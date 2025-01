Comisión del Senado avanza de forma abrumadora la elección de Trump para secretario de Asuntos de Veteranos.

El Comité de Asuntos de Veteranos del Senado el jueves avanzó fácilmente la nominación del ex representante republicano de Georgia, Doug Collins, para ser secretario de Asuntos de Veteranos, lo que lo prepara para una votación completa en el Senado que probablemente será no polémica.

La votación del panel fue de 18-1, con el único voto en contra proveniente de la senadora Mazie Hirono (D-Hawái), quien dijo que los planes de Collins para el VA “no estaban en línea” con lo que ella creía que era correcto para los veteranos en todo el país.

Una de las preocupaciones de Hirono era el potencial para que Collins anulara una regla de la administración de Biden que permite al VA proporcionar abortos a los veteranos en caso de un embarazo resultado de una violación o incesto, o cuando la vida de una mujer embarazada corre peligro, incluso en estados donde ha sido en su mayoría prohibido.

Sin embargo, Collins recibió el apoyo del miembro de rango del panel, el senador Richard Blumenthal (D-Conn.), quien dijo que estaba impresionado por muchas de sus respuestas y compromisos con los veteranos durante su audiencia de nominación, especialmente en torno a la expansión de la Pact Act, que amplía la atención médica y los beneficios del VA para los veteranos expuestos a fosas de quemar y otras sustancias tóxicas, así como en la actualización de las instalaciones del VA y la prevención del sinhogarismo y suicidio de los veteranos.

Espero que sea el tipo de defensor que realmente necesitaremos en esta época cuando los desafíos serán mayores que nunca fiscalmente y la presión para reducir costos, para perseguir políticas dañinas que puedan afectar negativamente a nuestros veteranos, también será mayor”, dijo Blumenthal antes de la votación.

Una de las agencias gubernamentales más grandes, con más de 400.000 empleados, el VA ha estado luchando por expandir su sistema de atención médica. Los altos costos y largos tiempos de espera para la atención de los antiguos miembros del servicio han estado en primera línea de sus luchas, que Collins se comprometió a abordar si es confirmado.

Al final del día, el veterano está siendo cuidado. La atención del VA ocurrirá… [pero] hay diferentes expresiones de cómo podemos hacerlo mejor. No hacemos las mismas cosas que hace 40 años que seguimos haciendo hoy”, dijo Collins. “Nuestros veteranos más nuevos merecen tener acceso a encontrar atención donde puedan”.

Se espera que la nominación de Collins sea fácilmente aprobada por el Senado completo, con una votación esperada para la próxima semana.

