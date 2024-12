Cómo encontrar y bloquear un AirTag que se detecte cerca de ti.

“

Inicialmente, el AirTag de Apple es un dispositivo de seguimiento compacto que se puede unir a objetos personales para facilitar su localización. A diferencia de un rastreador GPS, que requiere servicio celular y puede agotar la batería rápidamente, un AirTag se basa en la red distribuida Find My de iPhones, iPads y Macs que cientos de millones de personas en todo el mundo llevan consigo, y utiliza Bluetooth LE para enviar una señal a otros dispositivos.

La preocupación es que ha habido informes de personas utilizando AirTags para rastrear a otros. En respuesta a los primeros informes de este comportamiento, Apple agregó una función que significa que si se detecta un AirTag desconocido cerca, verás una alerta en tu iPhone. Por esa razón, las personas obviamente están preocupadas si ven una alerta que dice “se ha detectado un AirTag cerca de ti”.

Por supuesto, no siempre es malicioso. Puede que hayas encontrado un dispositivo que alguien haya perdido, o una mascota con un AirTag en su collar puede haber tomado afecto por ti. Incluso puede que seas tú quien haya perdido su dispositivo y quiera saber cómo usar el AirTag para localizarlo.

Sea cual sea tu motivo para encontrar un AirTag detectado cerca de ti, explicaremos el proceso a continuación.

Mientras hay mil formas positivas y legítimas de usar un AirTag, desafortunadamente, los AirTags se han utilizado para rastrear a personas sin su conocimiento. Por ejemplo, en diciembre de 2021, el departamento de policía regional de York en Canadá anunció que se estaban colocando AirTags en áreas ocultas de autos objetivo estacionados en público, y luego se rastreaban hasta la residencia del conductor, donde los autos eran robados mientras estaban estacionados en el camino de entrada. En otro incidente, una mujer afirmó que encontró un AirTag escondido en su pozo de rueda después de que su iPhone la alertara de que había un AirTag moviéndose con ella. Los gobiernos estatales de Nueva York y Pensilvania han emitido advertencias sobre el mal uso de AirTags y dispositivos de seguimiento similares.

Incidentes como este son raros (en ese momento, la policía de York dijo que había habido cinco robos con AirTags de 2,000 en la región). Apple ha implementado algunas salvaguardias para que un iPhone, iPad y AirTag proporcionen alertas e información variadas si el propietario que emparejó el AirTag con su iPhone o iPad no está cerca. Hay herramientas integradas en el iPhone para encontrar y desactivar AirTags, así como una aplicación de Android que escaneará AirTags cercanos. Esto es por qué es posible que hayas visto una advertencia de que se ha detectado un AirTag cerca de ti.

Estas advertencias no se limitan a los dispositivos de Apple: en mayo de 2023, Apple y Google anunciaron una iniciativa conjunta para permitir que los dispositivos de seguimiento de ubicación Bluetooth sean compatibles con la detección y alertas de seguimiento no autorizado en las plataformas iOS y Android. Lee: Cómo identificar un seguimiento no deseado por un dispositivo Bluetooth compacto.

Cómo te puede rastrear un AirTag

Debido a que los AirTags no registran la proximidad excepto al propietario, la única forma en que se puede utilizar para recopilar información sobre ti es si viaja contigo. Un AirTag en tu casa, oficina o aula no revelará nada a alguien que intente seguirte. Eso reduce la “superficie” de vigilancia no deseada porque el AirTag tiene que estar en tu ropa, cartera o bolso, en algo más que estés cargando, o en un vehículo en el que estés y uses exclusivamente o al menos regularmente.

Si viajas regularmente por áreas urbanas y suburbanas o en transporte público, los dispositivos de otras personas seguirán captando y transmitiendo información de ubicación sobre cualquier AirTag que esté contigo. Eso incluye algo tan inocuo como detenerse en una zona de descanso en una autopista, y alguien a 50 pies de distancia tiene un iPhone, o incluso conducir por una autopista cerca de otras personas que tienen iPhones o iPads conectados a una red celular.

El alcance de Bluetooth LE es sorprendentemente largo. Descubrí que un AirTag que coloqué temporalmente en mi automóvil, estacionado dos tramos de escaleras más abajo del piso de la planta baja y a unos 50 pies de la casa, todavía proporcionaba actualizaciones regulares sobre su ubicación a través de dispositivos que poseía, sin mencionar los de vecinos que caminaban o conducían por allí.

Los dispositivos de todos participan en la transmisión de información de ubicación segura y protectora de la privacidad sobre sus dispositivos y AirTags a menos que opten por no participar en la red Find My. Eso hace que todos a tu alrededor sean participantes potenciales en el seguimiento a través de un AirTag del que no sabes nada.

Una vez que el AirTag está en tu posesión, transmitirá su ubicación al propietario a través de la red Find My y otros dispositivos Bluetooth.

Cómo saber si te están rastreando con un AirTag

Apple emite alertas para informar a alguien que hay un AirTag cerca de ellos que no está asociado con su cuenta de iCloud. Estas alertas ocurren después de un cierto período de tiempo o mientras te estás moviendo y el AirTag se mueve contigo.

