Cómo el Proyecto 2025 podría impactar tus impuestos en un segundo mandato de Trump

El ex presidente de los Estados Unidos y nominado presidencial republicano Donald Trump aplaude en el Día 2 de la Convención Nacional Republicana (RNC), en el Fiserv Forum en Milwaukee, Wisconsin, EE. UU., 16 de julio de 2024.

Elizabeth Frantz | Reuters

A medida que el ex presidente Donald Trump asegura la nominación presidencial republicana, ambos partidos políticos están considerando el Proyecto 2025, un plan de políticas multifacético creado por el think tank conservador The Heritage Foundation como un esfuerzo colectivo con más de 100 otras organizaciones de tendencia conservadora.

Si se promulga, el plan podría reformar el sistema de impuestos sobre la renta de los EE. UU. y reorganizar el IRS, entre otros cambios.

El “Mandato para el Liderazgo” de aproximadamente 900 páginas propone cambios profundos en el gobierno federal y recomendaciones de políticas para la próxima administración. La Fundación Heritage lanzó el proyecto en 2022 y publicó la colección de políticas en abril de 2023.

El presidente Joe Biden y los demócratas han presentado la iniciativa como un avance de un posible segundo mandato de Trump. En un sitio web dedicado a Project 2025, la campaña de Biden describe el plan como un “plan para Trump”.

Mientras tanto, Trump ha declarado que no tiene relación con el mandato.

“No sé nada sobre el Proyecto 2025. No lo he visto, no tengo idea de quién está a cargo de él y, a diferencia de nuestra Plataforma Republicana muy bien recibida, no tuve nada que ver con él”, escribió Trump el 11 de julio en una publicación en Truth Social.

Sin embargo, varios ex funcionarios de Trump han estado directamente afiliados al Proyecto 2025 y Trump elogió a la Fundación Heritage en abril de 2022 en un video que recientemente resurgió.

“Como dijo el presidente Trump, él no tiene nada que ver con el Proyecto 2025”, dijo Steven Cheung, un portavoz de la campaña de Trump. “La única política oficial aprobada por el presidente Trump es la Plataforma del Partido Republicano que se encuentra en su sitio web”.

Un portavoz de la Fundación Heritage dijo que la organización no pudo proporcionar una declaración. A principios de este mes, el grupo le dijo a CNBC: “Como hemos estado diciendo durante más de dos años, Project 2025 no habla en nombre de ningún candidato o campaña. Somos una coalición de más de 110 grupos conservadores que abogan por recomendaciones de políticas y personal para el próximo presidente conservador.”

“Pero en última instancia, es ese presidente, en quien creemos que será el presidente Trump, quien decidirá qué recomendaciones implementar”, dijo la organización.

Algunos planes de Project 2025 podrían promulgarse mediante acciones ejecutivas, pero muchas propuestas de políticas fiscales requerirían legislación, lo que podría ser difícil sin el control republicano del Congreso.

Aquí hay lo que las políticas propuestas podrían significar para los impuestos y el IRS.

Reducir los tramos impositivos federales

Project 2025 tiene como objetivo “promover la prosperidad” reduciendo las tasas impositivas marginales, bajando el costo del capital y ampliando la base imponible.

El plan se aparta de los actuales tramos del impuesto sobre la renta federal con un “sistema de impuestos individuales de dos tasas simples” con tasas planas del 15% y 30%. El tramo más alto comenzaría alrededor de la base salarial del Seguro Social, que es de $168,600 para 2024.

Para 2024, hay siete tramos con una tasa máxima del 37%. Pero sin acción del Congreso, algunas de estas tasas aumentarán después de 2025 una vez que las disposiciones de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos, o TCJA, expiren.

Bajo la propuesta de Project 2025, podrías pagar más o menos impuestos federales sobre la renta, dependiendo de tu tramo actual, según Howard Gleckman, investigador principal del Centro de Política Tributaria Urban-Brookings.

El plan también eliminaría “la mayoría de las deducciones, créditos y exclusiones”, incluidos los beneficios fiscales por impuestos estatales y locales y educación.

Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses no reclaman deducciones detalladas, dijo Gleckman. Casi el 90% de los declarantes reclamaron la deducción estándar en 2021, los datos más recientes disponibles, en comparación con aproximadamente el 70% en 2017 antes de que se promulgara el TCJA, según datos del IRS.

La “reforma fundamental” descrita en el proyecto podría incluir algún tipo de impuesto al consumo, gravado sobre bienes y servicios, como un impuesto nacional sobre las ventas, un impuesto de transferencia de negocios u otros.

Pero estas políticas podrían ser “una gran batalla para ser promulgadas” en el Congreso, dijo Garrett Watson, analista de políticas senior y gerente de modelado en la Fundación Tributaria.

Prasit Photo | Moment | Getty Images

Reducción de impuestos sobre los ingresos de inversión

El plan también propone reducir los impuestos sobre las inversiones para los ingresos más altos con ganancias de capital y dividendos calificados gravados al 15%. Actualmente, la tasa máxima para ganancias de capital a largo plazo, o activos poseídos durante más de un año, es del 20%.

Además, el Proyecto 2025 aboliría el impuesto sobre ingresos de inversión netos, o NIIT, un impuesto adicional del 3.8% sobre activos para ingresos más altos. El NIIT se aplica una vez que el ingreso bruto ajustado modificado, o MAGI, excede los $200,000 para declarantes individuales o $250,000 para parejas casadas que presentan juntas.

Actualmente, los más adinerados pagan un total del 23.8% en ganancias de capital incluyendo el NIIT, por lo que las posibles exenciones fiscales podrían ser “una gran cosa” para los inversores de altos ingresos, dijo Gleckman.

Reducir los impuestos sobre herencias y donaciones

Se espera que las exenciones fiscales más altas para las herencias y donaciones promulgadas a través del TCJA caduquen después de 2025. Pero el plan propone hacer permanentes los cambios del TCJA de 2017 y reducir la tasa impositiva de herencia y donación a un máximo del 20%, frente al 40% actual.

Menos del 1% de los contribuyentes estuvieron sujetos al impuesto sobre herencias en 2023, según estimaciones del Centro de Política Tributaria.

“Si eres una de esas personas, tus herederos estarían muy contentos con esta propuesta”, dijo Gleckman.

El ‘debate’ sobre los aranceles de EE. UU.

Project 2025 también incluye un “debate” sobre la política comercial conservadora, que incluye opiniones opuestas sobre los aranceles, que son impuestos gravados a bienes importados de otro país.

Por un lado, el ex asesor comercial de la Casa Blanca Peter Navarro, quien sirvió bajo Trump, apoya los aranceles de EE. UU., incluido un gravamen recíproco, que Trump solicitó durante su discurso del Estado de la Unión en 2019. Por otro lado, el presidente del Instituto de Empresa Competitiva, Kent Lassman, escribió que EE. UU. debería reducir o derogar los aranceles para que los bienes estadounidenses sean más asequibles.

Aunque Trump dice que no ha oído hablar de Project 2025, está hablando mucho sobre el tema de los aranceles, dijo Gleckman.

Trump ha pedido un arancel básico del 10% sobre todas las importaciones de EE. UU. y un gravamen del 60% o más sobre bienes chinos. También sugirió la idea de una “política de todos los aranceles” para reemplazar los impuestos sobre la renta federales en una reunión de junio con legisladores republicanos.

Sin embargo, los aranceles del pasado fueron sufragados principalmente por empresas y consumidores estadounidenses, según un documento de trabajo de 2020 de economistas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la Universidad de Columbia y la Universidad de Princeton.

Los planes del IRS podrían tener ‘impactos directos en los contribuyentes’

Project 2025 también propone cambios para “reducir la intrusión y aumentar la rendición de cuentas” del IRS.

Si se promulgan, estos planes podrían tener “impactos directos en los contribuyentes”, según Watson.

La agencia ha enfrentado un escrutinio creciente por parte de los republicanos, especialmente después de que el Congreso aprobara casi $80 mil millones en fondos para el IRS a través de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.

El plan propone recortes presupuestarios para la agencia, una prioridad para algunos republicanos, y, en contraste, al menos un 20% más de recursos para la Oficina del Defensor del Contribuyente, una organización independiente dentro del IRS.

“El Congreso debería proveer a la Oficina del Defensor del Contribuyente con mayores recursos para que pueda ayudar mejor a los contribuyentes que sufren acciones incorrectas del IRS”, escribieron los autores de Project 2025.

También hay propuestas para incrementar el número de nombramientos presidenciales, enfocarse en la tecnología y emprender una “revisión seria” de la llamada información fiscal, o formularios de impuestos enviados a la agencia por empleadores e instituciones financieras.