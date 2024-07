Cómo conseguir la Piedra Teselia en Pokémon Go

Si buscas saber cómo obtener la Piedra Unova en Pokémon Go, es probable que hayas encontrado a un trío de monos muy encantador. Utilizada en Pansage, Pansear, Simisage y algunos Pokémon más de la quinta generación, puede ser un poco difícil conseguirla, pero vale la pena para esos nuevos Pokémon.

Repasando los dos métodos para conseguirla, así como todos los Pokémon que pueden evolucionar con ella, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la Piedra Unova en Pokémon Go.

¿Cómo conseguir la Piedra Unova en Pokémon Go?

Hay algunas formas principales de conseguir Piedras Unova. La primera es a través de Avances de Investigación, el sistema de misiones del juego. Después de haber iniciado sesión en el juego, haz clic en el ícono de los binoculares en la parte inferior derecha de la página. Desde aquí, haz clic en la pestaña “Hoy” y verás las misiones diarias. Completa las misiones diarias durante siete días seguidos y obtendrás un Avance de Investigación que tiene la posibilidad de darte una Piedra Unova. Deberías hacer estas misiones diarias de todos modos, ya que son una buena manera de obtener XP rápido en Pokémon Go.

Si no quieres esperar toda una semana por una oportunidad de obtener una Piedra Unova, también puedes conseguir una al derrotar a un Líder del Team Go Rocket. Hay tres de ellos; Cliff, Sierra y Arlo. Cliff es un hombre rudo con una gorra, Sierra es una mujer con un suéter blanco y morado, y Arlo tiene mechas rojas en su cabello negro. Derrotar a cualquiera de ellos te da la oportunidad de obtener una Piedra Unova. Si no la obtienes la primera vez, puedes seguir luchando hasta conseguirla. Aunque solías poder obtener una Piedra Unova al derrotar a Giovanna de Team Rocket, parece que ya no puedes hacerlo.

¿Qué Pokémon evolucionan con la Piedra Unova en Pokémon Go?

Los siguientes Pokémon evolucionan con una Piedra Unova:

Pansage evoluciona a Simisage con una Piedra Unova y 50 caramelos.

Pansear evoluciona a Simisear con una Piedra Unova y 50 caramelos.

Panpour evoluciona a Simipour con una Piedra Unova y 50 caramelos.

Munna evoluciona a Musharna con una Piedra Unova y 50 caramelos.

Minccino evoluciona a Cinccino con una Piedra Unova y 50 caramelos.

Eelektrik evoluciona a Eelektros con una Piedra Unova y 100 caramelos.

Lampent evoluciona a Chandelure con una Piedra Unova y 100 caramelos.

Estos son todos los Pokémon que evolucionan con la Piedra Unova en Pokémon Go en este momento y es el único uso de esta piedra tan peculiar.

