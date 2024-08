Cómo el ayuno intermitente puede impulsar la energía, productividad y rendimiento laboral

“

Elon Musk lo hace. Su predecesor, Jack Dorsey, ex CEO y cofundador de Twitter, ahora X, también lo hace. Phil Libin de Evernote y Daniel Gross de Y Combinator también han sido mencionados por haber dejado atrás las tres comidas tradicionales por el patrón alimenticio cada vez más popular: el ayuno intermitente.

Quizás ya limites tu alimentación a una ventana de seis a ocho horas al día. O tal vez te abstengas de comer durante 24 horas completas algunos días a la semana. Si no lo haces, es probable que más de uno de tus compañeros de trabajo lo haga.

Un cuerpo creciente de investigación sugiere que el ayuno intermitente tiene numerosos beneficios para la salud. ¿Pero cómo afecta una dieta de ayuno a tu rendimiento en el trabajo?

“Desde una perspectiva evolutiva, el ayuno es cuando tu mente funciona mejor”, dice Mark Mattson, PhD, autor de La Revolución del Ayuno Intermitente y profesor de neurociencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. “Si eres un animal en la naturaleza que no ha podido conseguir comida por algunos días, tu cerebro y tu cuerpo deben estar funcionando de manera óptima o no sobrevivirás”.

¿Cómo funciona el ayuno intermitente para aquellos de nosotros que intentamos sobrevivir a la jungla de la ciudad?

Muchas personas atribuyen al ayuno intermitente la pérdida de peso. Alguna investigación sugiere que tiene el poder de prevenir el cáncer, la demencia, las enfermedades cardíacas y la diabetes, e incluso ayudar a ralentizar el proceso de envejecimiento.

Quizás sean la mayor sensibilidad a la insulina y la reducción de la inflamación los que subyacen a todos estos beneficios. Cuando ayunas, tu cuerpo responde mejor a la insulina, la hormona que regula el azúcar en la sangre. Con un mejor control general del azúcar en la sangre y menos azúcar circulante para quemar, el cuerpo recurre a quemar grasa en su lugar.

Un mejor control del azúcar en la sangre y menos grasa corporal pueden significar menos inflamación en general, lo que parece jugar un papel en muchas de las enfermedades que están relacionadas con el envejecimiento

Efectos del ayuno intermitente:

Intentar prevenir la demencia que podría no afectarte durante décadas podría ser argumento suficiente para comprometerte a reprogramar tus horas de comida. Pero, ¿podría el ayuno intermitente darte una ventaja antes de eso también?

No hay muchas investigaciones sobre los efectos más inmediatos del ayuno en el rendimiento cerebral humano. Pero la investigación con animales muestra muchos ejemplos de los beneficios.

Los estudios en ratones muestran que en unas pocas semanas de adoptar el nuevo horario, los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) aumentaron. Esta molécula cerebral juega un papel en el aprendizaje, la memoria y la formación de nuevas conexiones en el cerebro. El BDNF también mantiene a raya la depresión y la ansiedad.

“Una vez que los animales se adaptan al ayuno intermitente, vemos que los niveles de ansiedad disminuyen, lo que los hace capaces de concentrarse mejor, y luego vemos que el aprendizaje y la memoria mejoran”, dice Mattson.

Un mejor aprendizaje y memoria con el estómago vacío puede sonar contradictorio. Mucha gente diría que simplemente no puede pensar con claridad con el estómago vacío. Pero esos sentimientos son pasajeros.

“Solo tienes que adaptarte”, dice Mattson. “Es como el ejercicio: si no has estado ejercitando y comienzas a correr, no te sentirás genial al principio. Toma un par de semanas a un mes para que tu sistema se adapte”.

Una vez que tu cuerpo se ve obligado a empezar a quemar grasa para obtener energía, en lugar de azúcar, la neblina se debería despejar a medida que tu enfoque se agudiza. El ayuno también puede mejorar el sueño porque terminas la digestión más temprano en el día. Un sueño de mejor calidad aporta sus propios beneficios, incluyendo una mente más alerta.

Prepárate para el éxito:

Hay varios tipos de horarios de ayuno intermitente. Una forma es establecer una ventana de alimentación de seis a ocho horas, donde obtienes todas tus calorías del día dentro de un cierto período, digamos, de 10 a.m. a 6 p.m. Fuera de esa ventana, solo bebes agua, café negro, té u otras bebidas de cero calorías.

Otra opción: ayunar durante 24 horas completas uno o dos días a la semana. Un tercero implica elegir dos o más días a la semana para consumir solo 500 calorías, y comer normalmente en los otros días.

Antes de comenzar, ten en cuenta que “esto no es para todos”, dice Caroline Susie, RDN, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética. “Si estás embarazada, amamantando, tomando insulina para la diabetes, o tienes un historial de trastornos alimenticios, no queremos seguir por este camino”.

Si no estás seguro si es seguro para ti, habla con tu médico. Una vez que estés listo, prueba estos consejos:

Comienza poco a poco

Si normalmente comes tres comidas con tentempiés entre ellas, repartidos en todas tus horas de vigilia, de repente ayunar durante 18 horas al día podría ser un desafío al principio. Comienza con una ventana de alimentación de 12 horas, por ejemplo de 6 a.m. a 6 p.m. Reduce esa ventana un poco cada semana.

No te olvides de la nutrición

Algunas personas piensan que pueden comer lo que quieran durante su ventana. Si quieres sentirte lo mejor posible durante las horas de ayuno y aprovechar todos los beneficios para la salud de este estilo de vida, una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, fibra, granos enteros y proteínas magras, según Susie, “te preparará para el éxito”.

Recuerda hidratarte

Puedes beber toda el agua que desees durante las horas de ayuno, y deberías: “Algunas personas tienen dolores de cabeza y los interpretan erróneamente como efectos secundarios del ayuno, cuando solo están deshidratadas”.

Para obtener más información sobre una alimentación saludable:

