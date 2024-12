Cómo cambiarán los ahorros para la jubilación en 2025.

El ahorro para la jubilación obtendrá un impulso modesto en 2025 gracias a los límites de contribución más altos y la implementación gradual de disposiciones derivadas de la Ley Secure 2.0, que se promulgó a fines de 2023.

Para los jubilados, también hay cambios en el Seguro Social y Medicare que vale la pena señalar.

Aquí hay un resumen de algunos de los cambios clave relacionados con la jubilación que debes tener en cuenta en el nuevo año.

Los planes de jubilación patrocinados por el empleador vienen con límites de contribución significativos, aunque no todos pueden permitirse apartar esa cantidad, y están aumentando ligeramente. Para 2025, podrás aumentar tu contribución anual a tu 401(k), 403(b), planes 457 gubernamentales y el Plan de Ahorro para el Retiro del Gobierno Federal a $23,500, frente a los $23,000 anteriores.

El límite de contribución para recuperación, para aquellos de 50 años o más, se mantiene en $7,500. Además, hay una capa adicional para trabajadores de entre 60 y 63 años, gracias a la ley Secure 2.0: un límite de contribución de recuperación más alto de $11,250.

“Las personas en esta etapa de la vida a menudo tienen la financiación universitaria en el espejo retrovisor, por lo que, si están en posición de acelerar sus contribuciones al plan de jubilación antes de la jubilación, deberían aprovecharlo”, dijo Christine Benz, directora de planificación financiera y jubilación de Morningstar, a Yahoo Finance.

El límite de contribución en las cuentas individuales de jubilación (IRAs) se mantendrá en $7,000, y el límite de contribución adicional por recuperación para individuos de 50 años o más se mantiene en $1,000 para 2025.

Las deducciones de IRA para solteros cubiertos por un plan de jubilación en el trabajo se reducen gradualmente para ingresos brutos ajustados modificados (MAGI) entre $79,000 y $89,000, frente a $77,000 a $87,000. La deducción desaparece gradualmente para parejas casadas que presentan una declaración conjunta entre $126,000 y $146,000, frente a $123,000 a $143,000.

Algo positivo para los aficionados de la IRA Roth: el rango de límite de ingresos para contribuir se incrementará a entre $150,000 y $165,000 para solteros y jefes de familia, frente a $146,000 a $161,000. Para parejas casadas que presentan una declaración conjunta, el rango se incrementa a entre $236,000 y $246,000, frente a $230,000 a $240,000.

Finalmente, el límite de ingresos para el Crédito de Ahorro, un crédito fiscal no reembolsable por un valor de hasta $1,000 ($2,000 si se presenta una declaración conjunta) para contribuyentes que contribuyen a una cuenta de jubilación es de $79,000 para parejas casadas, frente a $76,500; $59,250 para jefes de familia, frente a $57,375; y $39,500 para solteros e individuos casados que presentan la declaración por separado, frente a $38,250.

El nuevo límite anual de 2025 para una cuenta de ahorros de salud será de $4,300, frente a $4,150.

La cantidad que puedes contribuir a tu cuenta de ahorros de salud o HSA, considerada una herramienta importante para la jubilación por asesores financieros, aumenta ligeramente.

El nuevo límite anual de 2025 para individuos será de $4,300, frente a $4,150. Para cobertura familiar, el límite de contribución a la HSA aumenta a $8,550, frente a $8,300 de este año.

Si bien estas cuentas no están destinadas a sustituir tu cuenta de jubilación tradicional, las HSAs ofrecen un beneficio para la jubilación a largo plazo gracias a su triple ventaja fiscal. Pones dinero de forma exenta de impuestos, se acumula libre de impuestos y se retira libre de impuestos para gastos médicos calificados. Dicho esto, por ahora, “invertir en una cuenta de ahorros de salud, en lugar de gastar de ella, es la mejor manera de aprovechar los grandes beneficios fiscales que vienen con una HSA”, dijo Benz.

Una advertencia: debes estar inscrito en un plan de salud con deducibles altos (HDHP) para poder contribuir a una HSA. También puedes abrir una cuenta como autónomo o propietario de un negocio si tienes un HDHP calificado.

El aumento del ajuste al costo de vida (COLA) en los beneficios del Seguro Social el próximo año será pequeño. La Administración del Seguro Social (SSA) anunció un ajuste al costo de vida (COLA) del 2.5% para 2025. Eso es inferior al 3.2% de este año pero está en línea con el promedio del 2.6% en las últimas dos décadas.

A partir de enero, el aumento añadirá un poco menos de $50 al beneficio mensual promedio de aproximadamente $1,900.

Las primas más altas de Medicare quitarán una parte mayor de esos cheques de jubilación.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron que las primas mensuales de la Parte B de 2025 subirán a $185, un aumento de $10.30. Y el deducible anual de la Parte B, que la mayoría de las personas deben pagar antes de que comience su cobertura de Medicare, aumentará en $17 a $257.

