Cómo Elon Musk Cambió el Significado de Twitter para los Usuarios

Después de que Nicholas Campiz fuera evacuado de Kiev, la capital de Ucrania, en febrero de 2022, se mantuvo pegado a Twitter. Mientras las batallas se libraban en todo el país, las seguía en la aplicación, pasando muchas noches en una habitación de hotel en Tbilisi, Georgia, para leer las actualizaciones a medida que llegaban, un tweet a la vez.

“Cuando estalló la guerra este mes en Israel y Gaza, Mr. Campiz, de 40 años, un cartógrafo que ahora vive en Florida, recurrió a Twitter nuevamente. Pero su cronología en la aplicación, ahora renombrada X, estaba llena de publicaciones de cuentas que no reconocía y contenido que había sido desacreditado”, dijo.

Con la guerra en Ucrania, “Twitter fue invaluable porque pudiste conectarte con cuentas que proporcionaban buena información”, dijo. “Me siento realmente impotente en este tema de Israel-Gaza porque en Twitter ahora, la capacidad de hacer eso se ha ido”.

Desde que Elon Musk compró Twitter hace un año, el significado de esta red social ha cambiado, a veces drásticamente, para muchas personas que la usan.

En entrevistas, los usuarios de Twitter, los creadores de contenido y los expertos en redes sociales dijeron que lo que alguna vez fue una fuente confiable de noticias ahora necesita un ojo más escéptico. Algunos dijeron que una fuente encantadora de espontaneidad, comunidad y humor se ha vuelto mucho más combativa. Otros dijeron que creían que Musk había liberado un entorno altamente censurado.

“Realmente disfruté de la interacción entre ciertas personas”, dijo Lauren Brody, de 54 años, gerente de recursos humanos en el área de la Bahía de San Francisco y usuaria de Twitter desde hace mucho tiempo. “Algunas veces parecía tan espontáneo y encantador, a veces un poco aterrador, pero podías ver diferentes puntos de vista”.

Ahora “he visto una diferencia”, agregó. “He visto imágenes que no son aceptables y un poco aterradoras. Trato de no meterme en demasiados temas complicados”.

Lo que Twitter significa para las personas ha cambiado después de que Musk, quien también dirige Tesla y SpaceX, renovara la plataforma. Gastó $44 mil millones en la plataforma con el objetivo de permitir más libertad de expresión y convertirla en una “aplicación todo en uno” para conversaciones, pagos, entregas y más. La renombró como X, flexibilizó sus reglas de moderación de contenido, eliminó el trabajo de aproximadamente el 80 por ciento de sus 7.500 empleados y cambió sus prácticas de autenticación.

Según los datos recopilados por la firma de inteligencia digital Similarweb, las visitas al sitio de X han disminuido un 14 por ciento en el último año, aunque la plataforma todavía se encuentra entre los sitios y aplicaciones más visitados por los estadounidenses, junto con Facebook, Instagram y Snapchat.

X no respondió a una solicitud de comentarios. En una reunión de la compañía el jueves para celebrar el aniversario del acuerdo, Musk dijo: “Estamos transformando rápidamente la empresa de lo que era, algo así como Twitter 1.0, a la aplicación todo en uno”. Añadió que X tenía alrededor de medio billón de usuarios mensuales, según audios escuchados por The New York Times.

El cambio se ha sentido especialmente por los usuarios que encontraron comunidades en Twitter. La plataforma era conocida por sus subculturas, que basaban sus apodos en sus intereses unificadores: Black Twitter para la cultura pop, la comedia y el activismo; Weird Twitter para publicaciones de bromas desquiciadas; K-pop Twitter para los fanáticos del género musical.

Algunas comunidades se han marchitado ahora. Bryan William Jones, de 53 años, profesor de neurociencia visual en la Universidad de Utah, solía conversar con otros académicos y perseguir su pasatiempo de la fotografía en Twitter. Encontró emocionantes investigaciones científicas compartidas con el hashtag #ICanHazPDF y utilizó el sitio para organizar encuentros con otros fotógrafos.

“Es un mundo pequeño, y Twitter lo hizo mucho más pequeño, en todos los mejores sentidos”, dijo.

Pero muchas de las personas de las comunidades de Twitter del Dr. Jones se han ido en el último año, quejándose de la desinformación y el spam, dijo. También ha reducido su uso de X, dijo, después de molestarse con los anuncios de productos como gomitas de marihuana y descubrir que las conversaciones que solía disfrutar se habían apagado.

Algunos usuarios han intentado preservar historias sobre sus experiencias en “A People’s History of Twitter”, un proyecto liderado por antiguos empleados y usuarios de Twitter para conmemorar el tiempo que pasaron allí. En un evento en marzo para el proyecto, los temas incluyeron “por qué necesitamos una ‘historia del pueblo'” y “¿se ha ido el Twitter en el que dependíamos?”.

Para otros, Musk ha cambiado X para mejor. Los antiguos líderes de Twitter eran excesivamente censorios, dijeron, y Musk ha sido refrescantemente transparente al revelar comunicaciones internas de los gerentes anteriores de la empresa y permitir que las cuentas suspendidas regresen.

“No puedo decir que esté de acuerdo con las personas que fueron censuradas antes, pero me ofende enormemente que se haya permitido que suceda”, dijo Peter Wayner, escritor de tecnología en Baltimore. “Puedo pensar por mí mismo. No necesito que un Consejo de Confianza y Seguridad lo haga por mí”.

El cambio más importante ha sido la pérdida de momentos fortuitos, incluyendo conexiones románticas y descubrimientos emocionantes, que Twitter solía generar, dijeron algunos usuarios.

Asawin Suebsaeng, de 35 años, reportero político de Rolling Stone, conoció a su esposa en Twitter hace casi una década. “Realmente te daba una ventana avanzada de qué tipo de persona estabas tratando: cuáles eran sus intereses, su sentido del humor, sus prioridades, lo que la enfada justamente”, dijo.

Ted Han, un desarrollador de software en el área de la Bahía de San Francisco, se detuvo a tomar un café temprano en la mañana en Grand Junction, Colorado, durante un viaje por carretera con su esposa en 2015. Publicó una foto en Twitter de una escultura que vio en la ciudad, y un usuario al que no conocía respondió, diciendo que reconocía el lugar.

El sr. Han, ahora con 41 años, dijo que había intercambiado mensajes con el desconocido, quien sugirió que tomara una salida en particular de la carretera una vez que llegara a Moab, Utah. El sr. Han y su esposa terminaron tomando esa ruta y quedaron atónitos por las vistas del río Colorado que se abría paso entre las vívidas paredes de cañones anaranjados.

“Ese fue uno de esos momentos para mí que fue como, ‘Oh, esto es exactamente para lo que sirve Twitter'”, recordó el Sr. Han.

Ahora, dijo, es cauteloso acerca de compartir información sobre su paradero en X debido a lo acaloradas que se han vuelto las conversaciones en la plataforma.

“Me siento menos cómodo con lo que comparto en Twitter y lo pienso dos veces”, dijo.

Ryan Mac contribuyó con el reportaje.