El jueves, 18 de enero de 2024

Brent Simmons, “Las corporaciones no deben ser amadas”:

Apple no podría importarte menos en lo personal, y si estuvieras en su camino de alguna manera, harían lo que sea que su poder efectivo, que es infinito en comparación con el tuyo, les permita hacer contigo.

Afortunadamente, Apple acaba de recordarnos a todos eso. Como el sexto dedo en una mano generada por inteligencia artificial, las políticas de Apple para distribuir aplicaciones en los EE. UU. que proporcionan un enlace de compra externo son sorprendentemente poco elegantes y un recordatorio discordante, pero no sorprendente, de que Apple no es una persona real y no merece tu amor.

Ayer escribí sobre cómo Apple está dañando su marca y reputación con esta política. Soy amigo, cercano amigo, en muchos casos, tal vez especialmente en el caso de Brent, de muchos desarrolladores de Mac independientes de toda la vida. Ahora he escuchado al menos media docena de instancias en las que las discusiones en chat grupal se han convertido en preocupaciones de que Apple podría exigir el mismo porcentaje de todas las ventas de software de Mac. Lo que significa no solo aplicaciones en la Mac App Store, sino aplicaciones de fuera de la Mac App Store, incluso aplicaciones que solo están disponibles fuera de la Mac App Store. Incluso aplicaciones de desarrolladores que no tienen aplicaciones en la Mac App Store. Ahora hay una preocupación genuina de que Apple vaya a declarar que quieren un 27/12 por ciento de todas las ventas de software de Mac, punto final.

Estoy decepcionado con la decisión de Apple de exigir su comisión por las ventas en la web vinculadas desde dentro de las aplicaciones de iOS, pero no sorprendido. Pero no puedo enfatizar lo suficiente lo desconcertados que están muchos desarrolladores, ni cuán ofendidos están. (Brent fue demasiado cortés como para señalar que la política de enlaces externos de Apple también es un proverbial tercer dedo.)

Antes de MacOS 10.12 Sierra, MacOS tenía tres opciones en el panel de Seguridad y Privacidad de las Preferencias del Sistema (como se llamaba entonces): “App Store”, “App Store y desarrolladores identificados” y “En cualquier sitio”. Los desarrolladores identificados significa aplicaciones de fuera de la App Store que están firmadas criptográficamente por Apple y un desarrollador con una cuenta de desarrollador de Apple. A partir de 10.12 Sierra, la opción “En cualquier sitio” fue eliminada. Todavía puede habilitar la capacidad de ejecutar software no firmado, pero necesita ejecutar un comando autenticado por un administrador en Terminal (sudo spctl –master-enable).

Entonces, prácticamente hablando, el software comercial de Mac debe estar firmado y Apple controla la firma. Esto significa que Apple podría, técnicamente, intentar exigir una comisión de ventas (junto con el arduo cálculo mensual de las ventas y la opción profundamente intrusiva de exigir una auditoría en cualquier momento).

Estoy convencido de que Apple no tiene esa intención. Creo que entiendo cómo Apple ve a iOS (incluidos sus derivados hermanos iPadOS, tvOS y ahora VisionOS) como un tipo de plataforma completamente diferente a la Mac. Si dependiera de Apple, la Autorización de Compra Externa en iOS no existiría, porque solo permiten enlaces de compra externos en aplicaciones porque una decisión judicial lo exigió, y por lo tanto no es una indicación de lo que quieren hacer con la Mac. La flexibilidad y potencia de cómputo de propósito general de la Mac es necesaria, no solo agradable de tener, o la forma en que siempre han sido las cosas.

En 2010, cuando el iPad tenía solo seis meses (y se ejecutaba con “iOS”), escribí un artículo titulado “El futuro de la Mac en un mundo iOS”. Todo el escrito sigue siendo relevante y vale la pena leerlo nuevamente (o leerlo por primera vez, si no lo leyó). Pero cito aquí la esencia de ese escrito:

A pesar de todo el crecimiento en las ventas de Mac, notable en cualquier medida, pero especialmente para una plataforma de 25 años, el iPad, con solo seis meses de antigüedad, ya está vendiendo más que la Mac. Aquí está la versión corta del escenario “la Mac está condenada”: iOS es el futuro, Mac OS X es el pasado, y Apple, a diferencia de la mayoría de las principales empresas tecnológicas, está inclinada firmemente a abandonar el pasado en nombre del futuro.

