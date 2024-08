Cómo es volar con Bark Air, la aerolínea de lujo para perros.

“

Mientras rodábamos por la pista antes del despegue, la pata de Lulu se aferraba a mi muslo y sus garras se clavaban. A ella no le gustaba mucho ir en el auto, pero esta vez era diferente. Esta vez, estábamos surcando los cielos. Ella apoyó su cabeza en mi regazo, sus grandes ojos marrones mirándome con angustia y confusión. Besé la parte superior de su cabeza y acaricié sus orejas suaves y caídas, y le dije alegremente: “¡finalmente ha llegado el momento de nuestra gran aventura!”

Mi estómago sintió esa caída familiar mientras ascendíamos al cielo, pero era difícil sentirse demasiado nerviosa con mi amada golden retriever crema inglés descansando en mi regazo. Además, habiendo crecido en Virginia, nos dirigíamos a un lugar que había soñado visitar desde que era una niña pequeña: Londres. Y tenía a mi mejor amiga a mi lado.

Y así, despegamos con éxito en nuestro primer vuelo Bark Air, un viaje de seis horas y media desde un aeropuerto privado en White Plains, Nueva York, hasta el aeropuerto Biggin Hill de Londres, a unas 22 millas al sur de la ciudad.

Foto de Sydney Lake

Bark Air no es una antigua aerolínea comercial. Lanzada en mayo de 2024 después de “más de 10 años de sueños”, fue creada para ofrecer una experiencia de primera clase para volar con tu perro. Aquí los perros no viajan en carga; viajan con estilo en un jet privado GulfStream de 10 asientos, una aeronave en la que muchos sueñan con volar pero pocos tienen la oportunidad.

La aerolínea fue creada por la misma empresa que nos trajo BarkBox, la caja de suscripción mensual que proporciona a tus perros juguetes y golosinas frescas. Para demostrar lo verdaderamente aterrador que puede ser volar en carga para los perros, el CEO de Bark, Matt Meeker, voló dentro de una jaula debajo de un avión durante un vuelo de cuatro horas y documentó su experiencia.

Fue “absolutamente horrible”, dice Meeker a Fortune. “Era ruidoso, desorientador, apretado e incómodo. Soy un humano que sabía lo que estaba pasando y en lo que me había metido. No puedo imaginar lo confuso, aterrador y estresante que debe ser para un perro.”

Nuestra experiencia en Bark Air fue todo lo contrario. De hecho, fue sin duda la experiencia aeroportuaria y de vuelo menos estresante y más agradable que he tenido en mis 27 años de vida. Y todo comenzó semanas antes de nuestra salida real, cuando nos conectaron por primera vez con nuestro “conserje” de Bark Air, Hernán Giraldo, quien me guió a través del proceso de volar con mi perro. (Él se autodenomina “un sirviente de los cachorros y las personas”).

Aunque un vuelo de Bark Air puede ser un sueño para muchos, después de todo, es una aerolínea de lujo, donde los boletos cuestan entre $6,000 y $12,000 de ida. (Nuestro vuelo de Nueva York a Londres costó $8,000). Bark Air es una experiencia de alta gama, tanto para los cachorros como para sus compañeros humanos.

Preparativos para el vuelo

Semanas antes de nuestro vuelo, Lulu y yo conocimos a nuestro conserje a través de una videollamada de Google Meet para que pudiera preguntar sobre las preferencias y comportamientos de Lulu. ¿Prefiere pollo o salmón? ¿En el auto, le gustan las ventanas arriba o abajo? ¿Es juguetona y extrovertida, o tímida y temerosa?

Adopté a Lulu cuando era cachorro en marzo de 2020, pero a pesar de la cantidad de tiempo que pasé con ella durante la pandemia, había una cosa que no sabía sobre ella hasta hace poco: su tipo de música favorita. Nuestro conserje Giraldo quería saber para que Lulu pudiera escuchar su música favorita durante nuestro viaje en automóvil negro desde Biggin Hill hasta nuestro Airbnb en Londres. Mientras que Dolly Parton y ABBA son imprescindibles en nuestra cueva de seres queridos de Richmond, Virginia, aparentemente el reggae es una opción popular para los cachorros, según Giraldo.

Esa llamada inicial de admisión fue solo uno de los muchos puntos de contacto que tuvimos antes de nuestro vuelo del 27 de junio. Giraldo estuvo atento a las necesidades de Lulu, pero también a las mías. Abordó las ansiedades que muchos propietarios enfrentan al no haber hecho algo así antes: viajar una larga distancia con su mascota. En mi caso, esta también era la primera vez que había estado en Europa, y mucho menos viajar en avión con Lulu. Decir que las semanas previas a nuestra salida fueron estresantes sería quedarse corto.