Si un AirTag desconocido te está rastreando, verás una alerta que dirá: “Se ha encontrado un AirTag moviéndose contigo”. Apple te invitará a abrir la aplicación Find My en tu iPhone para pasar por varias opciones para desactivar el seguimiento y localizar el AirTag, discutidas a continuación. (Por cierto, también puedes recibir una alerta por otros dispositivos que se mueven contigo, como AirPods y otros rastreadores Bluetooth).

Apple reconoce que podría ser un caso inocente de haber tomado prestado un artículo de alguien con un AirTag adjunto o dentro de él, por lo que una de las opciones es Pausar Notificaciones de Seguimiento.

Para asegurarte de recibir una alerta como esta, sigue estos pasos:

Necesitarás tener un iPhone o iPad con iOS/iPadOS 14.5 o posterior.

Abre la aplicación Find My.

Toca la pestaña Yo.

Toca Personalizar Notificaciones de Seguimiento.

Asegúrate de que el control deslizante Permitir Notificaciones esté verde (debería estarlo por defecto).

A través de la alerta, podrás ver cuánto tiempo ha estado este AirTag contigo. También podrás ver un mapa de los lugares donde se ha rastreado el AirTag en tu posesión, lo que puede darte una indicación de dónde lo recogiste.

Cómo encontrar un AirTag

Afortunadamente, Apple facilita la localización de un AirTag, y también encontrar uno que te esté rastreando. Aquí te explicamos qué hacer si has recibido una advertencia de Apple de que se ha detectado un AirTag cerca de ti.

Una opción es utilizar la aplicación Find My de Apple para escanear manualmente los AirTags cercanos a ti utilizando la opción Items That Can Track Me en la pestaña Items.

Si tienes un teléfono Android, también puedes verificar si hay AirTags desconocidos moviéndose contigo utilizando la aplicación Tracker Detect. Es mucho menos robusta que la aplicación Find My de Apple y debe ejecutarse manualmente.

1. Reproduce un sonido para localizar el AirTag

Puede que descubras que el AirTag de rastreo reproducirá un sonido una vez que se haya separado de su propietario durante un tiempo y luego se mueva.

Esto sucede después de lo que Apple llama un “período prolongado de tiempo” lejos de su iPhone o iPad emparejado (la empresa ha informado en otro lugar que esto es de tres días). Después de este período, el AirTag emite un pitido cada vez que se mueve. Si escuchas un pitido inesperado de algo que llevas contigo o dentro de tu vehículo, entonces es hora de emprender la búsqueda del AirTag.

La alerta de audio resulta ser menos útil de lo que uno podría esperar. Si un acosador u otra persona involucrada en la vigilancia puede acercarse al AirTag al menos cada tres días, y sabe que no tienes un iPhone o iPad que esté ejecutando la versión 14.5 o posterior, pueden restablecer ese contador. El pitido que se produce no es continuo ni particularmente fuerte, y se puede amortiguar sin bloquear sustancialmente la señal Bluetooth.

Si no has escuchado un pitido, o quieres escucharlo de nuevo, puedes forzar al AirTag a reproducir un sonido.

Si has recibido una alerta sobre un AirTag que está viajando contigo y quieres que emita un sonido, sigue estos pasos:

Toca la Alerta de Apple.

Toca Continuar.

Toca Reproducir Sonido.

Tendrás la opción de reproducir el sonido de nuevo.

Puede que descubras que no hay opción para reproducir un sonido, en ese caso, el elemento puede que ya no esté cerca de ti o que esté de nuevo en el rango de su propietario.

Otra razón por la que es posible que no puedas encontrar el AirTag es que puede haber cambiado su identificador (lo que ocurre regularmente). La ID de Bluetooth producida por un AirTag, y por todos los dispositivos Apple que participan en la red Find My, cambia periódicamente para evitar convertirse en un artículo de seguimiento inverso: si fuera persistente, alguien podría rastrear tus dispositivos en función de la ID de Bluetooth “anónima”. Eso significa que tu iPhone o iPad tiene que notar un AirTag moviéndose con él en un período de tiempo relativamente corto.

Otra posibilidad es que el altavoz del AirTag se haya desactivado. Después de informes de personas que desactivan los altavoces de AirTag, Apple anunció que agregaría una notificación junto con el sonido en un iPhone, iPad o iPod touch con el que esté moviéndose. Apple también dice que ajustará la secuencia de tonos que se reproduce cuando un usuario tiene un AirTag desconocido viajando con ellos para hacer más fácil encontrar un AirTag desconocido. En una actualización de firmware de 2022, versión 1.0.301, Apple ajustó el sonido de seguimiento no deseado para “localizar más fácilmente un AirTag desconocido”.

Si eres dueño del AirTag, es fácil localizarlo utilizando la aplicación Find My en un iPhone o iPad para reproducir un sonido audible en el AirTag. Como parte de macOS 13.1, esta función también llegó a la aplicación Find My en Mac.