A partir del 6 de enero, la SSA requerirá que cualquiera que desee hablar cara a cara con una persona programe una cita.

Ten en cuenta que puedes acceder a muchos servicios de la SSA en línea si tienes una cuenta de Mi Seguro Social. También puedes llamar al 1-800-772-1213, que te conecta con servicios automatizados.

Los clientes que no puedan manejar sus asuntos en línea o por teléfono pueden llamar a su oficina local de la Seguridad Social o al contacto telefónico nacional para programar una cita. Actualmente hay más de 1,200 oficinas de campo.

“Queremos dejar claro que no rechazaremos a las personas para el servicio que no puedan programar una cita o no quieran programar una cita”, escribió Dawn Bystry, comisionada asociada de la SSA, en el sitio web de la agencia. “Al programar citas, nuestro objetivo será reducir los tiempos de espera, agilizar la entrega de servicios y mejorar la experiencia general del cliente.”

En 2025, la edad en la que cumples los requisitos para reclamar el 100% del beneficio de jubilación calculado a partir de tus ganancias de por vida se alcanzará para las personas nacidas entre el 2 de mayo de 1958 y el 28 de febrero de 1959. Eso se conoce como tu Edad de Jubilación Completa o FRA. Según la ley vigente, se establecerá en 67 años para las personas nacidas en 1960 en adelante.

Puedes empezar a cobrar beneficios de jubilación antes de tu FRA, a los 62 años, pero tu cheque mensual se reducirá permanentemente, hasta en un 30%.

Si puedes posponer el cobro de tus beneficios desde tu FRA hasta los 70 años, ganarás créditos por jubilación diferida. Estos equivalen a un aumento anual de aproximadamente el 8% en tu beneficio por cada año hasta que cumplas 70. Los créditos dejan de acumularse en ese momento, pero los cheques más cuantiosos permanecen por el resto de tu vida.

La oficina de la Administración del Seguro Social se ve en Mount Prospect, Illinois, el 12 de octubre de 2022. (AP Photo/Nam Y. Huh) · ASSOCIATED PRESS

El Seguro Social se financia principalmente con impuestos sobre la nómina, actualmente del 12.4%, divididos equitativamente entre empleados y empleadores. Si ganas sueldos, pagas el 6.2% (a través de la retención de FICA de tu cheque de pago) y tu empleador paga el 6.2%. Las personas que trabajan por cuenta propia pagan ambas partes como parte de su declaración de impuestos anual.

La cantidad de ingresos sujetos al impuesto se ajusta anualmente. En 2025, pagarás el impuesto sobre los ingresos laborales de hasta $176,100 (frente a $168,600 en 2024). Los ingresos por encima de ese umbral no se gravan con el propósito de financiar el Seguro Social, tampoco lo son los ingresos de inversiones.

A partir de 2025, los planes 401(k) y 403(b) establecidos después del 29 de diciembre de 2022 deben inscribir automáticamente a todos los empleados elegibles con una tasa de retención predeterminada de entre el 3% y el 10% de su salario, y la tasa debe aumentar cada año en un 1%, hasta que el participante alcance al menos el 10%, y no más del 15%.

La inscripción automática no significa que debas aceptarla. Los trabajadores pueden cambiar la tasa o darse de baja.

Una disposición central en la Ley Secure 2.0 revisó los requisitos de elegibilidad para los empleados a largo plazo y a tiempo parcial. Los empleados que trabajaron al menos 500 horas al año durante dos años consecutivos son ahora elegibles para un plan 401(k) proporcionado por el empleador.

¿Tienes alguna pregunta sobre la jubilación? ¿Finanzas personales? ¿Algo relacionado con tu carrera? Haz clic aquí para enviarle una nota a Kerry Hannon.

Heredar dinero es genial, pero el recaudador de impuestos llega más temprano que nunca.

A partir de 2025, si heredaste una cuenta individual de jubilación después de 2019, debes hacer retiros requeridos cada año hasta que la cuenta se vacíe en el décimo año después de la muerte del propietario original de la cuenta. La regla se aplica a la mayoría de los beneficiarios no cónyuges si el propietario original de la cuenta había alcanzado la edad mínima requerida de distribución (RMD) antes de su muerte.

Hasta ahora, podías “extender” los retiros heredados de la IRA a lo largo de tu vida, lo que ayudaba a reducir la factura fiscal anual sobre esos fondos.

Si no cumples con los RMD anuales o no retiras lo suficiente, hay una multa del 25% sobre la cantidad que debiste haber retirado.

Kerry Hannon es columnista senior en Yahoo Finance. Es estratega de carrera y jubilación, y autora de 14 libros, incluyendo “In Control at 50+: How to Succeed in The New World of Work” y “Never Too Old To Get Rich.” Síguela en Bluesky.