Viajar nacionalmente con mascotas puede ser desafiante, especialmente cuando se consideran la logística de viajar con un amigo de cuatro patas, por lo que volar internacionalmente con un perro, como te puedes imaginar, requiere aún más planificación. El Reino Unido exige que los perros se sometan a un examen físico exhaustivo realizado por un veterinario certificado por el USDA, reciban un tratamiento contra parásitos antes de volar y presenten documentación en relieve, que se envía desde el USDA por correo urgente. Programar todo esto es muy complicado. Afortunadamente, Giraldo también ayudó allí. Programó las citas veterinarias de Lulu en mi nombre para asegurarse de que se hicieran dentro del plazo correcto e hizo todo lo posible para comunicarse con mi veterinario y el USDA para asegurarse de que teníamos todo lo que necesitábamos antes de nuestro vuelo.

A pesar de la cantidad de planificación, hacer un viaje con Lulu, a quien considero mi corazón y alma, se sintió como un sueño hecho realidad, y fue mejorado por la agradable llamada de admisión de nuestro conserje y los mensajes y correos electrónicos intermitentes antes del vuelo. Incluso pedí un “equipaje” especial para Lulu de Amazon: una mochila rosa grande con platos de viaje y compartimentos especiales para juguetes y golosinas. Mis amigos estaban tan emocionados por nuestro viaje, que le enviaron juguetes y accesorios temáticos de Londres a Lulu.

Lulu siempre puede decir cuando me estoy preparando para irme, especialmente porque está particularmente ansiosa alrededor de las maletas. El día que conducimos desde Richmond hasta Nueva York, ella estaba aprensiva para subir al auto, aunque probablemente pensó que solo íbamos a visitar nuestro parque de perros local favorito o íbamos a Starbucks por un vaso de perro. Lo que no sabía es que estábamos a punto de emprender un viaje en auto de 7 horas a Nueva York que nos llevaría al vuelo a un continente completamente nuevo.

El día del vuelo

Nuestro despertador sonó a las 4:45 a. m. Había puesto nerviosamente siete alarmas dentro de un intervalo de 10 minutos, ya que Lulu y yo estábamos solas en la habitación de hotel y no podíamos arriesgarnos a perder nuestro vuelo de las 8 a. m. Lulu estaba descansando en la cama, aún somnolienta y desorientada por nuestro largo viaje del día anterior; ella nunca duerme en el auto debido a su ansiedad por viajar. También me resultó difícil dormir la noche anterior a nuestro vuelo, reminiscente de la Nochebuena cuando era niña. Me bebí dos tazas de café mediocre en el hotel antes de cargar nuestras maletas de regreso al auto bajo la lluvia torrencial, que milagrosamente se despejó a medida que nos acercábamos al aeropuerto.

Cuando llegamos, pude ver la emoción en los ojos, y la cola, de Lulu. Fuimos recibidos fuera de la sala de espera del aeropuerto por Giraldo, quien llevaba un uniforme a juego con sus otros conserjes de Bark Air: una camiseta blanca impecable marcada con el logotipo de la aerolínea. Esperó pacientemente a que Lulu hiciera sus necesidades afuera antes de llevarnos al acogedor salón del aeropuerto, donde nos esperaba una comida preparada por un chef con huevos, tocino, bagels, pasteles y más.

El ambiente en el vestíbulo era notablemente diferente de cualquier otro aeropuerto en el que había estado. No solo estaba lleno de amigos peludos, sino que todos parecían sinceramente felices de estar allí. No había empujones, miradas sucias, suspiros, golpes de pie u otras señales de frustración típicas de un salón de aeropuerto. Los padres de mascotas presentaban alegremente a sus cachorros a los demás pasajeros y comparaban fotos de paws-port y se derretían por los pases de abordar elaborados para sus perros. A los perros y a sus compañeros humanos se les pide que lleguen al aeropuerto una hora antes para permitir que los perros socialicen antes del vuelo. Esta práctica también permite a los conserjes evaluar cualquier comportamiento preocupante entre los perros, lo que influye en el orden de embarque.

Mientras desayunaba, charlé con una pasajera, Annette Thompson, de 55 años, que estaba “empezando de nuevo” al mudarse a Londres con su perro de rescate, Sam, tras el fin de un matrimonio de 34 años. Thompson era originalmente de Texas pero había estado viviendo en México durante los últimos cuatro años. Era la directora de un servicio de rescate de perros con sede en Ajijic, México, llamado Bone Voyage Dog Rescue, y había rescatado a Sam de una situación de acumulación, donde había sido uno de unos 80 perros en una “pequeña casa mexicana”.

“Era muy tímido, y no interactuaba con las personas que querían adoptarlo, así que lo llevé a mi casa y simplemente floreció”, dijo Thompson. “Me enamoré de él, y luego no pude dárselo a nadie más. Ahora es mi bebé.”

Otros dos pasajeros con los que hablé también estaban utilizando su vuelo de Bark Air como medio para mudarse con sus perros, uno desde Canadá y otro desde Carolina del Sur.

