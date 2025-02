¿Cómo es posible? Se rumorea que Broadcom y TSMC buscan partir a Intel por la mitad, pero ¿permitirá el gobierno de los Estados Unidos eso?

Intel actualmente está sin un CEO y su futuro parece incierto. TSMC y Broadcom están interesados en áreas separadas del negocio del fabricante de chips. Cualquier acuerdo enfrenta grandes obstáculos: reglas gubernamentales, reacondicionamiento de fábricas y resistencia política.

Aunque debutó algunos chips de IA súper rápidos en el 2024 en un intento de igualar a su rival AMD, Intel no es el gigante que solía ser. Mientras Nvidia es la segunda compañía más grande del mundo (detrás de Apple) en valor de mercado, con un valor de $3.4 billones, y AMD ocupa el puesto 80, con un valor de $183.27 billones, Intel, actualmente sin un CEO tras la partida de Pat Gelsinger en diciembre 2024, languidece en el puesto 173 con un valor de $102.18 billones, ubicándose entre Rio Tinto y Airbnb.

Esto ha generado todo tipo de rumores sobre el futuro de Intel, incluyendo especulaciones de que podría fusionarse con la antigua fundición de AMD, GlobalFoundries, en un posible acuerdo multimillonario. Pero ahora, tal vez la noticia más triste provenga de un nuevo informe del Wall Street Journal, que indica que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) y Broadcom están considerando acuerdos que podrían dividir a la icónica empresa de chips en dos.

Grandes obstáculos a superar

El informe afirma que Broadcom ha estado “examinando de cerca el negocio de diseño y comercialización de chips de Intel” y, según personas familiarizadas con el asunto, ha “discutido informalmente con sus asesores la posibilidad de hacer una oferta, pero probablemente solo lo haría si encuentra un socio para el negocio de fabricación de Intel”, dijeron las fuentes.

Al mismo tiempo, TSMC está considerando tomar el control de las plantas de chips de Intel (ya sea algunas o todas) – un movimiento que aparentemente fue sugerido por la administración Trump. Sin embargo, el WSJ fue informado por un oficial de la Casa Blanca que el presidente “probablemente no apoyará un acuerdo que involucre a una entidad extranjera operando las fábricas de Intel”, así que saquen sus propias conclusiones.

El WSJ enfatiza que Broadcom y TSMC no se han unido para dividir a Intel en dos, estas son posibilidades no relacionadas, y todas las conversaciones hasta ahora son “preliminares y en gran parte informales”.

Hay un par de obstáculos que se interponen en un acuerdo de este tipo. La Ley de Chips de 2022 creó un programa de subvenciones de $53 mil millones para impulsar la producción nacional de chips, con Intel recibiendo la mayor parte, hasta $7.9 mil millones. Como condición para la financiación, el fabricante de chips debe mantener una participación mayoritaria en sus fábricas si alguna vez se convierten en una entidad separada. El gobierno de EE. UU. también tendría que aprobar cualquier acuerdo que involucre a TSMC u otros inversionistas tomando el control de las instalaciones de Intel.

El WSJ también señala que cualquier acuerdo enfrenta problemas operativos, señalando que las fábricas de Intel han sido principalmente configuradas para producir chips Intel, y la empresa solo comenzó a intentar fabricar chips para clientes externos en los últimos años. “Reacondicionar las fábricas de Intel para hacer chips avanzados al estilo de TSMC sería un desafío de ingeniería significativo y costoso”, agrega.