Comienza las pruebas en el mar del primer carguero de gas natural licuado de clase de hielo de Rusia.

El primer rompehielos de gas natural licuado de Rusia ha comenzado las pruebas en el mar, avanzando en sus esfuerzos por expandirse en el mercado mundial de GNL a pesar de las sanciones de Estados Unidos, según informó Reuters. El buque cisterna Alexey Kosygin, nombrado en honor a un estadista soviético, fue construido en el astillero Zvezda y se unirá a la flota de Arctic LNG 2 de Rusia, que se ha retrasado debido a las sanciones estadounidenses por el conflicto en Ucrania. El Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones al nuevo buque, que fue encargado por el principal grupo de buques cisterna de Rusia, Sovcomflot, para ser construido en Zvezda. Según los datos de seguimiento de buques de LSEG, el buque cisterna está actualmente anclado cerca de Vladivostok, un puerto del Pacífico. Sovcomflot no ha respondido a ninguna consulta al respecto. Novatek, que posee una participación del 60% en Arctic LNG 2, ha revelado planes para la construcción de 15 buques cisterna de clase de hielo Arc7 en el astillero Zvezda. Estos buques serán capaces de navegar a través del hielo de hasta 2m de espesor y serán esenciales para transportar GNL desde proyectos árticos. Una fuente con conocimiento de la situación informó que Novatek cesó las operaciones comerciales en la única unidad operativa de su proyecto Arctic LNG 2 en octubre y no tiene la intención de reanudar las operaciones durante la temporada de invierno. Los buques cisterna de clase de hielo suelen estar equipados con doble casco y hélices reforzadas para soportar las exigencias de la presión del hielo. Hasta la fecha, solo se han informado públicamente tres buques cisterna aptos para Arctic LNG 2: el Alexey Kosygin, junto con los buques Pyotr Stolypin y Sergei Witte. Hanwha Ocean, anteriormente conocida como Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, fue contratada para construir seis buques cisterna adicionales Arc7, incluidos tres para Sovcomflot y tres para Mitsui O.S.K. Lines de Japón. Sin embargo, los pedidos realizados por Sovcomflot para los tres buques cisterna fueron anulados el año pasado debido a las sanciones, según confirmó Hanwha en los informes regulatorios. “El primer transportador de GNL de clase de hielo de Rusia comienza las pruebas en el mar” fue creado y publicado originalmente por Offshore Technology, una marca propiedad de GlobalData. La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No pretende ser un consejo en el que deba confiar, y no brindamos ninguna representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, sobre su precisión o completitud. Debe obtener consejo profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de tomar cualquier acción basada en el contenido de nuestro sitio.