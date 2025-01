Cómo desbloquear sitios web en tu iPhone con Surfshark VPN

Obtén acceso a TikTok con Surfshark VPN. Crédito de la imagen: Surfshark

Desde una posible prohibición de TikTok hasta contenido bloqueado, nunca ha sido tan importante tomar el control de la web con Surfshark VPN para Mac y iPhone para desbloquear sitios web.

Hay muchas leyes entrando en vigor que podrían limitar tu capacidad para acceder a los sitios web que amas. Ya sea que haya una prohibición de TikTok en los Estados Unidos o estés visitando un país que ha bloqueado el acceso a un recurso de noticias, una red privada virtual (VPN) puede ayudar.

Surfshark VPN va más allá de las características estándar de una VPN al dar a los usuarios control sobre su identidad e información personal en línea. Sin embargo, nos vamos a centrar en por qué Surfshark puede ayudarte a evadir sitios web bloqueados.

La libertad de acceder a la web y su información es crucial para todos, independientemente de dónde vivan. Por supuesto, es importante saber si el uso de una VPN es ilegal en tu región antes de utilizarla para desbloquear un sitio web.

Por qué desbloquear sitios web en primer lugar

A veces los sitios web no están disponibles en una región debido a un exceso de precaución. Incluso si el sitio web en sí no está infringiendo ninguna ley local, los propietarios del sitio pueden retirar el acceso para un país o región específica para evitar posibles problemas.

Los usuarios pueden acceder a sitios web bloqueados utilizando una VPN gracias a su capacidad para canalizar el acceso web del usuario a través de un canal encriptado y hacer que parezca que están en un país diferente. El proveedor de servicios de Internet, el sitio web y otras entidades rastreadoras ven el tráfico como si fuera una conexión normal, por lo que los usuarios pueden navegar libremente sin problemas.

Los usuarios pueden tener que tomar un enfoque similar si la propuesta de prohibición de TikTok entra en vigor. Parece que TikTok no es la única entidad de propiedad china que el gobierno de EE. UU. podría bloquear, ya que las aplicaciones de compras Temu y Shein también podrían ser prohibidas.

A la fecha de esta publicación, la prohibición de TikTok se mantendrá, aunque es probable que haya un retraso en su aplicación. Esto significa que aunque tal vez puedas acceder a la aplicación y al servicio por ahora, eventualmente necesitarás una VPN si algo no cambia y la prohibición comienza a aplicarse.

Cabe destacar que la prohibición de TikTok impide que el servicio funcione en los Estados Unidos. Sin embargo, la situación aún está en desarrollo en el momento de la publicación y la prohibición y su aplicación pueden cambiar.

Cómo desbloquear sitios web en iOS con Surfshark VPN

Primero, es importante entender que las leyes pueden hacer que las aplicaciones sean inutilizables, como en el caso de TikTok, y una VPN no ayudará con eso. Sin embargo, muchos servicios web funcionan en el navegador, así que tenlo en cuenta.

Toma el control de tu conexión a Internet, hazla privada y encriptada, y desbloquea sitios web instalando Surfshark VPN en tu iPhone o Mac.

Abre Surfshark VPN e inicia sesión en una cuenta con una suscripción activa.

Selecciona un país bajo “Ubicaciones” que permita el acceso al sitio web o servicio que deseas desbloquear.

Conéctate a esa VPN y permite que la VPN funcione si aparece una solicitud.

Abre Safari y ve al sitio web o, si es aplicable, a la aplicación asociada actualizada.

Inicia sesión y navega de forma normal. Ten en cuenta que al usar algunos sitios web en Safari en iPhone, es posible que los usuarios necesiten solicitar la versión de escritorio.

Dado que la prohibición de TikTok en particular requiere que Apple y Google dejen de distribuir la aplicación, esta dejará de actualizarse. Llegará un momento, si no es de inmediato, en que la aplicación de TikTok no funcionará incluso con una VPN.

Como se mencionó anteriormente, los usuarios pueden acceder a sitios web como TikTok a través del navegador. Si solicitar la versión de escritorio no funciona por alguna razón, entonces intenta iniciar sesión desde un iPad, Mac u otro navegador de clase de escritorio.

Al suscribirte a Surfshark VPN, los usuarios obtienen acceso a un número ilimitado de conexiones simultáneas en dispositivos. Por lo tanto, instala Surfshark y desbloquea sitios desde cualquiera de tus dispositivos.

Obtén Surfshark VPN

Surfshark VPN tiene algunas de las mejores ofertas de VPN entre los proveedores de servicios de VPN competidores. Es una VPN premium que protege todos tus dispositivos en toda la red.

El nivel de suscripción Starter de Surfshark VPN es de $59.13 por dos años e incluye un bloqueador de anuncios, generador de detalles personales y generador de correo electrónico enmascarado. El nivel Surfshark One se basa en eso con alertas de fraude, búsqueda privada y antivirus por $72.63 por dos años.

El nivel más premium Surfshark One+ agrega solicitudes de eliminación de datos. Los usuarios pueden solicitar la eliminación de datos de sitios de búsqueda de empresas y personas.

La aplicación de red privada virtual se puede descargar para todos tus dispositivos en Surfshark.com. No importa qué nivel elijas, todos pueden trabajar para desbloquear sitios web y restaurar la capacidad de los usuarios para acceder al contenido.