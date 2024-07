Cómo China Reconstruyó una Base Naval en Camboya

China insiste en que no está construyendo una base naval en Camboya. Camboya dice lo mismo. Pero este muelle listo para portaaviones sugiere lo contrario. Al igual que este enorme dique seco. Situados cerca de una importante ruta marítima, parecen hechos a medida para avanzar en las ambiciones navales de China. En 2020, algo curioso ocurrió en la base militar de Ream de Camboya, en el Golfo de Tailandia. Poco después de presentar, y luego retirar abruptamente, una solicitud al Departamento de Defensa de los EE. UU. para renovar partes de la base, los funcionarios camboyanos procedieron a demoler los edificios financiados por los estadounidenses que ya estaban allí, algunos con solo cuatro años de antigüedad. Entonces los chinos se pusieron a trabajar. Desde diciembre, dos buques de guerra chinos han atracado casi todos los días en el cada vez más expansivo puerto. Y el trabajo que se está llevando a cabo en Ream se ajusta a una frenética construcción china que se extiende desde el Mar Rojo hasta el Mar de China Meridional. La presencia militar china cerca de una de las rutas marítimas más vitales del mundo plantea cuestiones fundamentales sobre las ambiciones de Beijing. Mientras que la constelación estadounidense de bases militares sigue siendo, con mucho, la más grande del mundo, una China resurgente está atrayendo países como Camboya hacia su órbita. “El potencial de una presencia militar china permanente en Camboya plantea importantes preocupaciones geopolíticas”, dijo Sophal Ear, un científico político camboyano-estadounidense de la Thunderbird School of Global Management de la Universidad Estatal de Arizona. “Podría provocar ajustes estratégicos por parte de los EE. UU. y aumentar las percepciones globales de la militarización china.” Banderas camboyanas y chinas en unos ejercicios militares conjuntos en Camboya el mes pasado. Agence France-Presse – Getty Images. El 3 de diciembre de 2023, el ministro de Defensa de Camboya anunció que dos corbetas de la Marina china estaban visitando Ream para un ejercicio militar conjunto. Las imágenes por satélite muestran que los buques de guerra habían llegado dos días antes. Se han quedado en las inmediaciones desde entonces. Las corbetas son los únicos barcos que han atracado en el nuevo muelle construido por China en Ream, que puede albergar barcos mucho más grandes que los de la flota de Camboya. Las propias corbetas más pequeñas de Camboya atracan en un muelle mucho más modesto al sur. Dos buques de guerra chinos han atracado en Ream durante más de siete meses. Fuente: Imágenes satelitales de Planet Labs. En los últimos años, funcionarios estadounidenses y barcos de guerra japoneses también han intentado visitar Ream. Se les negó pleno acceso. “Somos conscientes de los esfuerzos de la República Popular China para establecer bases militares en el extranjero, incluida en Ream”, dijo John Supple, portavoz del Pentágono. “Estamos particularmente preocupados por la falta de transparencia de la República Popular China en torno a sus intenciones y los términos que negocia, porque los países deberían ser libres de tomar decisiones soberanas que apoyen sus intereses y la seguridad regional.” Los camboyanos niegan cualquier intención china mayor. Cuando Lloyd J. Austin III, el secretario de Defensa de EE. UU., viajó a Camboya a principios de junio, sus homólogos allí le dijeron que China simplemente estaba ayudando a Camboya a modernizar su ejército, no construyendo una base para sí misma. “La base militar de Ream es de Camboya, no de ningún país”, dijo Mey Dina, el comandante de la base, al New York Times. “No es correcto decir que la base está controlada por China.” Aunque la construcción en Ream aún está en curso, no se permitirán barcos extranjeros que atraquen allí, dijo el Sr. Mey Dina. Los barcos extranjeros que han estado atracados allí durante más de medio año, las corbetas chinas, solo estaban “para entrenamiento”, dijo. Poder Proyectado. El líder de China, Xi Jinping, ha articulado una gran visión para su creciente superpotencia. Entre sus objetivos militares principales: una marina de aguas azules que pueda proyectar el poder de Beijing lejos de las costas de China. Hoy, China ostenta la marina más grande del mundo en términos del número de buques. Y ha añadido portaaviones a su flota. Pero las armadas de este tamaño y alcance, operando a miles de millas de su