Cómo arreglar el error HTML5_video:4 en iPhone

¿Estás teniendo problemas para reproducir un video en Safari en tu iPhone debido al error HTML5_video:4? Si es así, sigue leyendo este artículo, ya que trataremos de explicar qué es exactamente este código de error y qué puedes hacer al respecto.

¿Qué es el error HTML5_video:4?

El error HTML5_video:4 es un error genérico de reproducción de video que aparece cuando un navegador no puede cargar o reproducir un video. Es el equivalente al mensaje de error “Este recurso multimedia no se pudo cargar”. La razón principal de este problema es cuando falta un video en un servidor o cuando Safari (o cualquier otro navegador) falla al recuperarlo o decodificarlo.

Dado que puede ir en ambas direcciones, es difícil reconocer inicialmente si el problema está en tu lado, como un error en Safari o problemas de compatibilidad, o si el video mismo falta o está alojado incorrectamente en el servidor.

Cómo arreglar el problema HTML5_video:4 en iPhone

Debido a la naturaleza del problema, difícilmente puedes “arreglarlo” en el sentido tradicional. Si el video falta en el servidor, no hay mucho que puedas hacer al respecto. Podrías intentar contactar al sitio web que aloja el video, pero no hay garantía de que recibirás una respuesta.

Y si el problema está en tu lado, probablemente se deba a un error en Safari o en tu versión actual de iOS. De cualquier manera, es probable que debas esperar a que Apple lo resuelva en futuras actualizaciones y buscar soluciones temporales hasta entonces.

1. Actualiza iOS

Informes sugieren que las actualizaciones de iOS han causado el error HTML5_video:4 en iPhone. El problema parece ser causado por errores de software. Las personas que experimentaron este problema no han dado una explicación detallada sobre qué está pasando exactamente, por lo que no puedo adentrarme más en el problema. No obstante, el punto es que el problema comenzó a aparecer después de instalar ciertas actualizaciones de iOS.

Por eso es importante mantener siempre tu iPhone actualizado. Una afirmación contradictoria, si tomamos en cuenta que la última actualización puede haber causado el problema en primer lugar. Pero instalar una nueva actualización que contenga una posible solución es probablemente la única forma de deshacerte del problema de forma permanente.

Para verificar nuevas actualizaciones de iOS, ve a Ajustes > General > Actualización de software e instala una nueva actualización si está disponible. Una vez que te hayas asegurado de que tu iPhone está actualizado, vuelve a Safari e intenta reproducir nuevamente el video problemático.

2. Problema con el archivo de video

En el lado opuesto del espectro, el video mismo puede estar dañado o totalmente ausente del servidor del sitio web. Vale la pena determinar si el problema está incluso en tu lado. Hay algunos factores externos que podrían causar que aparezca el error HTML5_video:4 en tu iPhone:

– Tipo de archivo no compatible: Safari admite formatos como MP4 con video H.264 y códecs de audio AAC. Si el video está codificado en un formato como WebM, MKV o utiliza códecs no compatibles (por ejemplo, VP9), Safari no podrá reproducirlo.

– Ruta de archivo o URL no válida: La ubicación del archivo de video podría ser incorrecta o inaccesible (por ejemplo, enlace roto, archivo movido o problema de permisos).

– Archivo corrupto: El archivo de video podría estar incompleto o corrupto.

– Configuración del servidor: El servidor web que aloja el video puede no estar configurado para servir el archivo correctamente.

3. Prueba otro navegador

La mejor manera de determinar si el problema está en tu lado o no es intentar reproducir el video en otro navegador o quizás incluso en otro dispositivo. Además, cambiar a otro navegador, como Google Chrome u Opera en tu iPhone, puede ayudar a determinar si el problema es específico del navegador.

Si el video no se reproduce en otros navegadores o dispositivos, es probable que sea un problema con el archivo de video en sí o con el servidor que lo aloja. Pero si el video se reproduce bien en otro navegador o dispositivo, el problema es específico de tu iPhone.

4. Verifica tu conexión a internet

Una conexión a internet débil o inestable puede interrumpir la reproducción de videos. Así que asegúrate de estar correctamente conectado a internet. Intenta navegar por la web o actualizar aplicaciones de redes sociales para determinar si tu conexión a internet funciona. Si no notas problemas en ningún otro lugar, es probable que la conexión a internet no sea la causa del error HTML5_video:4 en tu iPhone.

Pero si descubres que no estás correctamente conectado a internet, consulta nuestras guías sobre cómo solucionar problemas de Wi-Fi y celulares en iOS.

5. Verifica las extensiones de Safari

Si tienes extensiones instaladas en Safari, estas podrían interferir con la reproducción de videos. Desactívalas para ver si el error persiste:

– Ve a Ajustes > Safari en tu iPhone.

– Desplázate hacia abajo hasta Extensiones.

– Desactiva todas las extensiones, luego actualiza la página e intenta reproducir el video nuevamente.

6. Borra el historial y los datos del sitio web

La caché corrupta o los datos del sitio web pueden causar errores de reproducción. Borrar el historial y los datos de Safari puede resolver el problema:

– Abre Ajustes y desplázate hacia abajo hasta Safari.

– Toca en Borrar historial y datos del sitio web.

– Confirma la acción, luego recarga Safari e intenta reproducir el video nuevamente.

Eso es todo en cuanto a la solución de problemas del error HTML5_video:4 en tu iPhone. Ya sea un error en Safari, un archivo de video corrupto o un problema del lado del servidor, las soluciones mencionadas anteriormente deberían ayudarte al menos a identificar el problema. Si el problema está en tu lado, probablemente estarás esperando a la próxima actualización de iOS, ¡así que mantente firme!