Cómo ahorré $200 en una MacBook Pro M3 Max en la tienda de Apple

Si usted leyó mi artículo de hace un par de semanas, sabrá que compré un MacBook Pro M3 Pro, lo devolví y compré en su lugar un modelo M3 Max. Hace dos semanas finalmente llegó la computadora portátil y la amo absolutamente. Y después de ahorrar $200 adicionales en la Apple Store, la amo aún más.

Así es: Ahorré dinero real en la tienda de Apple. Gracias a una publicación en X de Ross Young de Display Supply Chain Consultants, supe el sábado por la noche que Apple tiene una política de igualación de precios poco publicitada, tan poco publicitada que no pude encontrar ninguna mención de ella en el sitio web de Apple o en sus políticas de compra en la tienda minorista. Pero sí existe, incluso si compró su nuevo MacBook Pro hace un mes.

Técnicamente, tiene dos semanas desde la fecha en que recibió su dispositivo, y yo recibí el mío exactamente hace dos semanas hoy. Así que ayer por la mañana, encontré un sitio (B&H Photo) que estaba vendiendo exactamente mi MacBook Pro por $2,999, $200 menos que el PVP, y llamé a Apple.

Esperaba resistencia, tal vez confusión, y al menos dificultad, pero la representante de ventas que atendió mi llamada no fue nada más que servicial. Cuando le dije que quería obtener un precio igualado, verificó mi pedido para asegurarse de que aún estaba dentro de la ventana de devolución de dos semanas, confirmó que B&H Photo era un revendedor autorizado de Apple (lo que le llevó un minuto porque inicialmente no vio la tienda en su lista, pero finalmente la encontró después de algunos idas y venidas) y verificó el precio y las especificaciones. Después de que todo se comprobó, me reembolsó $200.

Fue así de simple. Apple igualará cualquier precio de un revendedor autorizado hasta el 10 por ciento del PVP, por lo que algunas igualaciones de precios de iPad y AirPods estarán limitadas. Por ejemplo, Apple vende los AirPods Pro por $249, por lo que lo más que podrá recuperar en una igualación de precios es $24.90; seguramente podrá comprarlos más baratos en Amazon o Best Buy. Lo mismo ocurre con un iPad Air o iPad mini.

Pero para artículos de alto valor como el MacBook Pro, iMac y Mac Studio, podría ahorrar cientos de dólares en la tienda de Apple, en dinero real, no en tarjetas de regalo.