Realmente no puedes discutir con eso, ¿verdad? Pero la idea de que el final esté cerca de la Mac presupone bastante sobre el futuro cercano de iOS. […]

La premisa central del iPad es que es una computadora portátil que hace menos, y porque hace menos, lo que hace, lo hace mejor, de manera más simple y más elegante. Apple solo puede comenzar a eliminar la Mac si y cuando iOS se expanda para permitirnos hacer todo lo que podamos hacer en la Mac. Es la contundencia de la Mac lo que permite que iOS permanezca ligero.

Cuando digo que iOS no tiene equipaje, no es porque no lo tenga. Es porque la Mac está ahí para llevarlo. A largo plazo, digamos, dentro de diez años, todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Pero a corto plazo, Mac OS X tiene un papel esencial en un mundo de iOS: servir como plataforma para tareas complejas y que requieren muchos recursos.

Si hay algo que desearía haber agregado a esa descripción del papel esencial de la Mac en todo el ecosistema de Apple, es que también es la plataforma para lo que los desarrolladores de software pueden imaginar y construir, sin límites ni reglas que no sean las API disponibles en el sistema mismo, ya sean públicas o privadas. Y el único error que cometí en esa columna fue pensar que la Mac entonces solo tenía una ventana de relevancia de 10 años. La Mac, hoy, a los 40 años, es, si acaso, más fuerte y más esencial de lo que era a los 25. El cambio de Intel a silicio de Apple es una prueba, en mi mente, de que Apple sigue comprometida por completo con la Mac. Ahora pienso que es una plataforma para siempre, donde para siempre es al menos tan lejos en el futuro como puedo imaginar. Décadas, en plural.

Un requisito esencial para la relevancia continua de la Mac es que esté en constante evolución. Mucho ha cambiado desde 2010, y seguramente cambiará mucho entre la fecha de 2034 del 50 aniversario de Mac. Pero una cosa que no puede cambiar sin destruirla es su apertura al software fuera del control de Apple. La Mac es una PC. Las otras, para tomar prestado un término, son dispositivos pos-PC. Estoy convencido de que todo ejecutivo en Apple que necesita entender eso, lo hace, y que un esquema así en la línea de la Autorización de Enlaces de Compra Externa en iOS nunca ha sido considerado siquiera para la Mac. Todos en Apple que conozco, desde las trincheras hasta la jerarquía ejecutiva, aman la Mac. La mayoría de ellos fueron a trabajar a Apple por la Mac. Saben que la Macintosh sin Adobe, sin Microsoft, sin los desarrolladores independientes que crean software que solo puede existir fuera de la Mac App Store, no sería simplemente la Macintosh. Y no hay ninguna posibilidad de que Adobe, Microsoft o cualquiera de las pequeñas tiendas que conozco aceptaría algún tipo de obligación de compartir ingresos, y mucho menos una abultada.3

Pero yo no vendo software de Mac. Entre aquellos que sí lo hacen, no solo no comparten mi confianza en que Apple no haría tal cosa, sino que están genuinamente preocupados de que sea inevitable. “No necesitas ser meteorólogo para saber de dónde sopla el viento” es una de las mejores frases de Bob Dylan, y la política de esta semana de Autorización de Enlaces de Compra Externa para iOS es un golpe de viento fétido tan fuerte que exige un aviso meteorológico.

La incertidumbre de los desarrolladores sobre la viabilidad de vender software de Mac es lo último que se necesita para una plataforma que ya enfrenta una escasez de nuevo software nativo original. Apple no tiene que hacer un cambio de política de exprimir dinero que destruya la plataforma para arruinar la Mac. Pueden arruinarla simplemente sembrando la duda de que podrían hacerlo.