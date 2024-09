Comité del Senado vota para declarar en desacato al CEO de Steward Health ante el Congreso.

Un panel del Senado investigando la bancarrota de la cadena de hospitales Steward Health Care votó el jueves para declarar al CEO de la compañía en desacato al Congreso por desafiar una citación y negarse a comparecer en una audiencia. El Comité de Ayuda, Educación, Trabajo y Pensiones (HELP) adoptó abrumadoramente dos resoluciones de desacato: una para aplicación civil y otra que remitiría el asunto al Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia para enjuiciar penalmente a Ralph de la Torre por no cumplir con la citación. Ambas resoluciones fueron aprobadas por 20-0 y ahora avanzarán al Senado completo para su votación. El desacato al Congreso es un delito menor y podría ser penalizado con multas o prisión. Los senadores Bernie Sanders (I-Vt.) y Bill Cassidy (R-La.) —el presidente y el miembro de más alto rango respectivamente del Comité HELP del Senado— dijeron que de la Torre necesita responder preguntas sobre cómo Steward manejó sus hospitales, así como cómo pudo ganar millones de dólares incluso mientras el sistema fallaba. A pesar de que el Dr. de la Torre puede valer cientos de millones de dólares, incluso aunque pueda tener yates lujosos y aviones privados y alojamientos de lujo en todo el mundo, incluso aunque pueda permitirse algunas de los abogados más caros de Estados Unidos, no, el Dr. de la Torre no está por encima de la ley”, dijo Sanders durante la audiencia. El comité HELP emitió en julio una citación para obligar a de la Torre a testificar, la primera emitida por el panel en décadas. De la Torre informó al comité que no participaría en la audiencia mientras Steward aún estaba en medio de los procedimientos de bancarrota y pidió que la audiencia se pospusiera. Pero el comité rechazó su solicitud y le dijo a de la Torre que compareciera. Cuando no lo hizo, iniciaron los procedimientos de desacato. El miércoles, el abogado de de la Torre informó al comité que invocaría sus derechos de la Quinta Enmienda contra la auto incriminación porque la audiencia “parecía diseñada como un vehículo para violar los derechos constitucionales del Dr. de la Torre”. El comité también rechazó ese movimiento. Los testigos deben presentarse a la audiencia en respuesta a la citación y afirmar sus derechos de la Quinta Enmienda en respuesta a preguntas específicas, dijeron Sanders y Cassidy. La Quinta Enmienda no puede invocarse después del hecho. “Un testigo no puede ignorar y evitar una citación debidamente autorizada. Es lamentable que hayamos llegado a este punto, pero si alguien muestra desprecio por el pueblo estadounidense al desafiar una citación y negarse a dar respuestas, eso es despreciable”, dijo Cassidy el jueves. Steward presentó la solicitud de bancarrota en mayo y ha estado tratando de vender los 30 hospitales en ocho estados. Un tribunal federal de bancarrota aprobó la venta de seis hospitales de Massachusetts de Steward la semana pasada. Pero otros dos fueron cerrados al no recibir ofertas adecuadas. Steward se hizo cargo de un sistema hospitalario en quiebra dirigido por la Arquidiócesis de Boston en 2010, respaldado por la empresa de capital privado Cerberus Capital Management. Cerberus vendió los terrenos en los que se construyeron los hospitales para financiar compras de hospitales en todo el país. La empresa acordó arrendar los terrenos de nuevo por millones de dólares en alquiler cada año. Steward utilizó el dinero del acuerdo para financiar más expansión, supuestamente sin invertir en sus hospitales existentes. Mientras los hospitales estaban luchando, hasta el punto en que no se estaban pagando facturas y se estaban embargando instrumentos médicos, los propietarios se pagaban a sí mismos millones de dólares en dividendos. Steward cerró unidades pediátricas en Massachusetts y Louisiana, cerró unidades neonatales en Florida y Texas, y eliminó servicios de maternidad en un hospital en Florida. Durante la audiencia de la semana pasada, los senadores escucharon a enfermeras de dos hospitales de Steward en Massachusetts que hablaron sobre el impacto de la propiedad corporativa en los pacientes, incluidos niveles peligrosos de falta de personal. En un momento dado, había 11 enfermeras en el piso para 95 pacientes en la sala de emergencias. En otro caso, una de las enfermeras dijo que Steward no pagó a un proveedor que suministraba cajas de duelo para los restos de bebés recién nacidos fallecidos. En lugar de eso, las enfermeras se vieron obligadas a usar cajas de cartón de envío. Al mismo tiempo que los hospitales estaban luchando, de la Torre compró un yate de $40 millones y un yate de pesca de lujo de $15 millones, dijo Sanders. “Si desafías una citación del Congreso, serás responsabilizado, no importa quién seas o cuán conectado estés”, dijo Sanders el jueves. Fuente del enlace.