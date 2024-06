Cómo arreglar Gpay dice que se ha alcanzado el límite de SMS para el registro de dispositivos.

¿Has aparecido un mensaje de error que dice “Has alcanzado el límite de SMS para el registro de dispositivos” mientras usabas Google Pay en tu iPhone o iPad? Esta es una medida de seguridad que evita que personas malintencionadas se apoderen de cuentas comprometidas. Aunque esté diseñada para proteger tus datos, esto puede suceder incluso si cometes algunos errores durante el proceso de configuración.

La buena noticia es que tu cuenta no está bloqueada permanentemente. Esta guía te explicará por qué ocurre este error, ofrecerá soluciones claras y te ayudará a volver a utilizar Google Pay lo más rápido posible.

¿Qué significa “Has alcanzado el límite de SMS para el registro de dispositivos”?

La mayoría de bancos e instituciones financieras requieren un proceso de activación para conectar sus cuentas a Google Pay. Esto es diferente de la Autenticación de Dos Factores (2FA), donde recibes un mensaje de texto con un código de inicio de sesión. En este caso, tu dispositivo envía un SMS al banco, vinculando tu número de teléfono a tu cuenta de Google Pay.

Para prevenir el fraude, Google Pay solo permite tres intentos con SMS al día al conectar una cuenta bancaria. Aparece un mensaje diciendo “Has alcanzado el límite de SMS para el registro de dispositivos” cuando el usuario excede ese límite. En este caso, deberás esperar 24 horas antes de poder intentarlo nuevamente.

Sin embargo, hay dos puntos a considerar. En primer lugar, tu problema puede no estar relacionado con el SMS en sí, el problema podría estar en otro lugar a lo largo del proceso. En segundo lugar, incluso si todo está correctamente configurado, el problema puede persistir. Lee a continuación para descubrir cómo identificar la causa y probar algunas posibles soluciones.

Confirma que tu cuenta es elegible para Google Pay

Recuerda que no todos los bancos, y no todos los tipos de cuentas, pueden ser vinculados a Google Pay. En la India, por ejemplo, las cuentas conjuntas y aquellas para pagos para No Residentes (NRI) son restricciones comunes.

Cada país y cada institución tendrá diferentes limitaciones sobre qué cuentas se pueden vincular. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es verificar con tu banco si tu tipo de cuenta es compatible. Si no lo es, no podrás registrar tu dispositivo con Google Pay.

Cómo solucionar el error “Has alcanzado el límite de SMS para el registro de dispositivos” en Google Pay

Si te aseguraste de que tu cuenta bancaria se puede vincular a Google Pay, ahora es el momento de rastrear las causas del problema.

1. Espera 24 horas y vuelve a intentarlo

¿Alguna vez has perdido la paciencia al intentar iniciar sesión en un sitio o aplicación porque el mensaje de 2FA nunca llega? Sí, yo también. A veces esto sucede debido a la congestión de la red, es decir, demasiados usuarios simultáneos.

Lo contrario también puede ocurrir: si la red de tu operador está muy congestionada, es posible que tengas dificultades para hacer que tus mensajes lleguen a su destino. En este caso, el SMS de activación de Google Pay puede aparecer como enviado, pero simplemente no llegará a los sistemas de tu banco. Intenta hacer esto tres veces seguidas, y tu límite diario se habrá agotado.

Por lo tanto, si no tienes prisa, simplemente espera a que pasen las 24 horas y vuelve a intentarlo. Las cosas pueden funcionar mejor esta vez y el error “Has alcanzado el límite de SMS para el registro de dispositivos” no aparecerá.

2. Registra tu dispositivo a través de Google Pay y/o tu banco

La solución anterior es la oficial de Google. Es posible que ya lo hayas intentado, o necesites resolver el problema rápidamente. En este caso, puede valer la pena contactar a Google Pay y/o tu banco.

Incluso si el SMS es el único método de activación listado en Google Pay, los representantes del servicio al cliente pueden tener otras opciones disponibles. Tal vez puedan ayudarte a vincular las cuentas con una llamada telefónica o registrarse en línea, entre otras posibilidades.

3. Usa otra tarjeta SIM para registrar tu dispositivo con Google Pay

Si tienes más de un número de teléfono registrado en tu banco, puedes intentar usar esta otra línea para completar la configuración de la cuenta. El soporte de Google no explica claramente si el límite de SMS está vinculado a la aplicación, el número de teléfono o al dispositivo en sí, pero aún así vale la pena intentarlo.

4. Verifica tus ajustes de SMS

Enviar mensajes es, en la mayoría de operadores, un servicio de pago. Debido a eso, el iPhone y el iPad solo permiten esta acción en la aplicación Mensajes predeterminada.

Pero como la aplicación se establece por defecto en iMessage, es posible que tengas problemas si, por alguna razón, el número de servicio de tu banco está registrado en una cuenta de iMessage. En este caso, Google Pay podría contar el límite diario de SMS como excedido, cuando, de hecho, no enviaste ni un solo SMS, sino mensajes de iMessage, que es poco probable que sean procesados correctamente por tu banco.

Es fácil distinguir la diferencia: los mensajes de iMessage aparecen dentro de un marco azul, mientras que los dispositivos de Apple muestran los SMS con la famosa burbuja verde. Y es fácil arreglarlo también:

Abrir la aplicación Ajustes.

Ir al menú Mensajes.

Activar la opción “Enviar como SMS”.

5. Desactiva los pagos automáticos/recurrentes

En los foros de soporte de Google, al menos un usuario reportó que solo pudo registrar una cuenta bancaria después de desactivar sus pagos recurrentes en Google Pay. Estos suelen ser suscripciones, que se pueden gestionar a través de la configuración de tu cuenta de Google.

6. Regístrate en Google Pay usando otro iPhone

Algunos informes, especialmente de usuarios con dispositivos solo con eSIM, apuntan a otra posible solución. En este caso, el truco es utilizar otro iPhone o iPad, con una tarjeta SIM física, para completar el registro de Google Pay con el banco.

7. Usa un dispositivo Android para evitar el límite de SMS

Es probable que estés usando un iPhone/iPad porque no quieres un dispositivo Android. Sin embargo, hay informes de usuarios que finalmente pudieron vincular sus cuentas bancarias y de Google Pay utilizando un teléfono Android. Después de volver a iOS/iPadOS, las cuentas permanecieron conectadas.