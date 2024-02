Cómo el Parque Científico Hsinchu se convirtió en el centro de la industria global de chips

Conduce durante aproximadamente una hora hacia el sur de Taipei y te encontrarás con una de las parcelas de tierra más importantes para la economía mundial. Edificios masivos llenan el parque científico de Hsinchu de 1,400 hectáreas, con logotipos de los mayores y más avanzados fabricantes de chips del mundo: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, United Microelectronics Corporation, MediaTek. Solo son algunas de las aproximadamente 500 empresas tecnológicas que llaman hogar al Parque.

En la década de 1980, el gobierno de Taiwán quería establecer una zona especializada en la manufactura y la investigación y desarrollo para la industria tecnológica. El parque científico de Hsinchu comenzó siendo un centro de producción de PC, y el gobierno ofreció incentivos como exenciones fiscales y de tierras para atraer a las empresas a establecerse allí. Pero una década después, el parque científico evolucionó para convertirse en otra cosa: el lugar de producción de semiconductores de alta gama.

“Este parque ha estado en el centro de los esfuerzos de Taiwán primero para construir la capacidad tecnológica necesaria para tener una industria líder, segundo para capacitar a la fuerza laboral que la industria requiere, y tercero para incubar la mayoría de las empresas clave que han surgido en Taiwán”, dice Chris Miller, autor de Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology. “Es una mezcla realmente interesante y exitosa de programas de educación y capacitación donde es fácil para las empresas establecerse, encontrar socios y trabajadores capacitados”.

Empresas taiwanesas, como las basadas en Hsinchu, tienen un fuerte control sobre la industria mundial de semiconductores. Las empresas de fabricación de chips como TSMC y UMC ahora cuentan con clientes como Apple, Nvidia y Qualcomm.

Otros gobiernos ahora están tratando de emular ese éxito. Tanto EE. UU. como Japón, antiguas potencias de los chips, ofrecen miles de millones de dólares en subsidios para la fabricación interna de chips, ya sea en Arizona, Ohio, o la prefectura de Kumamoto de Japón.

Hogar de los más grandes jugadores de chips

Conduce por Hsinchu Science Park y verá los nombres más importantes en la fabricación de chips.

Está el fabricante de chips más importante del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), y la empresa más valiosa de Asia.

Está United Microelectronics Corporation (UMC), la primera empresa de semiconductores de Taiwán y uno de los mayores fabricantes mundiales de chips.

Y está MediaTek, una empresa líder en semiconductores que diseña chips para dispositivos móviles y sistemas de entretenimiento en casa.

“Si no fuera por los parques científicos que ofrecen toda la infraestructura y los terrenos, muchas empresas tecnológicas no serían posibles hoy en día”, dijo Morris Chang, fundador de TSMC, en un evento que conmemora el 40 aniversario del Parque en diciembre de 2020.

La capacitación también es clave para el éxito del Parque. Está cerca de instituciones enfocadas en la industria como el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial o entidades académicas como la Universidad Nacional Tsinghua.

De ‘cementerio’ a centro tecnológico

Ahora, el Parque de Hsinchu constituye una parte considerable de la economía de Taiwán. Las empresas de circuitos integrados reportaron 11,3 billones de nuevos dólares taiwaneses ($363 mil millones) en ingresos en 2022, más del 75% del monto total generado por las 500 empresas del Parque. (En comparación, el PIB total de Taiwán en 2022 fue de alrededor de $720 mil millones).

Tarde para llegar allí. El Parque se conoce coloquialmente como “”chu-ker,” una forma abreviada de “Hsinchu Science Park” en chino mandarín. Pero quienes trabajaban ahí lo llamaban de otra manera: “monga-bo,” o cementerio en jerga taiwanesa.

“Si miras atrás hace 20 años, no había centros comerciales, ni cines. No había nada allí”, dice Lucy Chen, vicepresidenta de marketing de Isaiah Research, una consultora tecnológica radicada en Taipéi.

Chen comenzó a trabajar en la industria de semiconductores después de obtener su maestría en 1996, gran parte de ella en Lam Research, una empresa estadounidense de fabricación de obleas. Pasó dos décadas en el Parque Científico de Hsinchu, comenzando a finales de la década de 1990. Incluso entonces, recuerda ver a los agricultores en su camino al trabajo.

Ella señala que tener muchas empresas de chips tan cerca una de la otra era una ventaja. “Cada segundo es dinero en la fabricación. Si perdías tiempo, perdías dinero”, dice Chen.

Las fundiciones necesitarían tener empresas de apoyo cerca, para que las reparaciones pudieran hacerse en cualquier momento. La falta de infraestructura de transporte significaba que las empresas, proveedores y otras empresas en el ecosistema de chips tenían que estar en la misma ubicación.

Otros gobiernos están tratando de crear sus propias áreas de semiconductores: los gobiernos de EE. UU., China continental y Japón. Solo por nombrar algunos, están invirtiendo fuertemente en la fabricación interna de semiconductores. El gobierno de Taiwán también está tratando de replicar el modelo de parque industrial en toda la isla; las últimas inversiones de TSMC en fabricación de chips de última generación están en las partes central y sur de la isla.

Pero Hsinchu sigue siendo el centro de la industria de chips de Taiwán y del mundo.

“El éxito engendra el éxito”, dice Miller. “Cuanto más grande y profundo es el ecosistema, más fácil es para las empresas tener éxito”.

