Comité de Inteligencia del Senado hará muchas preguntas a Gabbard, dice Lankford.

El Sen. James Lankford (R-Okla.) dijo el domingo que el Comité de Inteligencia del Senado le hará muchas preguntas a la elección del Presidente electo Trump como directora de inteligencia nacional, la ex Representante Demócrata Tulsi Gabbard (Hawái). “Tendremos muchas preguntas”, dijo Lankford a la presentadora de “State of the Union” de CNN, Dana Bash. “Ella se reunió con el líder sirio Bashar al-Assad. Queremos saber cuál fue el propósito y la dirección de eso, como miembro del Congreso. Queremos tener la oportunidad de hablar sobre comentarios pasados que ha hecho y ponerlos en contexto completo”.

Trump anunció a principios de este mes que seleccionó a Gabbard para ser directora de inteligencia nacional en su próxima administración. “Sé que Tulsi traerá el espíritu valiente que ha definido su ilustre carrera a nuestra Comunidad de Inteligencia, defendiendo nuestros Derechos Constitucionales y asegurando la Paz a través de la Fuerza. ¡Tulsi nos hará sentir orgullosos!”, dijo Trump en un comunicado en ese momento.

La ex miembro de la Cámara de Representantes de Hawái ha compartido en el pasado contenido que insinúa que Estados Unidos estaba involucrado en la creación de armas biológicas en Ucrania, perpetuando una narrativa rusa.

“Vamos a tener audiencias”, dijo Lankford el domingo sobre la situación de Gabbard. “Vamos a sacar todo a la luz. Vamos a obtener hechos e información y obtener toda la historia. Ella es alguien que ha sido muy franca. Obviamente, es una antigua miembro de las fuerzas armadas. Ella misma es veterana”.

“Ella ha tenido la oportunidad de viajar mucho por el mundo como miembro del Congreso para interactuar con la gente. Y no ha tenido miedo de hablar y decir, ‘Hey, no estoy de acuerdo en algunas áreas'”, agregó.

The Hill se ha comunicado con el equipo de transición de Trump para obtener comentarios.

Enlace de la fuente