Cómo ejecutar juegos de Xbox 360 en Mac.

Las actualizaciones en macOS Sequoia hacen posible ejecutar el emulador Xenia de Xbox 360 basado en Windows en tu Mac. Aquí te explicamos cómo.

Xbox 360 fue la segunda, tercera y cuarta generación de la consola de juegos de Microsoft que se lanzó en 2005. Hubo tres iteraciones de la consola: el original, el modelo delgado o “S”, y el modelo “E” que se lanzó en 2010.

Todos los modelos de Xbox 360 se basan en una CPU personalizada de Intel llamada XCPU. También contaban con una GPU diseñada por ATI llamada Xenos, la mayoría de las cuales fueron fabricadas por TSMC.

Las tres unidades originales de Xbox 360 incluían tanto la reproducción de discos de juegos DVD/CD como la descarga digital en un disco duro conectado y especialmente formateado.

Xenia y CrossOver

Xenia es un “proyecto de investigación de emulador de Xbox 360” para Windows de Ben Vanik, quien lo escribió en su tiempo libre.

Aunque Xenia fue originalmente pensado como un proyecto de investigación, es posible usarlo para ejecutar juegos de Xbox 360 (asumiendo, por supuesto, que ya tienes los juegos que deseas ejecutar). Para hacer esto, también necesitarás la última versión de CrossOver de Codeweavers ($74) y la versión beta de macOS Sequoia.

Si esta es la primera vez que descargas CrossOver, también obtendrás una prueba gratuita de 14 días antes de comprarlo.

CrossOver es un pseudoemulador que ejecuta código Windows y x86 a través de la capa de traducción WINE en los sistemas gráficos de otras plataformas nativamente a través de la traducción de API directa. Es bastante fácil instalar Xenia y CrossOver, pero para ejecutar juegos de Xbox 360 en él, hay algunas complicaciones.

Como señaló Andrew Tsai, ejecutar Xenia en CrossOver todavía es un poco inestable, ya que básicamente estás ejecutando código x86 en un emulador de Windows, que luego se traduce en tiempo real a la capa de gráficos Metal de Apple en tu Mac en una beta de macOS.

También puede que desees instalar el Game Porting Toolkit y Steam para Windows, de los cuales ya hemos hablado anteriormente. A partir de CrossOver 24.x, Steam y varias otras opciones de instalación automática se proporcionan en la ventana de inicio:

La ventana de inicio de CrossOver incluye el cliente de Steam para Windows.

Para instalar Steam para Windows en CrossOver, haz clic en el icono de Steam y luego en el botón Instalar.

Además de esto, estarás ejecutando código de juego de Xbox 360 originalmente dirigido a la plataforma XCPU. Para la mayoría de los juegos, esto también significa código de juego que se dirige a la API DirectX 3D de gráficos de Microsoft.

La guía de inicio rápido de Xenia también señala que los juegos basados en OpenGL y Microsoft Direct3D 11 o inferiores no son compatibles. Muchos de los juegos de Xbox 360 más tardíos dependen de las Extensiones Vectoriales Avanzadas 2 (AVX2), una extensión de conjunto de instrucciones x86 introducida con las CPUs Haswell de Intel en 2013.

Rosetta 2 y problemas con AVX2

Pero hay un pequeño problema. El emulador x86 de macOS, Rosetta 2, no anuncia que soporta AVX2. Por lo tanto, cuando intentas ejecutar Xenia en un Mac con Apple Silicon en CrossOver, piensa que no puede ejecutarse porque el hardware no es compatible con AVX2.

La versión oficial actual de Xenia no funcionará en Macs con Apple Silicon. Algunos, pero no todos, de estos problemas se han abordado en Rosetta 2 en la versión beta de macOS Sequoia.

Para evitar esto, el usuario de Reddit xgreybaron creó una versión especial parcheada de Xenia. Deberás obtener la versión parcheada para poder ejecutarla en CrossOver en Macs con Apple Silicon.

La versión parcheada compensa la falta de soporte anunciado para AVX2 en Rosetta 2, lo que permitirá que se ejecute en CrossOver en Macs con Apple Silicon. No todos los juegos de Xbox 360 funcionarán con Xenia en CrossOver en la beta de Sequoia, y otros pueden tener problemas.

Pero esencialmente ahora funciona en Sequoia siempre que el archivo del juego sea compatible.

Cómo ejecutar archivos de juegos de Xbox 360 en Xenia

Para ejecutar archivos de juegos de Xbox 360 en Xenia, primero descarga e instala la aplicación CrossOver en la beta de macOS Sequoia, configúrala, luego descarga e instala la aplicación Xenia parcheada desde la página de Reddit mencionada anteriormente. Deberás descomprimir el archivo Xenia descargado en tu Mac, luego agregarlo a CrossOver.

CrossOver almacena cada aplicación (o juego) como un Bottle. Para agregar una aplicación a CrossOver, añade un nuevo Bottle a través del menú nuevo Bottle en la barra de menú principal. En la hoja New Bottle, dale un nombre al Bottle y selecciona una versión de Windows con la que ejecutarlo.

