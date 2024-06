Cómo el apoyo al Partido Conservador de Gran Bretaña se está desplomando

Los Conservadores han dominado la política británica durante 14 años, manteniendo el poder a través de crisis tras crisis, incluidas algunas de su propia creación. Ahora, mientras los británicos descontentos se preparan para ir a las urnas, los Conservadores se enfrentan a la perspectiva de la irrelevancia. Las encuestas sugieren que podrían asegurar su menor cantidad de escaños en el Parlamento en quizás un siglo. Después de cinco años turbulentos de gobierno, su base se ha fracturado. Algunos se están yendo hacia la izquierda, con el partido quedando alrededor de 20 puntos porcentuales detrás de Laboristas. Otros están siguiendo la atracción de la extrema derecha, con un tercio de los británicos que votaron por los Conservadores la última vez diciendo que apoyarán al partido Reforma anti-inmigración, liderado por Nigel Farage. Las encuestas sugieren que los resultados de las elecciones podrían ser catastróficos para los Conservadores. A pesar de que las encuestas suelen reducirse a medida que se acercan las elecciones, la fortuna de los Conservadores ha mostrado poco signo de mejora. Aquí hay algunas razones clave por las que:

Los votantes sienten que el país está peor.

Muchos votantes dicen que sienten que el partido Conservador ha dejado a Gran Bretaña en un estado peor que antes de llegar al poder. Prometer finalizar el Brexit, que sacó a Gran Bretaña de la UE, fue un gran ganador de votos para los Conservadores en las últimas elecciones. Los británicos tienen otras preocupaciones ahora. Esta vez, dicen, los mayores problemas son la economía y la atención médica, seguidos por la inmigración. Y los votantes piensan que Laboristas están mejor preparados para manejar los tres, según sondeos de YouGov. Los problemas principales de los votantes ya no son fortalezas conservadoras. El primer ministro Rishi Sunak, predecesor de Liz Truss, desató una crisis económica después de anunciar planes de recortes de impuestos, desregulación y endeudamiento. Siete millones y medio de personas están esperando atención electiva del Servicio Nacional de Salud, cinco millones más que cuando los Conservadores llegaron al poder en 2010. Y a pesar de las promesas conservadoras de reducir la inmigración, la migración neta alcanzó un máximo histórico en 2023. La pérdida de confianza en los Conservadores para abordar estos problemas ha seguido a un período de cambio e inestabilidad intensos. Los Conservadores supervisaron drásticos recortes de gastos después de la crisis financiera de 2009, argumentando que la austeridad restauraría las finanzas públicas. El primer ministro David Cameron convocó el divisivo referéndum sobre el Brexit en 2016, y luego renunció. Desde las últimas elecciones, el gobierno ha tenido que lidiar con el Covid-19, una crisis energética después de que Rusia cortara el suministro de gas a Europa y una alta inflación. También ha pasado por una serie de crisis autoinfligidas, ciclo a través de tres primeros ministros y cinco cancilleres, quienes son responsables de la política económica. Los votantes más confiables de los Conservadores los están abandonando. Más de la mitad de las personas que votaron por los Conservadores en la última elección dicen a los encuestadores que ahora planean votar por un partido diferente. Esos votantes que dicen que abandonarán a los Conservadores incluyen a algunos de los seguidores más fieles del partido. En las últimas décadas, la edad ha reemplazado a la clase como el principal predictor de apoyo político en Gran Bretaña, con los Conservadores ganando más votantes mayores. En las últimas elecciones, la edad a la que alguien era más probable que votara por los Conservadores que por Laboristas era aproximadamente de 40 años o más. Ahora, las encuestas sugieren que los Conservadores solo están adelante en un grupo de edad: personas mayores de 65 años. Los candidatos conservadores podrían ser eliminados en las áreas más jóvenes de Gran Bretaña, según las últimas encuestas de YouGov. Y Laboristas parecen estar listos para hacer una mella significativa incluso entre las circunscripciones más