad de Aviación Civil de Nepal rechazó los planes del parque nacional en el que está el Everest para restringir el uso de helicópteros después de que los operadores turísticos protestaran. “La industria turística siempre prevalece”, dice Furtenbach.

Una cola de escaladores —’una conga de gran altitud’— en el Everest en mayo de 2019 © AP

Luego está la cuestión del dopaje. Los escaladores han tomado múltiples píldoras a lo largo de los años, incluyendo dexametasona, un esteroide controvertido que puede reducir la hinchazón cerebral, uno de los síntomas del mal de altura. En 2014, la Agencia Mundial Antidopaje agregó el xenón a su lista de sustancias prohibidas después de informes de su uso en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi.

Furtenbach, cuyos entrenamientos en bicicleta y carreras han sido un 10 por ciento más rápidos durante días después de ascensos con xenón, no estaba al tanto de intentos anteriores de utilizar el gas en el Everest. Dice que ha consultado abogados de medicina para aclarar en su propia mente su respuesta ante cualquier sugerencia de que sus clientes de siete días están haciendo dopaje. En última instancia, me dice, “no es un deporte organizado, por lo que técnicamente no hay dopaje en el alpinismo.”

Nuevamente, corresponde a los individuos decidir dónde trazar la línea. Y la atracción de un día de cumbre en el Everest casi siempre se impone a cualquier preocupación por atajos, sean de dopaje o de otro tipo. Después de todo, todos menos cinco de los 861 ascensos exitosos el año pasado se lograron con la droga más pura de todas: oxígeno embotellado, que simula escalar a altitudes más bajas. Y ahora se está utilizando a tasas de flujo más altas y desde más abajo en la montaña, incluso directamente desde el campamento base.

Los relatos del gran tío de Furtenbach, Oswald Oelz, un alpinista austro-suizo, que fue médico de expedición en el intento de Reinhold Messner de 1978 de convertirse en la primera persona en escalar el Everest sin oxígeno embotellado, inspiraron a Furtenbach y, tal vez, su sospecha de la ortodoxia. Incluso mientras estaba en la escuela, el guía recuerda que enfurecía a los profesores cuestionando sus métodos: “Diría, ‘Si mi solución me está dando el mismo resultado, ¿por qué no puedo usarla?’ “

Miller está cómodo con el concepto de siete días, pero no recomienda atajos antes de que los escaladores soporten — y disfruten — expediciones clásicas. “No confundas esto con un equipo que está acelerando el Everest sin haber hecho el trabajo duro”, dice. No tendrá tiempo para una sauna en el campamento base ni siquiera si quisiera, mientras tanto.

“No tienes que sufrir para mostrar respeto por la montaña, y hacerlo más rápido no lo hace más fácil”, agrega Miller, cuyo grupo planea tardar solo tres días en llegar desde el campamento base hasta la cumbre, sin rotaciones, completando su descenso en el cuarto día. “Yo argumentaría que la empresa es mayor. No puedes subir más alto, así que ir más rápido plantea desafíos nuevos y emocionantes.”

Las expediciones se estaban volviendo más rápidas mucho antes de las tiendas hipóxicas, que Furtenbach ha proporcionado a todos sus clientes de Everest desde 2016. Según la Base de Datos del Himalaya, que registra expediciones al Everest, la duración promedio de los ascensos, desde la lleg