CrossOver 24.x admite una increíble variedad de versiones de Windows, desde Windows 98 hasta Windows 11. Y también soporta versiones de 32 bits de Windows.

Por defecto, en la ventana de inicio de CrossOver se muestran dos elementos en la lista de la izquierda: Home y + Instalar. El elemento Home te muestra una lista de todos los Bottles instalados actualmente. El elemento “+ Instalar” te permite instalar nuevas aplicaciones.

Es importante tener en cuenta que el elemento “+ Instalar” no proporciona realmente ningún software: simplemente te dice si una determinada aplicación de Windows es compatible con CrossOver. Aún necesitas proporcionar el disco de instalación o el archivo .iso para cada aplicación.

Una vez que hayas creado un nuevo Bottle, aparecerá en la lista “Bottles” en el lado izquierdo de la ventana principal de CrossOver. Haz clic una vez en el nombre del nuevo Bottle en la lista para ver sus opciones.

También puedes configurar dónde almacenar los Bottles en el disco en la pestaña de Integración del sistema de CrossOver->Configuración desde el menú de aplicación.

La primera vez que creas un nuevo Bottle en CrossOver, crea una carpeta en tu Mac para usarla como una unidad C: de Windows en /Users/user/Library/Application Support/CrossOver/Bottles/Nombre del Bottle/drive_c. Una vez creada esta carpeta, si lo deseas, puedes mover tus archivos .exe de Windows allí y luego agregarlos desde allí a nuevos Bottles.

La carpeta drive_c se ve igual que el nivel raíz de un ordenador Windows, incluida una carpeta “Program Files (x86)”. Pero la carpeta drive_c no almacena toda la instalación de Windows, solo almacena algunas aplicaciones .exe de Windows y algunos archivos .dll (bibliotecas de enlace dinámico) de Windows.

En el panel del Bottle en el que hiciste clic una vez, selecciona el botón Ejecutar comando. En la hoja Ejecutar comando, haz clic en el botón Examinar, luego navega hasta el archivo xenia.exe o xenia_canary.exe que descargaste anteriormente.

Luego, haz clic en el botón Ejecutar en la hoja Ejecutar comando.

También necesitarás activar los interruptores de opción D3DMetal y MSync en el panel de Xenia en CrossOver, luego haz clic en Reiniciar Bottle y Habilitar MSync cuando lo solicite CrossOver.

También querrás hacer clic en el botón Guardar comando como Lanzador en la parte inferior de la ventana Ejecutar comando. Esto guarda un ícono en el panel del Bottle que puedes usar para iniciar Xenia la próxima vez.

Si lo deseas, también puedes mostrar el HUD de rendimiento de Metal opcional haciendo clic en el botón Ejecutar en CrossOver, luego haciendo clic en el pequeño menú emergente junto al campo Variables del entorno: y seleccionando HUD de rendimiento de Metal en el menú.

En este punto, obtendrás una advertencia de que tu ordenador no tiene soporte para AVX, así que simplemente haz clic en el botón Sí para ignorar la advertencia. Si intentas proseguir desde aquí mientras ejecutas en macOS Sequoia, Xenia se bloqueará y entrarás en una ventana de depuración de trazas de pila y tendrás que empezar de nuevo.

A continuación, verás automáticamente el selector de archivos de Windows “Seleccionar paquete de contenido”. Desde aquí, puedes seleccionar cualquier archivo de juegos .iso de Xbox 360 compatible en el disco y hacer clic en Abrir.

Rendimiento de Xenia en Mac

No verás un rendimiento completo ejecutando juegos de Xbox 360 en los Macs con Apple Silicon. Hay demasiadas capas de traducción para llegar a Metal en Apple Silicon.

Recuerda: en todos los casos estás ejecutando código de juego x86 a través de WINE, a Metal, a ARM, al menos cuatro pasos de traducción en lo que originalmente se suponía que era código a 30 fps como mínimo. Sin embargo, muchos juegos de Xbox 360 deberían reproducirse lo suficientemente rápido como para ser utilizables. El rendimiento depende de cuánta RAM y cuántos núcleos de GPU tenga tu Mac con Apple Silicon.

Como señala Tsai, muchos de los títulos de Xbox 360 más populares posteriormente, como Red Dead Redemption 2, Skate 3 y Gears of War 2, funcionan bien en un Mac con Apple Silicon en emulación en CrossOver a través de Xenia.

También puedes ver este video de Aphelion Gaming que detalla cómo copiar tus títulos de juegos de XBox 360 legalmente adquiridos a archivos que puedes ejecutar en Xenia.

Xbox 360 fue una consola popular y hay más de ochocientos títulos de juegos disponibles para ella en el mercado de segunda mano. Todavía es una plataforma muy jugable hoy en día.

Si tienes un Xbox 360 y juegos para él, Xenia (junto con CrossOver) ahora trae muchos de esos títulos a los Macs con Apple Silicon sin mucho esfuerzo.