Hora del embarque

Los conserjes de Bark Air se llevaron nuestras maletas facturadas, y nuestro equipaje de mano fue revisado a mano por los agentes de seguridad (sin largas filas de TSA aquí). Ahora, finalmente era hora de abordar el vuelo. Los conserjes de Bark Air habían asignado estratégicamente órdenes de embarque basadas en qué pasajeros habían estado llevándose mejor en el vestíbulo. De esa manera, si algún perro no se llevaba bien con otro, tendrían suficiente espacio entre sí en el avión de 10 asientos.

Lulu caminó orgullosamente por la plataforma, aún ajena al épico viaje en el que estaba a punto de embarcarse. Bark Air desplegó una gran alfombra verde de césped artificial que llevaba a las escaleras delanteras del GulfStream, enfatizando realmente lo especial que era este vuelo, así que Lulu y yo participamos felizmente en una mini sesión de fotos antes de subir las escaleras al avión.

El vuelo era lo suficientemente espacioso para los nueve perros y los 10 compañeros humanos en nuestro vuelo ese día; Lulu y yo disfrutamos de un asiento de sofá completo. Teníamos un grupo bastante ecléctico de cachorros en nuestro vuelo ese día, incluido un spaniel de rey Carlos, un retriever labrador, un Gran Pirineo, un par de caniches y un par de cachorros de raza mixta. Mientras esperábamos en la pista, los perros se mantenían cerca de sus dueños, jadeando, pero también evaluando el entorno y la variedad de golosinas a bordo. Los perros debían permanecer atados por solo el taxi, despegue y aterrizaje, pero de lo contrario estaban libres de moverse por la cabina una vez que el avión alcanzaba la altitud de crucero, al igual que los humanos pueden desabrocharse el cinturón de seguridad en un vuelo comercial.

Antes del despegue, nuestros conserjes y asistentes de vuelo repartieron golosinas para que los perros masticaran y aliviaran esa molesta sensación de tener los oídos taponados con la altitud creciente (sí, los perros también experimentan esto).

Tiempo de crucero

Una vez en el aire, no tardaron en empezar las sorpresas. Nuestra asistente de vuelo y conserje de Bark Air mantuvieron fluir el Veuve Clicquot y el chom-pani (caldo de pavo). Los perros también recibieron una experiencia gastronómica totalmente personalizada llena de golosinas sabrosas y Barkacinos, una versión similar, pero mejorada, de una taza de perrito de Starbucks, todo servido en una bandeja de plata. Como compañera humana de Lulu, obtuve un wrap de almuerzo preparado por un chef y un parfait de yogur con acceso a una bandeja de aperitivos con algunos de mis favoritos, incluidas las Oreos.

Lulu estaba bastante parcial a nuestra asistente de vuelo, Kayla Iwane, no solo por su naturaleza amable y gentil, sino por los refrigerios que guardaba en la cocina de la parte trasera de la aeronave. Había estado trabajando durante aproximadamente un año como auxiliar de vuelo a través de Talon Air, la empresa de alquiler de jets privados que se asoció con Bark para hacer posible la nueva aerolínea, y había realizado cuatro vuelos con Bark Air hasta ahora.

Lulu sorbiendo chom-pani (caldo de pavo) servido por su asistente de vuelo favorita, Kayla Iwane.

Foto de Sydney Lake

“Me encanta volar con perros, a veces más que con humanos”, dijo. “Este es el trabajo de mis sueños. Me encanta cuando los [perros] me siguen a la cocina porque los cachorros saben que tengo refrigerios. Soy la buena humana para ellos”. (Vale la pena señalar que Iwane tiene una americana cocker spaniel de 18 años, sí, lo leíste bien, llamada Princesa Coco Puff, por lo que no sorprende que estuviera tan encantada de trabajar para Bark Air).

Nuevamente, a diferencia de la mayoría de las aerolíneas comerciales, los pasajeros, que eran perfectos desconocidos antes del vuelo, realmente charlaban entre ellos, compartiendo historias de vida y lo que los llevó a un vuelo así. A pesar del nombre “Bark Air”, los perros eran relativamente silenciosos, hasta que el piloto entró en la cabina a mitad del vuelo, lo que provocó que Lulu comenzara a ladrar. (De hecho, ella fue el único perro que ladró durante el vuelo). A diferencia de los vuelos comerciales donde los ruidos fuertes son molestos, los demás pasajeros, conserje y asistente de vuelo se rieron del alboroto que Lulu había comenzado. Fue poco después de eso que Lulu se puso su sombrero de piloto para mostrar quién mandaba realmente.

En el vuelo, charlé con una pareja de Nápoles, Florida, que viajaba con su spaniel de rey Carlos, Theo, a Inglaterra. El papá de Theo, Ted Pither, era de allí, así que habían hecho el viaje a Canterbury muchas veces, pero no habían disfrutado tanto de la experiencia de viajar como lo hicieron con Bark Air. Viajan desde Nápoles cada año al Reino Unido para ver a su familia y disfrutar del verano inglés. Aunque Theo solo tiene dos años y medio, era su tercer viaje al Reino Unido.

“Está experimentado”, dijo Pither. Para este viaje, originalmente estaban programados para volar con Delta, pero