antiguas, con los centristas Demócratas Liberales erosionando el control Conservador de los escaños en todos los grupos de edad. En las últimas elecciones, algunas de las áreas más desfavorecidas del país- basadas en factores como ingresos, vivienda y salud- votaron por primera vez al Partido Conservador. Cuando se cuenten las papeletas esta vez, las encuestas sugieren que los seguidores del partido pueden ser mucho menos amplios económicamente, dado cómo Laboristas están sondeando entre las personas de menores ingresos. Al mismo tiempo, Keir Starmer, líder de Laboristas, ha movido sin piedad al partido hacia el centro desde que lo asumió, haciendo esto a riesgo de alienar a algunos de los simpatizantes más izquierdistas del partido. Ha dado marcha atrás en una promesa de gastar £28 mil millones al año en un plan de inversión verde, diciendo que el país ya no podía permitírselo, y ha sido menos crítico con Israel por las muertes civiles en Gaza de lo que muchos simpatizantes quisieran. Las encuestas sugieren que este enfoque está costando el apoyo de Laboristas entre los jóvenes de 18 a 24 años a medida que gravitan hacia partidos más pequeños, incluyendo los Demócratas Liberales y los Verdes. El escaño de Bristol Central- una ciudad con una gran cantidad de votantes jóvenes y educados en el suroeste de Inglaterra- podría ser ganado por primera vez por el partido Verde. Perdiendo escaños en los bastiones históricos de Laboristas, y más allá. Después de una actuación desastrosa en las últimas elecciones, Laboristas necesitan ganar 120 escaños más en el Parlamento en comparación con las últimas elecciones para llegar al poder. Es un número extraordinario y una tarea desalentadora. El Sr. Starmer, líder del partido, también es impopular, muestran las encuestas, aunque su posición en las encuestas ha mejorado a lo largo de la campaña. Pero las últimas encuestas sugieren que Laboristas podrían ganar escaños en todo el país y transformar el mapa electoral de Gran Bretaña. Una clave para Laboristas será si pueden recuperar los bastiones posindustriales en las Midlands y el norte de Inglaterra, conocidos tradicionalmente como el “muro rojo”. Muchos de estos escaños pasaron a candidatos Conservadores por primera vez en 2019 después de que los votantes allí respaldaron el Brexit. La geografía de la base de votantes de cada partido es crucial en estas elecciones, ya que el sistema electoral de Gran Bretaña recompensa a los partidos con bases de votantes altamente concentradas. Los Demócratas Liberales están mostrando una fortaleza particular en un pequeño número de escaños más ricos y antiguos en el sur de Inglaterra, donde compiten con el Partido Conservador por escaños en lugar de con Laboristas. Los encuestadores esperan que ganen entre 30 y 50 escaños, casi todos a expensas de los Conservadores. Perdiendo votantes del Brexit hacia la extrema derecha. Una de las mayores incógnitas es cuán bien le irá al partido Reforma de extrema derecha. Nigel Farage, quien sacudió la campaña a principios de junio cuando se convirtió en líder de Reforma, espera capitalizar el descontento entre los votantes Conservadores y la creciente preocupación por la inmigración para ganar escaños en el parlamento. A largo plazo, Farage dijo que espera ser candidato a primer ministro para 2029, cuando se programarían las siguientes elecciones. Su apuesta parece estar dando sus frutos, con una reciente encuesta de YouGov encontrando que Reforma está superando a los Conservadores atrayendo el apoyo de casi uno de cada cinco votantes encuestados. “Es la geografía de ese apoyo lo que es tan, tan peligroso para los Conservadores”, dijo Will Jennings, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Southampton. A diferencia de los Demócratas Liberales, la base de votantes de Reforma está distribuida de manera dispersa por todo el país y, si bien eso hace que sea difícil ganar escaños, podría dividir el voto de derecha en todo el país y causar que los Conservadores pierdan más escaños ante Laboristas. “Reformar obteniendo entre 15 y 20 puntos en algunas de esas circunscripciones potencialmente permitiría- incluso si también obtienen un poco de los votos de Laboristas- que Laboristas superen grandes mayorías” dijo el Sr. Jennings.