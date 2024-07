Comisión Europea acusa a X de violar la DSA

Parece que la Comisión Europea aún no se ha ido de vacaciones de verano por meses:

La Comisión ha emitido hallazgos preliminares de incumplimiento en tres quejas:

Primero, X diseña y opera su interfaz para las cuentas “verificadas” con la “marca de verificación azul” de una manera que no corresponde a la práctica de la industria y engaña a los usuarios. Dado que cualquiera puede suscribirse para obtener dicho estado “verificado”, afecta negativamente la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas sobre la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan. Existe evidencia de actores malintencionados motivados que abusan de la “cuenta verificada” para engañar a los usuarios.

Segundo, X no cumple con la transparencia requerida en la publicidad, ya que no proporciona un repositorio de anuncios buscable y confiable, sino que pone en marcha características de diseño y barreras de acceso que hacen que el repositorio no sea apto para su propósito de transparencia hacia los usuarios. En particular, el diseño no permite la supervisión requerida y la investigación de los riesgos emergentes derivados de la distribución de publicidad en línea.

Tercero, X no proporciona acceso a sus datos públicos a los investigadores de acuerdo con las condiciones establecidas en la DSA. En particular, X prohíbe a los investigadores elegibles acceder independientemente a sus datos públicos, como mediante el scraping, según se establece en sus términos de servicio. Además, el proceso de X para otorgar acceso a los investigadores elegibles a su interfaz de programación de aplicaciones (API) parece disuadir a los investigadores de llevar a cabo sus proyectos de investigación o dejarles sin otra opción que pagar tarifas desproporcionadamente altas.

Realmente no tengo una opinión sobre los segundo y tercer puntos, pero el primero me parece absurdo. Aquí está citado el comisario Thierry Breton en el comunicado de prensa de la CE:

“En el pasado, las marcas de verificación azules solían significar fuentes de información confiables. Ahora con X, nuestra opinión preliminar es que engañan a los usuarios y violan la DSA. También consideramos que el repositorio de anuncios de X y las condiciones de acceso a los datos por parte de los investigadores no cumplen con los requisitos de transparencia de la DSA. X tiene ahora derecho a la defensa, pero si nuestra opinión se confirma, impondremos multas y requeriremos cambios significativos.”

Las marcas de verificación azules se usaban, de hecho, “en el pasado”, para indicar cuentas “verificadas”. Pero al comprar Twitter, Elon Musk eliminó ese programa. Ya no lo anuncian como “verificado”; simplemente lo llaman “Twitter Premium” y dejan muy claro que las marcas de verificación azules indican estado de cuenta premium. ¿Eso es ilegal según la DSA?

De todos modos, aquí está Elon Musk, respondiendo al anuncio de Breton sobre esta investigación:

¿Cómo sabemos que eres real? 🧐

Y:

Esperamos una batalla muy pública en los tribunales, para que la gente de Europa pueda conocer la verdad.

Y, de manera más intrigante, respondiendo a Margrethe Vestager:

La Comisión Europea ofreció a X un acuerdo secreto ilegal: si censurábamos el discurso sin decirle a nadie, no nos multarían.

Las otras plataformas aceptaron ese acuerdo.

X no lo hizo.

El arma que maneja la CE es su capacidad para multar a las empresas con un 10–20 por ciento de los ingresos globales. Musk está en una posición única para decirles que se vayan al infierno. Los ingresos de Twitter alcanzaron los $5 mil millones en 2021, cuando la empresa aún era pública, y seguramente han disminuido desde entonces. Una multa de $500 millones es figurativamente nada para Musk. Gladmente pagaría eso solo por la atención que una pelea pública sobre esto le traerá a él personalmente y a X como plataforma.

★