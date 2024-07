Cómo el rescate de rehenes israelíes llevó a uno de los días más mortales en Gaza.

El Times verificó y analizó más de 60 videos generados por usuarios, imágenes de archivo tomadas en Nuseirat el 8 de junio y grabaciones capturadas por un reportero de The Times en Nuseirat que muestran daños en estructuras. Los reporteros geolocalizaron los sitios, cruzando referencias de los videos con los daños visibles en imágenes satelitales tomadas el 1 de junio, el 7 de junio, el 9 de junio y el 10 de junio para mapear tanto las ubicaciones de los impactos como los edificios dañados o destruidos por la operación del 8 de junio.

El análisis concluyó que hubo al menos 19 impactos y al menos 42 edificios dañados o destruidos. Debido a que el mapa se acerca a las áreas con el mayor grupo de impactos y edificios dañados o destruidos, los números totales no son visibles en el artículo.

The Times también utilizó los videos para mapear dónde se vieron los cuerpos de las víctimas después de la operación del 8 de junio. Los videos e imágenes mostrados en el artículo fueron proporcionados a The Times por testigos, tomados por un reportero de The Times en Gaza, publicados por el ejército y la policía israelíes, compartidos en redes sociales o distribuidos por agencias de noticias. Algunos de estos videos fueron verificados por The Times después de que sus sitios fueran geolocalizados por analistas en línea, incluidos fdov y Anno Nemo.

La imagen satelital utilizada como mapa base para el artículo fue capturada el 10 de junio por Planet Labs.