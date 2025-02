Cómo arreglar iPhone 15 Pro Max que no vibra en modo silencioso.

Cuando tu iPhone está en tu bolsillo o bolso, las alertas de vibración te guían hacia las llamadas o mensajes entrantes aunque no puedas escuchar el tono de llamada. También es útil en lugares silenciosos (por ejemplo, una biblioteca o cine) donde los sonidos fuertes molestarían a otras personas. Pero, ¿qué pasa si deja de funcionar? Es probable que no te des cuenta hasta que ya hayas perdido una llamada o mensaje. Sigue estos pasos si tu iPhone 15 Pro Max no vibra en el modo Silencioso o de Timbre.

1. Habilitar la Vibración en Accesibilidad

Apple ofrece opciones de accesibilidad que te permiten ajustar la configuración de vibración: comprueba si la vibración está desactivada. Así es como puedes hacerlo:

Dirígete a la aplicación Ajustes en tu iPhone. Toca Accesibilidad > Táctil.

Habilita el interruptor junto a Vibración.

2. Revisa tu Configuración de Hápticos para el Modo Silencioso

Si tu iPhone vibra en modo de Timbre pero no en modo Silencioso (o viceversa), probablemente hayas configurado preferencias de vibración diferentes en tus ajustes de Hápticos.

Ve a la aplicación Ajustes en tu iPhone. Toca Sonidos y Hápticos > Hápticos.

Ajusta a Reproducir Siempre o Reproducir en Modo Silencioso.

3. Habilitar la Vibración para Cada Tipo de Alerta

Es posible que la vibración de tu iPhone esté configurada en Ninguna por error para ciertas alertas o tonos de llamada. Verifica cada configuración de sonido para asegurarte de que la vibración esté activada.

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone. Toca Sonidos y Hápticos > Tonos de llamada.

Toca Hápticos. Asegúrate de que se haya elegido Sincronizado, Acento, Alerta o alguna otra vibración y no Ninguna. Incluso puedes crear tus propios patrones de vibración personalizados si así lo deseas.

Regresa a la página de Sonidos y Hápticos y repite esto para cada tipo de alerta.

4. Deshabilitar el Modo No Molestar

Si has activado accidentalmente el modo No Molestar en tu iPhone, tu dispositivo no vibrará. Desactívalo, o de lo contrario te perderás todas tus alertas.

Desliza hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de Control.

Toca el botón de Enfoque donde aparece el icono de la luna creciente del modo No Molestar para desactivarlo.

5. Activar los Hápticos del Sistema

Una razón común por la que tu iPhone podría no vibrar es que los Hápticos del Sistema estén desactivados. Habilitar esta configuración te permite sentir la retroalimentación de vibración al interactuar con tu dispositivo.

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone. Toca Sonidos y Hápticos y activa el interruptor de palanca para los Hápticos del Sistema.

6. Actualizar iOS

Apple lanza con frecuencia actualizaciones de iOS que incluyen correcciones de errores y mejoras de rendimiento. Si los métodos anteriores no funcionan para ti, es posible que el problema sea un error de software.

Ve a Ajustes > General.

Toca Actualización de software, y si hay una actualización disponible, toca Actualizar ahora.

7. Ajustar las Vibraciones por Contacto

Puedes configurar tonos de llamada y vibraciones únicas para contactos específicos. Si no sientes vibraciones cuando llama cierta persona pero sí para todos los demás, es posible que hayas configurado accidentalmente su patrón de vibración predeterminado en Ninguno.

Abre la aplicación Teléfono integrada.

Toca Contactos en la esquina inferior derecha.

Localiza y toca el nombre de la persona para abrir su tarjeta de contacto.

Toca Editar > Tonos de llamada.

Toca Hápticos y asegúrate de que se haya elegido Sincronizado, Acento, Alerta u otra vibración y no Ninguna.

8. Prueba el Motor de Vibración de tu iPhone

El siguiente paso es probar el motor de vibración de tu iPhone para descartar cualquier problema de hardware. Si no funciona, es posible que el motor de vibración esté defectuoso. Si el motor de vibración funciona, es probable que el problema se deba a configuraciones incorrectas o a un error de software temporal.

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone.

Toca Sonidos y Hápticos. Luego, ajusta el control deslizante de volumen de Timbre y Alertas para aumentar el nivel de sonido. Tu iPhone debería vibrar cuando lo hagas.

9. Restablecer Todos los Ajustes

Si ninguno de las soluciones anteriores ha funcionado y tu iPhone sigue sin vibrar en modo silencioso, prueba restablecer todos los ajustes. Esto restaurará los ajustes de tu iPhone a sus valores predeterminados.

Ve a Ajustes > General.

Toca Transferir o Restablecer iPhone > Borrar todo el contenido y los ajustes.

Toca Continuar y sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso.