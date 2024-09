Cómo arreglar las notificaciones que no encienden la pantalla del iPhone: 6 soluciones

¿La pantalla de tu iPhone no se enciende cuando recibes notificaciones? Afortunadamente, este error no es tan grave como parece. He investigado algunas formas de corregir la falla para que esto no vuelva a suceder. ¡Vamos a ver!

6 Soluciones para que las notificaciones no enciendan la pantalla de tu iPhone

1. Desactiva las Funciones de Atención Consciente

Las funciones de Atención Consciente están disponibles en el iPhone X y modelos posteriores. Esta función puede detectar si estás mirando tu teléfono o no. Por un lado, tu iPhone se oscurece automáticamente cuando te alejas de tu dispositivo; Attention Aware también reduce el volumen del sonido de tus notificaciones mientras usas tu iPhone.

Para desactivar Atención Consciente, ve a Configuración > Face ID y Código. Luego, desactiva las Funciones de Atención Consciente.

2. Desactiva la Detección de Muñeca en tu Apple Watch

Si tu Apple Watch está sincronizado con tu iPhone, las alertas se enviarán automáticamente a tu reloj. Esto suele suceder cuando tu teléfono está bloqueado.

Para recibir notificaciones en tu iPhone y Apple Watch, desactiva la Detección de Muñeca desde tu teléfono. Sigue los siguientes pasos:

Abre la app Watch.

Toca en Mi Reloj.

Ingresa tu código.

Desactiva la Detección de Muñeca.

3. Cambia tu Protector de Pantalla de Privacidad o Funda Protectora

Usuarios que han experimentado que las notificaciones no encienden la pantalla del iPhone probaron reemplazar su protector de pantalla o funda, y esta solución les funcionó. Estos accesorios tienden a interferir con los sensores de Atención Consciente de tu dispositivo. Es posible que también necesites cambiar tu protector de pantalla y funda protectora para que la pantalla de tu teléfono se encienda cuando recibes alertas.

4. Permite Notificaciones en el Modo Enfoque

El Modo Enfoque está diseñado para eliminar distracciones mientras trabajas o necesitas tiempo lejos de tu teléfono. Esa puede ser una de las razones por las que tu teléfono no se enciende cuando recibes una notificación.

Si estás esperando un mensaje importante de un contacto, necesitarás otorgar permisos en Enfoque. Así es como puedes permitir notificaciones específicas de contactos elegidos en tu iPhone:

Desde Configuración, toca en Enfoque.

Elige el modo de Enfoque que te gustaría modificar.

Toca en Personas.

Marca la pestaña Permitir notificaciones de.

Selecciona Agregar Personas.

Ingresa el nombre de tu contacto elegido en la barra de búsqueda y luego toca Hecho.

Mientras tanto, sigue los pasos a continuación para permitir notificaciones de aplicaciones en Enfoque:

Ve a Configuración, luego toca en Enfoque.

Selecciona un Enfoque. Luego, toca en Aplicaciones.

Marca Permitir notificaciones de.

Toca Agregar Aplicaciones.

Selecciona de la lista de aplicaciones o ingresa el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda.

5. Reinicia Forzosamente tu iPhone

Usuarios que han experimentado que las notificaciones no encienden la pantalla de su iPhone informaron que un simple reinicio solucionó el problema de inmediato. Así es como puedes hacerlo:

Presiona y suelta el botón de Volumen Arriba.

Presiona y suelta el botón de Volumen Abajo.

Mantén presionado el botón de Encendido.

Una vez que aparezca el logotipo de Apple en pantalla, suelta el botón de encendido.

Crédito de la imagen: Apple

6. Actualiza a la Última Versión de iOS

Descargar la última actualización de software instala actualizaciones de seguridad y corrige fallas existentes en tu iPhone. Para verificar si tienes instalado el sistema operativo más reciente, ve a Configuración > General > Actualización de software. También puedes activar la opción de Instalar actualizaciones de iOS para que las últimas actualizaciones se descarguen automáticamente en tu iPhone durante la noche.

Contacta a Soporte de Apple si las notificaciones aún no encienden la pantalla de tu iPhone. También puedes aprender más sobre la última beta de iOS 18 antes de su lanzamiento público pronto.