Cómo el retraso en la vacunación podría llevar a un resurgimiento de la polio.

La mayoría de los padres estadounidenses apenas piensan en la polio más allá del momento en que su hijo recibe la vacuna contra la enfermedad. Pero hubo un tiempo en este país en que la polio paralizó a 20,000 personas en un año, matando a muchas de ellas. Las vacunas cambiaron el rumbo contra el virus. Durante la última década, solo ha habido un caso en los Estados Unidos, relacionado con viajes internacionales. Eso podría cambiar muy rápidamente si las tasas de vacunación contra la polio disminuyeran o si la vacuna se volviera menos accesible. Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas de larga data que podría convertirse en secretario de Salud y Servicios Humanos, ha dicho que la idea de que la vacunación ha erradicado casi por completo la polio es “un mito”. Y si bien el Sr. Kennedy ha dicho que no planea quitarle las vacunas a los estadounidenses, ha sostenido durante mucho tiempo que no son tan seguras y efectivas como se afirma. Aaron Siri, abogado y asesor del Sr. Kennedy, ha representado a un cliente que busca desafiar la aprobación o distribución de algunas vacunas contra la polio bajo el argumento de que podrían ser inseguras. Es poco probable que esos esfuerzos tengan éxito. Y hay un amplio apoyo a la vacunación entre destacados republicanos, incluido el presidente electo Donald J. Trump y el senador Mitch McConnell, quien tuvo polio cuando era niño. Pero el secretario de Salud y Servicios Humanos tiene la autoridad para desalentar la vacunación de formas menos directas. Él o ella podrían retirar los fondos federales para programas de vacunación infantil, acelerar el fin de los mandatos escolares en estados ya desfavorables hacia las vacunas o sembrar dudas sobre las inyecciones, exacerbando una disminución en las tasas de inmunización. Si las tasas de vacunación contra la polio disminuyeran, los científicos dicen que el virus podría propagarse a áreas del país donde hay un número significativo de personas no vacunadas, causando estragos una vez más. El virus puede estar casi erradicado en su forma original, pero su reaparición sigue siendo una amenaza constante. Cualquier decisión que tome la administración Trump con respecto a la vacuna contra la polio probablemente se propagará por todo el mundo, dijo el Dr. David Heymann, médico especialista en enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y exlíder de erradicación de la polio en la Organización Mundial de la Salud. “Si Estados Unidos retira la licencia, muchos otros países harán lo mismo”, dijo. Que la polio vuelva a aparecer cuando está tan cerca de ser erradicada “sería muy, muy, muy, muy triste”. Antes de 1955, cuando se introdujo la vacuna, la polio discapacitaba a más de 15,000 estadounidenses cada año y a cientos de miles más en todo el mundo. Solo en 1952, mató a 3,000 estadounidenses después de dejarles paralizados e incapaces de respirar. Muchos de los que sobrevivieron todavía viven con las consecuencias. “La gente realmente subestima lo horrible que fue la polio”, dijo la Dra. Karen Kowalske, médica y especialista en polio en el Centro de Medicina del Suroeste de la Universidad de Texas en Dallas. Muchos de los que se recuperaron ahora sufren el “síndrome postpolio”: algunos de los síntomas originales, como debilidad muscular y problemas respiratorios, regresan. El Dr. Kowalske atiende a unos 100 pacientes con síndrome postpolio que necesitan aparatos ortopédicos, sillas de ruedas u otros dispositivos para hacer frente a la debilidad progresiva. Algunos son adultos mayores que fueron infectados antes de que estuviera disponible la vacuna; otros son inmigrantes de mediana edad de países donde la polio siguió siendo un problema mucho más tiempo que en Estados Unidos. Para algunos sobrevivientes, la idea de un retorno de la polio es incomprensible. Carol Paulk contrajo la enfermedad en 1943, cuando tenía solo 3 años. Su pierna derecha nunca se recuperó, y durante el resto de su vida ha caminado con una notable cojera y ha estado en un dolor casi constante. La Sra. Paulk está entre las más afortunadas. Hasta hace poco, no sufrió los problemas respiratorios, de deglución o digestivos que a menudo atormentan a los sobrevivientes de la polio. Ha tenido “una vida maravillosa” con un esposo y tres hijas, un título de abogada y extensos viajes al extranjero. Pero siempre, en todas partes, está calculando qué tan lejos está el próximo asiento, cuánto tiempo durará su energía y si una determinada actividad vale el dolor debilitante del día siguiente. No participó en la Marcha de Washington de 1963 ni practicó deportes, como tanto deseaba, ni salió de excursión, esquiaba ni andaba en bicicleta con su esposo. Si hubiera una audiencia pública sobre la vacuna contra la polio ahora, “iría, y me quitaría el aparato ortopédico, y les mostraría mi pierna y les preguntaría, ¿es eso lo que quieren para sus hijos?”, dijo. La polio discapacita a muchos menos niños ahora. La vacunación ha eliminado el virus de la mayor parte del planeta, reduciendo el número de casos en más del 99,9 por ciento y previniendo unos 20 millones de casos de parálisis. Sin embargo, el virus resultó ser un enemigo obstinado, y la erradicación se ha visto una y otra vez obstaculizada. En 2024, 20 países informaron casos de polio, y el virus se detectó en aguas residuales en cinco países europeos, décadas después de su eliminación oficial de la región, y