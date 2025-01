Cómo arreglar ChatGPT que no funciona en iOS 18.2

Desde responder preguntas complejas hasta gestionar tareas sin usar las manos, la integración de ChatGPT con Siri ha reunido lo mejor de la inteligencia artificial conversacional y el asistente virtual de Apple. Sin embargo, para los usuarios en iOS 18.2, esta funcionalidad parece estar experimentando problemas.

Informes de fallas, problemas de conectividad o simplemente falta de respuesta han dejado a muchos preguntándose por qué la integración de ChatGPT con Siri no está funcionando como se esperaba. En este artículo, exploraremos soluciones prácticas para restaurarla.

¿Cómo puedo arreglar que ChatGPT no funcione en iOS 18.2?

1. Verifica si Siri y el idioma del sistema son los mismos.

2. Prueba en distintas plataformas.

Probar el rendimiento de ChatGPT en distintas plataformas puede darte información valiosa para identificar el problema. Al intentarlo en la versión web, la aplicación móvil y la aplicación de macOS, recopilas datos sobre si el problema es específico de tu dispositivo iOS o parte de una falla más general en la plataforma. Si funciona sin problemas en otras plataformas, puedes aislar el problema a iOS, lo que te ayudará a enfocarte en posibles soluciones como las descritas en esta guía. Por otro lado, si el problema persiste en todas partes, sabrás que se trata de un problema en todo el sistema y deberías informarlo al soporte de OpenAI para obtener una resolución más rápida.

3. Verifica tu conexión a internet.

Para usar ChatGPT en tu iPhone, necesitas una conexión a internet confiable. Asegúrate de estar conectado a una red sólida sin problemas técnicos. Evita usar datos celulares cuando sea posible, ya que el Wi-Fi suele ofrecer una velocidad y estabilidad mejores. También puedes realizar una prueba de velocidad de internet para confirmar que todo funciona como debería. Si la señal de tu Wi-Fi es débil, considera acercarte al enrutador o reiniciarlo. Además, consulta nuestra guía sobre cómo resolver problemas de conectividad Wi-Fi en iOS para obtener más consejos de solución de problemas.

4. Verifica tu VPN.

Aunque las VPN son excelentes para ocultar tu huella digital y proteger tus datos privados de los sitios web, pueden interrumpir la conexión de ChatGPT con el servidor de OpenAI, lo que impide que se cargue el contenido. Desconecta tu iPhone de la VPN antes de volver a usar ChatGPT.

5. Verifica si ChatGPT está inactivo.

Si los servidores de ChatGPT están inactivos, no podrás utilizarlo a través de Siri, aunque tu conexión a internet sea estable. Para verificar que este no sea el problema, consulta el estado del servidor en la página de estado de OpenAI. Si los servidores están inactivos, no podrás solucionarlo tú mismo; simplemente tendrás que esperar a que vuelvan a estar en línea.