país, necesitan acceso a bases en el extranjero. En 2017, después de años de evasivas sobre lo que se estaba construyendo, China completó su primera base en suelo extranjero, en Djibouti, en el Cuerno de África. El muelle en Ream parece similar al de la Base Naval de Djibouti de China. Fuentes: BlackSky; Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (C.S.I.S); imágenes satelitales de Planet Labs el 27 de mayo y el 8 de mayo de 2024. Ese mismo año, China dio los últimos toques a un proyecto mucho más impactante en aguas en disputa en el Mar de China Meridional. Removiendo coral y arena del fondo marino, dragas estatales crearon instalaciones militares en lo que antes eran atolones tranquilos llamados Spratlys. Un tribunal internacional ha dictaminado que estos pedazos de tierra no son territorio chino. Las mismas dragas estatales están operando en Ream. De tierra recuperada, han creado un muelle y dique seco, cada uno de los cuales supera con creces las necesidades de la flota camboyana. Aún así, a diferencia de las instalaciones en los Spratlys, Ream no parece tener sitios de construcción reservados para lanzamientos de misiles o hangares de aviones de combate. Según analistas satelitales, Ream puede estar destinado principalmente como una estación de reaprovisionamiento para la marina china. Fuentes: C.S.I.S.; Servicio de Investigación del Congreso; imágenes satelitales de Planet Labs. Nota: Año de finalización basado en el primer informe de despliegue de personal o ejercicio de entrenamiento. “Ream es más bien como China jugando a la ruleta mientras busca puertos para la marina de aguas azules que Xi Jinping quiere”, dijo Gregory B. Poling, director de la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “No creo que ningún planificador chino haya mirado todas las posibles ubicaciones alrededor del mundo y haya dicho, ‘Ream es la que necesitamos’. Es más que Ream es una de las pocas opciones disponibles porque China no tiene aliados reales y pocos amigos.” Cabezas de Playa Comerciales. Incluso cuando las dragas estaban trabajando horas extras en los Spratlys, el Sr. Xi estaba en la Casa Blanca y desestimaba los temores de que las nuevas islas de China, que ahora están llenas de pistas de aterrizaje listas para aviones de combate, domos de radar y almacenes hechos para misiles, fueran para fines militares. Los funcionarios chinos dijeron que serían refugios para el turismo. La construcción de bases de China ha dependido de empresas estatales, que están legalmente obligadas a perseguir los intereses de seguridad nacional del país, para realizar las incursiones iniciales. Los funcionarios chinos son francos sobre la estrategia: “Primero civil, luego militar”, es como la describen. Fuentes: AidData. Nota: Los datos muestran puertos financiados parcial o totalmente por empresas estatales chinas a través de préstamos y subvenciones otorgadas en 2000-2021 para la implementación de 2000-2023. El mapa solo muestra proyectos de más de $10 millones. Establecer una cabeza de playa comercial es más fácil en países donde China ya tiene influencia económica. En los últimos años, Camboya ha marchado firmemente hacia los brazos de China. Su líder de mucho tiempo, Hun Sen, solía criticar a los Estados Unidos por vincular su ayuda e inversión a mejoras en el registro de derechos humanos del país. Ahora, Camboya está liderada por el hijo de Mr. Hun Sen, Hun Manet, que, aunque es graduado de la Academia Militar de los Estados Unidos, hasta ahora ha mostrado poca inclinación para alejarse de la tendencia pro-China de su padre. Ream está al 80 por ciento terminado, según su comandante, el Sr. Mey Dina. Los analistas militares esperan que la base esté completa para el final del año. No muy lejos, una empresa china ha tallado en lo que alguna vez fue jungla protegida una pista lo suficientemente larga para acomodar bombarderos, los cuales Camboya no tiene. La empresa dice que el aeródromo está destinado principalmente a vacacionistas chinos. Eso recuerda las explicaciones inocentes ofrecidas para la construcción china en los Spratlys y Djibouti, dijo el Sr. Ear, el científico político. “China minimiza o tergiversa la naturaleza militar de sus instalaciones en el extranjero”, dijo. “A pesar de las negaciones de Camboya, la falta de transparencia y la estrecha relación entre Camboya y China sugieren la posibilidad de que Ream siga este mismo esquema familiar” Guardias chinos y camboyanos vigilan en la cubierta de un buque de guerra de la Armada china. Agence France-Presse – Getty Images.