Cómo el inversor Starboard puede ayudar a crear valor

La aplicación de citas Match se muestra en un iPhone de Apple.

Andrew Harrer | Bloomberg | Getty Images

Empresa: Match Group (MTCH)

Negocio: Match Group ofrece servicios de citas en todo el mundo. El portafolio de marcas de la empresa incluye Tinder, Match, The League, Meetic, OkCupid, Hinge y PlentyOfFish. Los servicios de Match están disponibles en más de 40 idiomas para usuarios de todo el mundo.

Valor de mercado de acciones: $9.21B ($34.67 por acción)

Activista: Starboard Value

Participación porcentual: 6.64%

Costo promedio: $33.55

Comentario del activista: Starboard es un inversionista activista muy exitoso y tiene una amplia experiencia en ayudar a las empresas a centrarse en la eficiencia operativa y la mejora de márgenes. Starboard ha llevado a cabo un total de 151 campañas activistas en su historia y tiene un rendimiento promedio del 25.46% frente al 13.61% del Russell 2000 en el mismo período. En 46 de estas situaciones, Starboard tenía una tesis operativa como parte de su campaña activista, y la firma obtuvo un rendimiento promedio del 43.89% frente al 15.83% del Russell 2000 en el mismo período.

Lo que está sucediendo

El 15 de julio, Starboard envió una carta a Match destacando diversas oportunidades para mejorar las operaciones, los resultados financieros y la asignación de capital. Esto incluye la optimización de Tinder a través de la innovación en productos, la reducción de costos y la mejora de márgenes, así como la implementación de un programa agresivo y sistemático de devolución de capital. Otra posibilidad es privatizar la empresa.

Match Group es, con mucho, el líder mundial en aplicaciones de citas en línea con más de 45 marcas, siendo las más destacadas Tinder y Hinge. Tinder es la aplicación de citas más descargada en el mundo. Representó más del 55% de los ingresos de la empresa, aproximadamente $1.9 mil millones en 2023, tiene casi 10 millones de usuarios pagos y márgenes de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de más del 50%. Hinge representó $400 millones de los ingresos de la empresa y ha estado creciendo a más del 100% al año. Se trata de una empresa líder en el mercado con fuertes efectos de red, un crecimiento significativo de los ingresos (de $2 mil millones en 2019 a un estimado de $3.6 mil millones este año) y un modelo operativo liviano, generando ingresos a través de suscripciones. Sin embargo, su desempeño en el precio de las acciones en comparación con sus competidores y el mercado en general ha sido abismal, con la acción cayendo casi un 70% desde la separación de la empresa de IAC en julio de 2020. Además, Match cotiza a 8,3 veces el múltiplo de flujo de caja libre precio/CY24E en comparación con una mediana de 14,7 veces para empresas tecnológicas de crecimiento moderado y con ingresos recurrentes altos.

Aunque el compromiso de Starboard en Match ha sido reportado por los medios tradicionales como una campaña de “vender la empresa”, es mucho más reflexivo y complejo que eso. Es más un compromiso operativo, al menos como Plan A. El problema principal aquí es que el crecimiento de los ingresos se ha desacelerado del 20% a un 5.7% esperado en 2024, pero la empresa ha continuado aumentando los gastos para intentar alcanzar su antiguo perfil de alto crecimiento. Starboard señala que no hay nada malo en gastar si se ejecuta bien, pero el dinero gastado en adquisición de clientes y desarrollo de productos simplemente no se ha traducido en un crecimiento mejorado en Match. Sin embargo, Starboard cree que este equipo directivo puede devolver el crecimiento de los ingresos a cifras de dos dígitos a través de la innovación y que la experiencia del CEO Bernard Kim en la industria de los videojuegos y como CEO interino de Tinder podría llevar a mejoras significativas en los productos. Si la dirección no puede aumentar el crecimiento de los ingresos a cifras de dos dígitos, tendrá que analizar detenidamente sus gastos y centrarse en la mejora de márgenes. El margen EBITDA de Match del 36% puede ser alto para una empresa promedio, pero es bajo para una empresa como Match. Pero lo más revelador es que el margen EBITDA ajustado incremental acumulado de Match de 2019 a 2024 es del 33.5%, que es inferior a su margen EBITDA ajustado real en cada año durante ese período (entre 35.5% y 38%), mostrando que la empresa está gastando demasiado para el nivel de crecimiento de ingresos que está obteniendo. Starboard considera esto inaceptable y señala que casi todas las empresas, especialmente las empresas de internet, deberían tener un apalancamiento operativo significativo, lo que se evidencia por márgenes incrementales que son sustancialmente más altos que los márgenes consolidados. La firma espera que los márgenes incrementales para Match podrían ser de hasta el 50% y los márgenes operativos ajustados consolidados podrían superar el 40%, una meta a la que la empresa misma ha hecho referencia.

