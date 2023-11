Cómo dejar de recibir correo no deseado

¿Alguna vez has soñado con el correo de entrada vacío? Si no estás seguro de qué se trata, Inbox Zero es básicamente una metodología para gestionar tu bandeja de entrada de correo electrónico de tal manera que siempre esté completamente vacía o casi vacía. Puede ser una sensación liberadora tener una bandeja de entrada sin correos electrónicos. Y al lograrlo, puede ser mucho más fácil gestionar la bandeja de entrada en el futuro, ya que tendrás menos correos electrónicos que leer y podrás examinar más de cerca cada uno de ellos a medida que lleguen.

Pero esto se vuelve un poco más difícil de lograr si no lo gestionas de manera consistente. Y es aún más difícil cuando te bombardean con correos electrónicos no deseados. Desafortunadamente, hoy en día es casi imposible evitar los correos electrónicos no deseados. Pero hay formas de disminuirlos y, con suerte, prevenir que lleguen demasiados en el futuro. Entonces, ¿cómo dejar de recibir correos electrónicos no deseados?

Bien, el proceso no es tan simple como puedas pensar. No es una tarea excesivamente difícil, pero puede llevar algún tiempo y un poco de esfuerzo de tu parte. Dicho esto, la amable gente de Incogni también puede ayudar en este proceso. Pero primero, si quieres saber cómo dejar de recibir correos electrónicos no deseados, entonces necesitas saber cómo puedes terminar recibiendo en primer lugar. Obviamente, no estás compartiendo tu dirección de correo electrónico con las personas que envían el correo no deseado. O al menos ese es probablemente el caso para la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué pasa?

Cómo terminas recibiendo correos electrónicos no deseados

Si estás recibiendo correos electrónicos no deseados, la razón principal de esto es que tu información personal se está vendiendo o intercambiando en línea. Tu información personal termina en línea a través de varios medios, y esta información puede incluir tu dirección de correo electrónico, entre otras cosas como tu dirección física real, nombre completo, historial laboral, número de teléfono y más.

Las personas conocidas como corredores de datos recopilan esa información de lugares como fuentes de acceso público, redes sociales, o mediante la compra de esa información de otros sitios web a los que la diste. Luego, venden esa información a diferentes entidades. Y esto puede incluir organizaciones que te enviarán correos electrónicos no deseados.

¿Por qué son tan importantes los correos electrónicos no deseados?

Aparte de ser increíblemente molestos, los correos electrónicos no deseados son a menudo un caldo de cultivo para estafas de phishing. Y las estafas de phishing pueden llevar a más correos electrónicos no deseados de otras fuentes, o pueden llevar a situaciones más peligrosas como robo de identidad o pérdida de finanzas.

Los correos electrónicos no deseados también pueden ser una fuente de instalación de malware. Recibes un correo no deseado, lo abres, y sin pensarlo haces clic en el enlace incrustado. Sin saber que el enlace era simplemente un sistema de entrega para el malware. Y si ese malware fue diseñado para registrar la información que ingresaste en tu computadora, entonces existe un alto riesgo de que tus contraseñas sean capturadas junto con otros detalles identificativos. Esto conlleva a cualquier cantidad de escenarios, pero uno común es perder dinero de tu banco o, en algunos casos más graves, robo de identidad.

Entonces, sí. Los correos electrónicos no deseados son molestos. Si, por alguna extraña casualidad, ninguno de los correos electrónicos no deseados que puedas tener está relacionado con estafas de phishing o propósitos nefarios similares, en el mejor de los casos te causarán dolores de cabeza mientras manejas sus notificaciones o los eliminas. Pero en el peor de los casos, pueden causar daños reales y duraderos.

Cómo dejar de recibir correos electrónicos no deseados

Para empezar, hay algunas medidas preventivas que puedes tomar por tu cuenta. Cuando recibas correos electrónicos no deseados en tu bandeja de entrada, es muy probable que, dependiendo del servicio de correo electrónico que uses, estos se reconozcan como correos no deseados y vayan directamente a la carpeta de spam. Sin embargo, eso no los saca de tu bandeja de entrada. Y no impedirá que algunas personas vayan allí y los revisen total o parcialmente.

Marcar correos electrónicos como spam

Para los correos que no se capturen y no se marquen como spam, hay algunas cosas que querrás hacer. Si estás seguro de que es spam, lo primero que debes hacer es marcarlo como spam. De esta manera, el correo aprenderá que los correos de ese remitente en particular son correo no deseado y eventualmente comenzará a enviar todos los correos futuros de ellos directamente a la carpeta de spam. Esto elimina un paso que tienes que hacer tú mismo. A partir de ahí, simplemente puedes eliminarlos. Y si sigues recibiendo spam de esas mismas direcciones o de otras similares, entonces puedes bloquear a esos remitentes. Lo que también puede ayudar a prevenir futuros correos no deseados.

Darse de baja de las listas de correo

También puedes considerar darte de baja de ciertas listas de correo. Tal vez querías recibir correos electrónicos de una lista de correo específica en algún momento. Pero tal vez ya no los quieres. Puede que no sean spam, pero su llegada constante puede sentirse como spam. Y la única forma de detenerlos a veces es darse de baja. También está la posibilidad de que esas listas de correo ya no provengan del usuario previsto. Quizás la lista de correo está obsoleta o fue comprada con la intención de enviar spam a las personas suscritas a ella.

Eliminar tu información de internet

Por último, debes eliminar tu información de internet y de las listas de corredores de datos. ¿Recuerdas a los corredores de datos? ¿Esas molestas personas que escudriñan internet en busca de información personal de las personas y luego la venden por dinero? Definitivamente no querrás que tengan tu información, ya que puede y a menudo conlleva a correos electrónicos no deseados. Una vez más, aquí es donde Incogni puede ayudar.

Deja que Incogni te ayude a eliminar tu información de internet

Incogni fue creada por la gente de Surfshark (sí, la empresa de VPN) porque notaron que había un problema creciente con los corredores de datos que compraban, vendían e intercambiaban información personal de las personas sin consentimiento expreso.

Incogni también es un servicio por suscripción. Ellos se ocupan de los corredores de datos y de los sitios de búsqueda de personas en tu nombre. Y eliminan tu información personal de internet. Los corredores pueden volver a adquirir tu información más adelante a través de los mismos métodos que antes. Pero mientras tu suscripción esté activa, no tienes de qué preocuparte. Porque Incogni revisará periódicamente los sitios de los corredores y los sitios de búsqueda de personas para asegurarse de que tu información no aparezca en ellos.

Y por tiempo limitado, Incogni ofrece un 55% de descuento en la suscripción anual para el Black Friday cuando uses el código “ANDROID” al pagar. Si odias el spam y quieres dejar de recibir correos electrónicos no deseados, obtener ayuda de Incogni es una forma de abordar el problema. Además, Incogni ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días si no estás satisfecho.