en Australia. “Cualquier reducción en las tasas de cobertura aumenta el riesgo de polio en cualquier parte”, dijo Oliver Rosenbauer, portavoz del programa de erradicación de la polio de la Organización Mundial de la Salud. Hay tres tipos de poliovirus, y la erradicación requiere que los tres desaparezcan. Durante años, el objetivo ha estado al alcance de la mano. El Tipo 2 fue declarado vencido en 2015, y el Tipo 3 en 2019. El Tipo 1 circula ahora solo en Afganistán y Pakistán. En 2021, ambos países juntos tuvieron solo cinco casos; en 2024, tuvieron 93. Pero esas cifras cuentan solo una parte de la historia. En un giro sorprendente, una vacuna oral utilizada en algunas partes del mundo ha mantenido al poliovirus circulando mucho después de que debería haber desaparecido. En la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos, los funcionarios de salud todavía confían en una vacuna oral que se administra en dos gotas en la lengua. Es económica y fácil de administrar, y previene la transmisión del virus. Sin embargo, contiene virus debilitado, que los niños vacunados pueden eliminar en el medio ambiente a través de sus heces. Cuando hay suficientes niños no vacunados para infectar, el patógeno se propaga lentamente, recupera su virulencia y eventualmente causa parálisis. El problema es este: Desde 2016, la vacuna oral utilizada para la inmunización de rutina no ha protegido contra el virus del Tipo 2. Las autoridades de salud globales tomaron la decisión deliberada de reformular la vacuna con el argumento de que el virus del Tipo 2 naturalmente no ocurría. Resultó ser prematuro. Se habían eliminado más virus de Tipo 2 por parte de niños vacunados por vía oral en algunas partes del mundo de lo que los funcionarios habían anticipado. Cuando algunos niños no inmunizados, o aquellos a los que se les administró la nueva vacuna oral, encontraron este virus del Tipo 2 “derivado de la vacuna”, se infectaron y paralizaron. El poliovirus derivado de la vacuna ahora paraliza a más niños de los que lo hace el virus natural. Por ejemplo, Nigeria eliminó todo el poliovirus del tipo salvaje en 2020. Pero en 2024, el país registró 93 casos del virus del polio del Tipo 2 derivado de la vacuna, más de un tercio del total global. Nada de esto es un problema para los estadounidenses, siempre y cuando estén vacunados. La vacuna inactivada contra la polio (I.P.V.) utilizada para la inmunización de rutina de los niños estadounidenses protege contra los tres tipos de polio. Estas formulaciones contienen virus muertos y, por lo tanto, no pueden causar enfermedades ni revertir a una forma peligrosa. Pero al igual que algunas otras vacunas para enfermedades infecciosas, no previenen completamente la infección o la transmisión del virus. Este aspecto es una de las críticas de Siri, asesor de Kennedy. Sin embargo, es menos importante que el poder casi perfecto de las vacunas para prevenir la parálisis, dijeron los expertos. “Sí, sí, es cierto, el I.P.V. no previene la transmisión”, dijo el Dr. William Petri, médico especialista en enfermedades infecciosas y expresidente del Comité de Investigación de la polio de la O.M.S. “Pero, vaya, eso es lo mejor desde el pan rebanado para prevenir la parálisis”. Sin embargo, significa que las personas vacunadas con I.P.V. pueden mantener circulando el virus, incluso cuando ellos mismos están protegidos contra la enfermedad y la parálisis. Entonces, aquí hay un escenario realista que preocupa a los investigadores: alguien que fue vacunado con la vacuna oral contra la polio en otro país podría llevar el virus a Estados Unidos y luego eliminarlo, en su forma debilitada. Esto ya ha sucedido en otros países. Si la mayoría de la población sigue vacunada, es poco probable que esto desencadene una epidemia. Pero si el virus llega a comunidades con bajas tasas de vacunación, podría propagarse y luego revertir a una forma virulenta que puede causar parálisis. Eso es lo que sucedió en Nueva York en 2022, cuando la polio afectó a un joven de 20 años no vacunado miembro de una comunidad judía ultraortodoxa en el condado de Rockland. La tasa de vacunación en ese condado era ligeramente superior al 60 por ciento, en comparación con el promedio nacional del 93 por ciento. El virus que paralizó al joven había estado circulando durante meses, y más tarde se detectó en las aguas residuales de varios condados de Nueva York con tasas de vacunación que rondaban el 60 por ciento, lo que llevó al estado a declarar una emergencia. Poliovirus genéticamente relacionados se detectaron en muestras de aguas residuales en Gran Bretaña, Israel y Canadá, lo que sugiere una transmisión generalizada. Las autoridades luego encontraron dos virus distintos del poliovirus del Tipo 2 derivados de la vacuna en las aguas residuales de Nueva York, lo que sugiere dos importaciones separadas. Si la polio volviera a surgir en Estados Unidos, es poco probable que sea tan horrorosa como lo fue en las décadas anteriores a la vacuna. Muchos adultos mayores todavía recuerdan que de niños no se les permitía nadar en ríos o piscinas, o en cualquier lugar donde pudiera acechar el virus. “La razón por la que no se nos permitía jugar en ríos en la década de 1950 es porque se vertía aguas residuales crudas en los ríos”, dijo el Dr. Heymann. Eso ya no es el caso, por lo que “no habría una transmisión masiva inmediata en Estados Unidos”, agregó. Pero incluso si solo unos pocos niños quedaran paralizados, “sería terrible”.