Cómo crear tu propio fondo de jubilación con fecha de vencimiento

Durante años, dirigí mi propio negocio y, justo en esta época del año, me ponía en marcha tratando de elegir fondos mutuos para mi Cuenta Individual de Jubilación (IRA, por sus siglas en inglés).

A medida que se acercaba la fecha límite de presentación de impuestos el 15 de abril, mi contador me indicaba la cantidad máxima que podía contribuir a mi IRA en función de mis ganancias, y luego yo debía elegir un ganador, o varios, para guardar estos dólares de jubilación.

Mientras sudaba buscando opciones un día de marzo, un amigo que es un agudo asesor financiero me sugirió invertir todo en un fondo de jubilación con fecha objetivo, o intentar armar mi propio fondo de fecha objetivo.

No soy alguien a quien llamarías un “hazlo tú mismo”. No vuelvo a pintar habitaciones ni restauro mesas antiguas que encuentro en un mercado de pulgas. Pero cuando se trata de mis inversiones, me gusta sentirme en control. No es que sea un autogestor voraz que disfrute investigando acciones y cronometrando compras y ventas. Invierto, en su mayor parte, en fondos mutuos indexados que siguen el mercado de valores, como el índice S&P 500, y fondos de bonos de renta fija.

En otras palabras, soy un inversor pasivo.

Eso ha funcionado para mí. Los fondos indexados suelen superar a los fondos gestionados activamente por selectores de acciones profesionales. Y es por eso que creé mi propio fondo de fecha objetivo personalizado.

Tal vez quieras probarlo también. Así es cómo.

Primero, una recapitulación de los fondos de fecha objetivo.

Cuando los patrocinadores de planes 401(k) y los programas de IRA automático estatal inscriben automáticamente a los trabajadores en un plan de jubilación, la mayoría utiliza fondos de fecha objetivo. Estos fondos suelen estar compuestos por un par de fondos indexados.

Seleccionas el año en el que te gustaría jubilarte y compras un fondo mutuo con ese año en su nombre, como el Fondo Objetivo 2035. El gerente del fondo luego divide tu inversión entre acciones y bonos, cambiando a una mezcla más conservadora a medida que se acerca la fecha objetivo.

Es una inversión lista para usar que puede durar décadas y es una bendición para personas que prefieren un enfoque más manos libres.

Y para aquellos que quieren estar un poco más involucrados, es replicable.

Paso 1. Elige una fecha e investiga. Comencé eligiendo mi fecha objetivo, es decir, el año en el que esperaba jubilarme. Luego investigué familias de fondos de fecha objetivo para encontrar un fondo con la fecha que deseaba.

Algunas de las familias de fondos de fecha objetivo más grandes incluyen Fidelity, T. Rowe Price y Vanguard, aunque la mayoría de las instituciones financieras los ofrecen.

Paso 2. Echa un vistazo a las tenencias del fondo. Encuentra fondos de fecha objetivo de algunas firmas diferentes que cumplan con tu año y mira qué porcentaje del fondo está en acciones, bonos y efectivo, y en qué fondos mutuos particulares invierte el fondo de fecha objetivo. Estos serán los límites para tus selecciones.

Encontré el fondo de fecha objetivo que cumplía con mis criterios en Vanguard. Sus gestores de cartera invierten en cuatro fondos indexados, con aproximadamente el 70% de los activos en acciones a través de un fondo de índice total del mercado de valores y un fondo de índice total de acciones internacionales. El 30% restante se invierte en un fondo de bonos total y un fondo de bonos internacionales totales.

La ratio de gastos: 0.08%. Más sobre tarifas en breve.

Francamente, eso fue un poco conservador para mí. Pero sabía que podía añadir un poco más a mi parte de acciones para alinearme con mi tolerancia al riesgo, o incluso añadir otro fondo de índice de acciones. Tus asignaciones dependerán de tu fecha objetivo, y cuanto más largo sea tu horizonte temporal, mayor debería ser la parte de acciones.

El fondo de fecha objetivo comparable en Fidelity era un poco más agresivo que el de Vanguard. Su parte de acciones es del 74%. Ratio de gastos: 0.69%. En T. Rowe Price, los gestores de fondos de fecha objetivo eran un tanto más conservadores, con alrededor del 64% invertido en acciones. Ratio de gastos: 0.56%.

