Cómo comprobar si un iPhone está desbloqueado o bloqueado a una red

Algunos iPhones están bloqueados a redes celulares específicas, especialmente los iPhones comprados en los EE. UU., mientras que otros están desbloqueados, lo que significa que puedes usarlos con cualquier proveedor. Es importante saber qué tipo tienes (o estás obteniendo), ya que podría significar la diferencia entre una experiencia agradable o frustrante cuando obtengas un iPhone nuevo (para ti) o quieras cambiar de red.

Fuera de los EE. UU., los iPhones comprados en Apple u otro revendedor a menudo vienen desbloqueados por defecto, por lo que puedes usarlos con cualquier red. De hecho, en el Reino Unido, una resolución de Ofcom en 2020 prohibió a las empresas de telefonía móvil vender teléfonos bloqueados. Esta es una gran noticia si estás en el Reino Unido porque los iPhones desbloqueados se pueden usar en cualquier red, lo que facilita las cosas si estás tratando de vender un teléfono usado o pasar tu antiguo iPhone a un miembro de la familia.

Pero en los EE. UU., los iPhones tienden a estar vinculados a una red en particular, lo que puede dificultar el cambio de redes, pasar un teléfono antiguo a un miembro de la familia o vender un iPhone usado.

Si estás comprando un iPhone reacondicionado, debería quedar claro si está bloqueado a una red en particular o no, pero esto no siempre es el caso si utilizas vendedores privados en eBay o Craigslist, por lo que poder verificar es de gran ayuda.

No es posible saber solo mirando el iPhone si está bloqueado o desbloqueado: Apple no permite que otras compañías de teléfonos marquen iPhones. (No obtienes iPhones marcados de T: Mobile o Verizon, por ejemplo). Para complicar aún más las cosas, algunos teléfonos están bloqueados cuando se venden, pero se desbloquean en una fecha posterior cuando el propietario termina de pagar el contrato. También es posible desbloquear un iPhone para poder usarlo en cualquier red.

Pero no te preocupes. Es relativamente fácil saber si tu iPhone está bloqueado o desbloqueado, y en este artículo, te mostraremos cómo hacerlo.

Cómo verificar si un iPhone está desbloqueado en Configuración

Captura de pantalla

Foundry

Hay una manera fácil de verificar si un iPhone está bloqueado o desbloqueado utilizando la aplicación Configuración.

Así es como acceder a la información sobre si un iPhone está bloqueado a un Proveedor de Red. (Esta información ha estado disponible en iOS desde que llegó iOS 14 en 2020).

Para acceder, abre Configuración.

Selecciona General.

Toca Acerca de.

Desplázate hacia abajo hasta Bloqueo del Proveedor de Red. Si el iPhone está desbloqueado, debería indicarlo allí.

Cómo verificar si un iPhone está desbloqueado usando una tarjeta SIM

Desde que llegó el iPhone 14 en 2022, todos los iPhones vendidos en EE. UU. vienen con doble eSim y sin bandeja SIM. Por lo tanto, si el teléfono del que estás preocupado no tiene una bandeja SIM, deberás pasar a la siguiente sección.

Si el teléfono del que estás preocupado es anterior al iPhone 13, la forma más rápida de verificar si está desbloqueado es simplemente intentar insertar una tarjeta SIM de un proveedor diferente. Si un amigo utiliza otra red, pídele prestada la tarjeta SIM por un par de minutos. Sigue estos pasos para verificar si el iPhone está desbloqueado:

Apaga el iPhone.

Usa la herramienta para expulsar la tarjeta SIM (o un clip de papel) para expulsar la tarjeta SIM del iPhone.

Inserta tu nueva tarjeta SIM.

Presiona el botón de Reposo/Despertar para encender el iPhone.

Si ves un mensaje que dice algo así como: ‘La tarjeta SIM insertada en este iPhone no parece ser compatible. Solo se pueden usar tarjetas SIM compatibles de un proveedor de red admitido para activar el iPhone. Por favor inserta la tarjeta SIM que vino con tu iPhone o visita una tienda de un proveedor de red admitido’, entonces el dispositivo está bloqueado.

No es una solución tan rápida, ya que puede llevar un tiempo que el operador te responda, pero si necesitas saberlo con certeza, puede valer la pena ponerte en contacto con el proveedor de red al que te hayas inscrito y ver si pueden ayudarte. Muchos operadores pueden verificarlo si proporcionas el IMEI del teléfono.

Usa un verificador IMEI en línea

¿Sabes cómo encontrar tu IMEI, verdad? Una vez que tengas ese código, puedes ir a una de las muchas herramientas de verificación IMEI en línea y averiguar si el teléfono al que está asignado está bloqueado o desbloqueado. El problema es que la mayoría de estos servicios piden un pago (aunque generalmente solo una cantidad nominal).

También hay servicios gratuitos: podrías probar IMEI24.com, que parece legítimo y ha sido recomendado por otros. Sin embargo, debemos señalar que no conocemos la empresa y no podemos garantizar sus servicios.

Desbloquea tu iPhone

Tenemos un tutorial separado sobre Cómo desbloquear un iPhone.

A veces puedes conseguir que un operador desbloquee un iPhone llamándolos.

También podrías probar un servicio de desbloqueo de terceros como:

Doctor SIM, promete reembolsarte si el desbloqueo resulta fallido. Doctor SIM desbloqueó nuestro teléfono con éxito sin problemas y sin tarifas ocultas, por lo que nos sentimos seguros de recomendarlos. Obtén Doctor Sim.

Hemos revisado Dr. Fone de Wondershare en nuestro resumen de las mejores herramientas de recuperación de datos para iPhone. Incluye un Desbloqueador de iPhone que hace más que el desbloqueo del operador, también elimina códigos de acceso y TouchID. Obtén Dr. Fone.

MobiUnlock de EaseUS es otra opción. Obtén MobiUnlock.

Lectura adicional

Ahora que sabes si tu iPhone está bloqueado o desbloqueado, estás preparado para dar el siguiente paso.

Si necesitabas esta información porque quieres venderlo, lee Cómo vender un iPhone para obtener más consejos. Si lo estás pasando a un joven, por otro lado, entonces Cómo configurar controles parentales puede ser un artículo más útil.

Finalmente, recuerda consultar nuestra guía de las mejores ofertas y contratos de iPhone para obtener consejos sobre tu próxima compra.