Además, Starboard insta a la dirección a recomprar acciones. Si bien el activismo financiero como recomprar acciones no es una estrategia bien recibida por sí sola, se utiliza regularmente para crear valor para los accionistas junto con un plan operativo más complejo como el que Starboard ofrece aquí. Starboard cree que no hay un mejor uso del efectivo para la empresa que recomprar acciones al precio al que se está negociando ahora, antes de cualquier mejora operativa que pueda elevar el precio de las acciones. Match no necesariamente está en desacuerdo, ya que ya se ha comprometido a utilizar el 75% del flujo de efectivo libre para recompra de acciones este año. Starboard desea que la empresa utilice los $900 millones de capacidad disponible por debajo de su objetivo de apalancamiento neto además del 75% del flujo de efectivo libre para recomprar acciones. Entre una menor cantidad de acciones y mejoras operativas, la firma cree que Match puede generar $5.50 o más de flujo de efectivo libre por acción en 2026.

Si la dirección no puede crear valor para los accionistas mediante el aumento del crecimiento de los ingresos, y no logran controlar los costos y mejorar los márgenes operativos, Starboard cree que deben mantener una mente abierta y comprender completamente la oportunidad de creación de valor potencial disponible a través de la venta de la empresa y comparar las alternativas en una base ajustada por riesgo. Starboard cree que este es un activo altamente valioso que podría ser adecuado para operar como empresa privada.

Starboard a menudo lleva a cabo su mejor activismo desde un nivel de junta directiva y esperamos ver a la firma buscando un asiento aquí. Aunque la ventana de nominación de directores de Match no se abre hasta el 21 de febrero de 2025, no dejes que eso te engañe. Es probable que Starboard esté hablando con la empresa sobre un asiento en la junta mucho antes y podría ser invitado a la junta antes. Aunque activistas como Jeff Smith de Starboard a menudo son temidos por las juntas directivas, nuestra experiencia ha sido que cuando las juntas los conocen, ven lo constructivos que pueden ser y los respetan. Esto es relevante aquí porque el presidente de la junta de Match desde mayo de 2021, Thomas McInerney, fue director y CEO de Altaba (la empresa sucesora de Yahoo) durante el período de abril de 2016 a junio de 2017 cuando Smith formaba parte de la junta de Yahoo. Si esto no se resuelve rápidamente y de manera amistosa, Starboard tendrá siete meses para evaluar su próximo paso, lo que permitirá al activista observar el rendimiento operativo de la empresa en la segunda mitad de 2024 antes de tomar una decisión.

Starboard no es el primer activista en lanzar una campaña pública en Match. Desde el comienzo del año, la empresa también ha atraído la atención de Elliott Management y Anson Funds. Esto es algo que rara vez se veía hace 10 o 15 años, pero ahora se ha vuelto bastante frecuente: varios activistas lanzando campañas en la misma empresa. Los aspectos positivos de esto son que es una indicación muy fuerte de que la empresa está subvaluada y hay un camino para corregir esta subvaluación. También puede indicar una mayor probabilidad de cierto éxito activista. La desventaja es que le da a la empresa la capacidad de elegir con qué activista trabajar y hace mucho más difícil que otro activista logre algún avance. Además, a menudo la dirección elegirá al que busca menos cambios. En este caso, Match ya ha llegado a un acuerdo con Elliott para dos puestos en la junta y podría usar eso como motivo para no nombrar a otros representantes de los accionistas en la junta. Pero no vemos eso como un obstáculo importante para Starboard debido a la experiencia de la firma, el tenor de la campaña hasta ahora y al hecho de que Match no había designado previamente a un ejecutivo de Elliott en la junta.

Ken Squire es el fundador y presidente de 13D Monitor, un servicio de investigación institucional sobre activismo accionarial, y el fundador y gestor de cartera del 13D Activist Fund, un fondo mutuo que invierte en una cartera de inversiones activistas 13D.