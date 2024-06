Cómo es el ambiente en Irán antes de las elecciones presidenciales

Las vallas publicitarias de la campaña que adornan las calles de Irán para las próximas elecciones presidenciales hacen grandes promesas: prosperidad económica, fin de la corrupción, prensa libre, reversión de la fuga de cerebros y la promesa de un candidato de “salvar a los ciudadanos” de todos los males que afligen al país.

En sus esfuerzos por atraer votos, los seis candidatos -cinco conservadores y un reformista, todos seleccionados por un comité de clérigos- están lanzando ataques demoledores contra el status quo.

Irán celebrará unas elecciones presidenciales especiales el 28 de junio para elegir un sucesor del presidente Ebrahim Raisi, un conservador de línea dura que falleció el mes pasado en un accidente de helicóptero.

Las elecciones en Irán no son libres y justas según los estándares occidentales, y la selección de candidatos es rigurosamente examinada por el Consejo Guardián, un comité de 12 clérigos designados.

En campañas políticas anteriores, tanto conservadores como reformistas han atacado a sus rivales, pero los conservadores típicamente se han mantenido dentro de estrictos límites ideológicos que excluyen los ataques al sistema.

A pesar de los esfuerzos del gobierno, despertar suficiente interés para persuadir a los votantes de acudir en gran número a las urnas sigue siendo un desafío.

El estudiante entonces desafió la importancia de la presidencia. “¿Qué significado tiene la presidencia,” preguntó, “cuando no tiene el poder de influir en los superiores ni permanecer inmune a la interferencia del aparato de inteligencia?”

Las elecciones en Irán pueden ser fluidas, con candidatos que se retiran para consolidar el apoyo entre uno o dos contendientes. Por ahora, el favorito es un conservador, Mohammad Baqer Ghalibaf, un ex comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y ex alcalde de Teherán que ahora es el presidente del Parlamento.