2. Usa la Ubicación Precisa para encontrar el AirTag

Además de la opción de reproducir un sonido, la alerta también te dará la opción de usar la Ubicación Precisa si está disponible en tu dispositivo. Tu iPhone tendría que soportar Ultra Wideband a través del chip U1 para localizar con precisión un AirTag, lo que incluye iPhone 11 y modelos posteriores.

Si la Alerta de Apple te da la opción de direcciones, toca en Ir y verás flechas direccionales que te apuntan en la dirección correcta y una guía de la distancia entre tú y el dispositivo. Esto debería ayudarte a localizarlo.

Así, por ejemplo, si intentabas encontrar un AirTag en tu automóvil, podrías usar la función Encuentra Cercano y seguir las instrucciones en pantalla para localizar el AirTag. Debería mostrar la distancia y la dirección para que puedas encontrar el AirTag en tu automóvil (aunque, en este caso, probablemente sería más fácil reproducir el sonido de la alerta).

3. Busca el AirTag

Si no lograste hacerlo sonar y la Ubicación Precisa no fue la respuesta para ti, tendrás que buscar el AirTag.

La primera medida es familiarizarte con cómo se ve. Si no has visto un AirTag antes, consulta el sitio de Apple. Tienen una parte superior blanca redondeada y una base plateada, son un poco más grandes que un cuarto de dólar estadounidense o una moneda de un dólar/libra en muchos países, y aproximadamente tres a cuatro veces más gruesos.

Como mencionamos anteriormente, el AirTag tiene que estar moviéndose contigo para que Apple haya enviado la alerta, así que busca dentro de las cosas que llevas contigo cuando te mueves:

Revisa los bolsillos: en la ropa, no solo los bolsillos, sino también dentro del forro o en cualquier lugar donde podría haber sido cosido.

Revisa las bolsas: mira dentro de bolsos, equipaje, bolsas mensajeras y otros artículos, abre la cremallera y también siente si hay un AirTag que haya sido colocado o cosido.

Revisa pertenencias: alguien podría haberte enviado un artículo con un AirTag dentro de él.

Examina tu auto: un automóvil puede tener varias ubicaciones inaccesibles o difíciles de revisar. Dado que un AirTag tiene hasta un año de duración de la batería, alguien podría envolverlo en algodón (para amortiguar el pitido que pueda hacer; ver más abajo), cortar una costura de tela, deslizarlo, y luego coserlo de nuevo. Estacionar tu automóvil lejos de viviendas y negocios y usar un escáner de Bluetooth puede ayudarte a localizar si hay uno en tu automóvil.

Incluso si alguien no tiene acceso a tu casa, trabajo, escuela o vehículo, y no recibes correo en la dirección en la que vives —puedes usar un apartado postal o la dirección de otra persona— alguien podría enviarte un artículo con un AirTag en él, y al llevarlo a casa, podrían conocer tu ubicación. Si te encuentras en esa situación específica, es posible que debas examinar todos los paquetes recibidos en otro lugar antes de llevarlos a casa.

4. Encuentra el AirTag usando un escáner de Bluetooth

Debido a que el AirTag emite regularmente señales de Bluetooth que los dispositivos Apple pueden captar, puedes usar un simple rastreador de Bluetooth para iOS o iPadOS para escanear el área que te rodea y ver si hay un AirTag cercano. Si bien estas aplicaciones de seguimiento no pueden identificar específicamente un AirTag, ya que el AirTag cambia su ID de Bluetooth regularmente para no ser rastreable, las aplicaciones te dan una idea del panorama. Eso incluye los nombres de los dispositivos Bluetooth que se etiquetan en sus emisiones.

BLE Scanner es una aplicación gratuita pero limitada que proporciona una lista de dispositivos Bluetooth que tu iPhone o iPad puede detectar, y ofrece una función de mapeo que clasifica aproximadamente los dispositivos por fuerza de señal en distancia. Esto es particularmente útil si estás investigando si un automóvil tiene un AirTag oculto; menos útil en interiores donde puede haber docenas de tus propios dispositivos y los dispositivos de los vecinos lo suficientemente cerca como para registrarse. Los dispositivos Bluetooth regulares generalmente se identifican de manera genérica (como mi impresora “HP OfficeJet Pro 9010 series”) o específicamente, como el nombre de intercambio de tus Mac, iPhones, iPads, Apple TVs, rastreadores FitBit, entre otros.

Bluetooth BLE Device Finder (descarga gratuita, pero $4.99 para desbloquear funciones necesarias) tiene la ventaja de permitirte analizar los detalles técnicos de Bluetooth, lo que puede dar pistas adicionales sobre qué dispositivos son legítimos y cuáles no.

Si puedes eliminar todos los dispositivos Bluetooth conocidos, incluso apagando equipos de los que no estás seguro, y lo que queda no tiene un nombre asociado, puede valer la pena buscar más detenidamente a mano.

Cómo detener un AirTag que te está rastreando