Paso 3: Busca bajos gastos. Descubrirás que algunos fondos de fecha objetivo tienen tarifas más altas que los fondos que contienen, y los fondos indexados de fecha objetivo serán más baratos.

Esa fue una de las razones por las que opté por armar mi propio fondo de fecha objetivo personal.

Valió la pena: En total, mi cuenta IRA personalizada me cuesta 0.06% en tarifas, en comparación con 0.08% si hubiera invertido a través del fondo de fecha objetivo real.

Las tarifas pueden parecer un precio diminuto a pagar, pero reducen la cantidad que tienes invertida y eso tiene un impacto significativo en tu futuro nido de jubilación.

Las ratios de gastos suelen variar según el fondo y reflejan una variedad de costos, incluidos los honorarios de gestión de asesoramiento que un fondo mutuo o ETF paga, así como el costo de marketing y venta del fondo y otros servicios para los accionistas, costos de agente de transferencia y tarifas legales y contables.

En 2023, los fondos indexados de renta variable tenían una ratio de gastos promedio ponderada por activos del 0.05%, o solo $5 por cada $10,000 invertidos, según una investigación del Investment Company Institute.

Compara eso con el 0.42%, o $42 por cada $10,000, para los fondos mutuos de renta variable gestionados activamente.

Los fondos de fecha objetivo, sin embargo, son un poco más caros que un solo fondo de índice de renta variable. Sus tarifas reflejan el monitoreo de la asignación de activos por parte de un gestor de fondos además de los gastos del fondo.

La ratio de gastos neta promedio para los fondos de fecha objetivo es del 0.84%, según la investigación más reciente de Morningstar Direct.

Actualmente, Vanguard tiene un cargo promedio del 0.08% para sus fondos de fecha objetivo. En Fidelity, las ratios de gastos de los fondos de fecha objetivo Freedom de Fidelity llegan hasta el 0.75%.

Eso está muy por encima de la ratio de gastos de las acciones del Índice Vanguard 500 Fund Admiral Shares de 0.04%. O del Fidelity 500 Index Fund, que es aún más bajo, del 0.015%.

Paso 4: Añade tus fondos. Una vez que abras tu cuenta IRA, simplemente refleja el modelo de asignación de activos del fondo de fecha objetivo que has elegido dividiendo tus dólares de inversión entre los mismos fondos que tiene el fondo objetivo, utilizando sus porcentajes de acciones/bonos/efectivo como guía.

Luego puedes ajustar el peso de los fondos de acciones y bonos para que se ajusten a lo que te resulte cómodo.

A medida que contribuyes dinero a lo largo del año o en una suma global, la clave es mantener esas mismas proporciones.

¿Tienes alguna pregunta sobre jubilación? ¿Finanzas personales? ¿Algo relacionado con la carrera? Haz clic aquí para enviarle a Kerry Hannon una nota.

Paso 5. Reajusta tus tenencias periódicamente. Una vez al año, por ejemplo, en época de impuestos, querrás revisar los fondos dentro de la fecha objetivo que estás imitando. Luego, si el balance general de tu cartera ha cambiado porque uno de los fondos ha subido o bajado, puedes ajustar finamente tus tenencias de bricolaje para volver al nivel que deseas.

Los asesores financieros suelen recomendar reequilibrar (ajustar tu mezcla de acciones y bonos) cuando tu cartera se desvía más del 7% al 10% de tu asignación de activos original, que se construyó para coincidir con tu horizonte temporal, tolerancia al riesgo y metas financieras.

Cada vez que entro en mi cuenta, puedo ver exactamente dónde se encuentra la asignación de activos. He hecho ajustes, pero para ser honesto, incluso después de una caída nerviosa del mercado. Normalmente me quedo de brazos cruzados. Para mí, esto es como jugar a los bolos con parachoques.

Con las selecciones de los profesionales de los fondos mutuos como mi guía, me siento seguro de que no me desviaré cuando las acciones bajen.

Kerry Hannon es una columnista senior de Yahoo Finance. Es estratega de carrera y jubilación, y autora de 14 libros, incluyendo “In Control at 50+: How to Succeed in The New World of Work” y “Never Too Old To Get Rich.” Síguela en Bluesky.

